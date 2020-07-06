Рёуфосс
2:0
Первый тайм: 37'
Стадион: NAMMO Stadion
Схьёрдал-Блинк
1:0
27' ГолKristoffer Nessoe
16
Emil
Breivik
32
Haakon
Leine
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Emil BreivikПолузащитник
- Нападающий
-
32 Haakon LeineНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Vegard FiskeЗащитник
-
16 Arne HolterЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Roar Vikvang
Ход матча
27'
34'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sondre Hopmark Stokke
|2
|0.07
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Haakon Leine
|1
|0
|2.
|Nicolai Fremstad
|1
|0
|3.
|Snorre Nilsen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nicklas Frenderup
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рёуфосс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Схьёрдал-Блинк
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Рёуфосс Последние 20 матчей: + = -Тромсё 1:0 Рёуфосс Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Строммен Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс
Одд 3:1 Рёуфосс Мьёндален 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:5 Скейд Тромсдален 3:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:1 Согндаль Стрёммен 2:1 Рёуфосс Олесунн 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 КФУМ Санднес 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Дьерв 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Рёуфосс 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:0 Рёуфосс
Схьёрдал-Блинк Последние 20 матчей: + = -Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек
Русенборг 2:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:1 Сула Эгерсунд 2:3 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 2:3 Фредрикстад Левангер 1:3 Схьёрдал-Блинк Видар 1:7 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:0 Арендал Браттвог 0:3 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 3:1 Мосс Квик Халден 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 5:1 Бюосен Хёдд 2:3 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 1:0 Нардо Брюне 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 3:1 Квик Халден Мосс 1:3 Схьёрдал-Блинк
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Санднес
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Улленсакер-Киса
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Согндаль
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Лиллестрём
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Рёуфосс
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Гроруд
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Ранхейм
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|КФУМ
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Конгсвингер
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Стрёммен
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|Нест-Сотра
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Осане
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Хам-Кам
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Дьерв
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Схьёрдал-Блинк
|0:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0