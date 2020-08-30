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Даллас
2:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
11' Гол
Пико Фабрис
2:0
12' Гол
Jesus Ferreira
48' Желтая карточка
Jesus Ferreira
50' Желтая карточка
Гаспер Чейз
2:1
55' Гол
Дотсон Хассани
57' Желтая карточка
Метанир Ромен
58'
20
Jimmy
Maurer
12
Ryan
Hollingshead
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
26
John
Nelson
8
Акоста
Бриан
5
Тьяго
Сантос
7
Jesus
Ferreira
16
Ricardo
Pepi
13
Ондрашек
Зденек
9
Пико
Фабрис
18
Ранджитсингх
Грег
19
Метанир
Ромен
4
Аха
Хосе
15
Боксолл
Михаэл
77
Гаспер
Чейз
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
13
Финлей
Итан
7
Молино
Кевин
17
Лод
Робин
9
Амарилья
Луис
Даллас
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

11'
Пико Фабрис
(Акоста Бриан)
1:0
12'
Jesus Ferreira
(Ricardo Pepi)
2:0
46'
 
Эдвардс Рахим
Молино Кевин
46'
 
Хакон Томас
Финлей Итан
46'
 
Дотсон Хассани
Лод Робин
46'
 
Тойе Мейсон
Амарилья Луис
48'
Jesus Ferreira
 
50'
 
Гаспер Чейз
55'
2:1
Дотсон Хассани
(Грегуш Ян)
57'
 
Метанир Ромен

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пико Фабрис 1 0.25
2. Jesus Ferreira 1 0.25
3. Акоста Бриан 0 0
4. Ricardo Pepi 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финлей Итан 2 0.4
2. Молино Кевин 1 0.2
3. Грегуш Ян 0 0
4. Метанир Ромен 0 0
5. Эдвардс Рахим 0 0

Карточки

Даллас
# Игрок      
1. Хара Франко 1 0
2. Тьяго Сантос 1 0
3. Помикал Пакстон 1 0
4. Jesus Ferreira 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 3 0
2. Алонсо Освальдо 2 0
3. Лод Робин 2 0
4. Грегуш Ян 1 0
5. Амарилья Луис 1 0
6. Хакон Томас 1 0
7. Гаспер Чейз 1 0
8. Дотсон Хассани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Даллас 0 0 0 0 0 0
 Миннесота Юнайтед 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: + = -
Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт
Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити

Последние игры между собой

Даллас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас МЛС
Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас МЛС Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 0:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Jesus Ferreira бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Пико Фабрис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Даллас
Ничья
Миннесота Юнайтед
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6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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