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  3. Финляндия
Хонка
1:1
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
0:1
21' Гол
Нисканен Ильмари
79' Желтая карточка
Robert Ivanov
82' Желтая карточка
Edmund Arko-Mensah
1:1
90' Гол
Донгу Жан
90'+5
1
Ууситало
Маркус
26
Хатакка
Дани
4
Robert
Ivanov
5
Аалто
Хенри
24
Nasiru
Banahene
8
Эрвас
Хавьер
6
Воутилайнен
Джерри
7
Левянен
Йонас
10
Lucas
Paz
Kaufmann
99
Канджи
Макумба
14
Borja
Martin
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
17
Манга
Таби
18
Пирттийоки
Юхо
4
Томаш
Нуну
20
Саксман
Вилле
19
Боатенг
Бисмарк
8
Urho
Nissila
7
Usmani
Sale
13
Aniekpeno
Udoh
11
Нисканен
Ильмари
Хонка
КуПС

Ход матча

21'
0:1
Нисканен Ильмари
(Виртанен Отсо)
51'
Донгу Жан
Канджи Макумба
 
65'
Саваж Демба
Nasiru Banahene
 
66'
 
Пурье Атс
Aniekpeno Udoh
66'
 
Педро Витор
Usmani Sale
79'
Robert Ivanov
 
81'
Duarte Tammilehto
Эрвас Хавьер
 
81'
Edmund Arko-Mensah
Левянен Йонас
 
82'
Edmund Arko-Mensah
 
90'
 
Ниссинен Йири
Саксман Вилле
90'
Донгу Жан
(Саваж Демба)
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Донгу Жан 1 0.08
2. Nasiru Banahene 1 0.08
3. Саваж Демба 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 2 0.13
2. Рангел 1 0.06
3. Пирттийоки Юхо 1 0.06
4. Боатенг Бисмарк 1 0.06
5. Urho Nissila 0 0
6. Виртанен Отсо 0 0

Карточки

Хонка
# Игрок      
1. Левянен Йонас 1 1
2. Аалто Хенри 1 0
3. Konsta Rasimus 1 0
4. Robert Ivanov 1 0
5. Nasiru Banahene 1 0
6. Edmund Arko-Mensah 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Саволайнен Саку 1 0
2. Манга Таби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хонка 0 0 0 100% (1) 0 0
 КуПС 60% (3) 20% (1) 0 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Хонка Последние 20 матчей: + = -
Мариехамн 0:0 Хонка Хака 1:1 Хонка Хонка 0:1 Лахти Оулу 0:1 Хонка
ХИК 2:1 Хонка Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Викинг 1:2 Хонка Хонка 1:1 ХИК ТПС 0:0 Хонка Хонка 2:1 Мариехамн Интер Турку 1:0 Хонка Хонка 1:1 ХИФК Хонка 1:0 Мариехамн Мариехамн 1:2 Хонка Хонка 3:0 Мариехамн КуПС 1:1 Хонка Интер Турку 0:1 Хонка Хонка 3:1 ХИК Ильвес 0:2 Хонка
КуПС Последние 20 матчей: + = -
КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС
КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ КуПС 4:0 РоПС КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 КуПС КуПС 1:0 Лахти Хака 1:1 КуПС Интер Турку 0:2 КуПС КуПС 1:1 Хонка КуПС 2:0 Ильвес Мариехамн 0:1 КуПС КуПС 1:0 ХИК СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС КуПС 5:0 ВПС Ильвес 0:2 КуПС КуПС 2:0 Интер Турку

Последние игры между собой

Хонка: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
КуПС: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 0:3 Хонка Вейккауслига КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига
Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига КуПС 2:4 Хонка Кубок Хонка 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига Хонка 0:3 КуПС Кубок Суоми Хонка 2:4 КуПС Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:2 Хонка Вейккауслига Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Кубок Суоми КуПС 0:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 Хонка Вейккауслига Хонка 3:1 КуПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 3 2 1 0 5 - 1 7
2. ХИК 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Интер Турку 3 2 0 1 8 - 3 6
4. Ильвес 3 2 0 1 6 - 8 6
5. СЯК Сейнайоки 2 1 1 0 1 - 0 4
6. ХИФК 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Хонка 3 0 3 0 2 - 2 3
8. Мариехамн 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Хака 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Лахти 2 0 1 1 0 - 4 1
11. ТПС 2 0 0 2 0 - 2 0
12. РоПС 2 0 0 2 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Нисканен Ильмари бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tapiolan Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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