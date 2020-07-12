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  3. Финляндия
Хонка
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
КуПС
0'
0:1
21' Гол
Нисканен Ильмари
49'
1
Ууситало
Маркус
26
Хатакка
Дани
4
Robert
Ivanov
5
Аалто
Хенри
24
Nasiru
Banahene
8
Эрвас
Хавьер
6
Воутилайнен
Джерри
7
Левянен
Йонас
10
Lucas
Paz
Kaufmann
99
Канджи
Макумба
14
Borja
Martin
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
17
Манга
Таби
18
Пирттийоки
Юхо
4
Томаш
Нуну
20
Саксман
Вилле
19
Боатенг
Бисмарк
8
Urho
Nissila
7
Usmani
Sale
13
Aniekpeno
Udoh
11
Нисканен
Ильмари
Хонка
КуПС

Ход матча

21'
0:1
Нисканен Ильмари
(Виртанен Отсо)

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nasiru Banahene 1 0.08
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 2 0.13
2. Рангел 1 0.06
3. Пирттийоки Юхо 1 0.06
4. Боатенг Бисмарк 1 0.06
5. Urho Nissila 0 0
6. Виртанен Отсо 0 0

Карточки

Хонка
# Игрок      
1. Левянен Йонас 1 1
2. Аалто Хенри 1 0
3. Konsta Rasimus 1 0
4. Nasiru Banahene 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Саволайнен Саку 1 0
2. Манга Таби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хонка 0 0 0 100% (1) 0 0
 КуПС 75% (3) 0 0 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Хонка Последние 20 матчей: + = -
Мариехамн 0:0 Хонка Хака 1:1 Хонка Хонка 0:1 Лахти Оулу 0:1 Хонка
ХИК 2:1 Хонка Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Викинг 1:2 Хонка Хонка 1:1 ХИК ТПС 0:0 Хонка Хонка 2:1 Мариехамн Интер Турку 1:0 Хонка Хонка 1:1 ХИФК Хонка 1:0 Мариехамн Мариехамн 1:2 Хонка Хонка 3:0 Мариехамн КуПС 1:1 Хонка Интер Турку 0:1 Хонка Хонка 3:1 ХИК Ильвес 0:2 Хонка
КуПС Последние 20 матчей: + = -
КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС
КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ КуПС 4:0 РоПС КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 КуПС КуПС 1:0 Лахти Хака 1:1 КуПС Интер Турку 0:2 КуПС КуПС 1:1 Хонка КуПС 2:0 Ильвес Мариехамн 0:1 КуПС КуПС 1:0 ХИК СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС КуПС 5:0 ВПС Ильвес 0:2 КуПС КуПС 2:0 Интер Турку

Последние игры между собой

Хонка: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
КуПС: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 0:3 Хонка Вейккауслига КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига
Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига КуПС 2:4 Хонка Кубок Хонка 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига Хонка 0:3 КуПС Кубок Суоми Хонка 2:4 КуПС Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:2 Хонка Вейккауслига Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Кубок Суоми КуПС 0:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 Хонка Вейккауслига Хонка 3:1 КуПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 1:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2. ХИК 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Интер Турку 3 2 0 1 8 - 3 6
4. Ильвес 3 2 0 1 6 - 8 6
5. СЯК Сейнайоки 2 1 1 0 1 - 0 4
6. ХИФК 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Хонка 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
8. Мариехамн 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Хака 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Лахти 2 0 1 1 0 - 4 1
11. ТПС 2 0 0 2 0 - 2 0
12. РоПС 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Нисканен Ильмари бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tapiolan Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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