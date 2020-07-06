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Рёуфосс
2:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Схьёрдал-Блинк
0'
1:0
27' Гол
Kristoffer Nessoe
2:0
34' Гол
 37'
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
6
Snorre
Nilsen
4
Stian
Simenstad
5
Marius
Svanberg
Alm
2
Расе
Эдвард
11
Nicolai
Fremstad
21
Lasse
Berg
Johnsen
16
Emil
Breivik
9
Lee
Rochester
Soerensen
32
Haakon
Leine
22
Kristoffer
Nessoe
1
Nicklas
Frenderup
45
Karl
Martin
Rolstad
4
Vebjoern
Vinje
15
Vegard
Fiske
16
Arne
Holter
5
Anders
Nygaard
III
20
Simen
Raaen
Sandmael
8
Sander
Erik
Kartum
9
Mats
Lillebo
10
Sondre
Hopmark
Stokke
19
Tobias
Hestad
Рёуфосс
4-3-3
Схьёрдал-Блинк
4-3-3

Ход матча

27'
Kristoffer Nessoe
(Haakon Leine)
1:0
34'
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Схьёрдал-Блинк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sondre Hopmark Stokke 2 0.07

Карточки

Рёуфосс
# Игрок      
1. Haakon Leine 1 0
2. Nicolai Fremstad 1 0
3. Snorre Nilsen 1 0
Схьёрдал-Блинк
# Игрок      
1. Nicklas Frenderup 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Рёуфосс 0 0 0 0 0 0
Схьёрдал-Блинк 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Рёуфосс Последние 20 матчей: + = -
Тромсё 1:0 Рёуфосс Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Строммен Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс
Одд 3:1 Рёуфосс Мьёндален 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:5 Скейд Тромсдален 3:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:1 Согндаль Стрёммен 2:1 Рёуфосс Олесунн 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 КФУМ Санднес 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Дьерв 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Рёуфосс 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:0 Рёуфосс
Схьёрдал-Блинк Последние 20 матчей: + = -
Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек
Русенборг 2:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:1 Сула Эгерсунд 2:3 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 2:3 Фредрикстад Левангер 1:3 Схьёрдал-Блинк Видар 1:7 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 4:0 Арендал Браттвог 0:3 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 3:1 Мосс Квик Халден 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 5:1 Бюосен Хёдд 2:3 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 1:0 Нардо Брюне 1:1 Схьёрдал-Блинк Схьёрдал-Блинк 3:1 Квик Халден Мосс 1:3 Схьёрдал-Блинк
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Санднес 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Улленсакер-Киса 1:1 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Согндаль 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Лиллестрём 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Рёуфосс 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Гроруд 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Ранхейм 1:2 2 1 0 1 4 - 4 3
9. КФУМ 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Конгсвингер 0:2 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Стрёммен 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
12. Нест-Сотра 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Осане 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Хам-Кам 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Дьерв 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Схьёрдал-Блинк 0:2 2 0 0 2 2 - 5 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Kristoffer Nessoe бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nammo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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