Хонка
1:1
Конец матча
Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
КуПС
0:1
21' ГолНисканен Ильмари
79' Желтая карточкаRobert Ivanov
82' Желтая карточкаEdmund Arko-Mensah
1:1
90' ГолДонгу Жан
26
Хатакка
Дани
14
Borja
Martin
17
Манга
Таби
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Borja MartinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саваж ДембаПолузащитник
- Нападающий
-
13 Тим Маррей
-
-
Главный тренер: Vesa Vesara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Педро ВиторПолузащитник
-
10 Пурье АтсНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
Ход матча
21'
79'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Донгу Жан
|1
|0.08
|2.
|Nasiru Banahene
|1
|0.08
|3.
|Саваж Демба
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нисканен Ильмари
|2
|0.13
|2.
|Рангел
|1
|0.06
|3.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.06
|4.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.06
|5.
|Urho Nissila
|0
|0
|6.
|Виртанен Отсо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Левянен Йонас
|1
|1
|2.
|Аалто Хенри
|1
|0
|3.
|Konsta Rasimus
|1
|0
|4.
|Robert Ivanov
|1
|0
|5.
|Nasiru Banahene
|1
|0
|6.
|Edmund Arko-Mensah
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саволайнен Саку
|1
|0
|2.
|Манга Таби
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хонка
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|КуПС
|60% (3)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Хонка Последние 20 матчей: + = -Мариехамн 0:0 Хонка Хака 1:1 Хонка Хонка 0:1 Лахти Оулу 0:1 Хонка
КуПС Последние 20 матчей: + = -КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС
Последние игры между собой
Хонка: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
КуПС: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига КуПС 2:4 Хонка Кубок Хонка 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига Хонка 0:3 КуПС Кубок Суоми Хонка 2:4 КуПС Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:2 Хонка Вейккауслига Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Кубок Суоми КуПС 0:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 Хонка Вейккауслига Хонка 3:1 КуПС Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|ХИК
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Интер Турку
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|4.
|Ильвес
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|СЯК Сейнайоки
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|ХИФК
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Хонка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|Мариехамн
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Хака
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Лахти
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|11.
|ТПС
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|РоПС
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0