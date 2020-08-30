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Даллас
3:1
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
11' Гол
Пико Фабрис
2:0
12' Гол
Jesus Ferreira
48' Желтая карточка
Jesus Ferreira
50' Желтая карточка
Гаспер Чейз
2:1
55' Гол
Дотсон Хассани
57' Желтая карточка
Метанир Ромен
81' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
3:1
90' Пенальти
Циглер Рето
90'+7
20
Jimmy
Maurer
12
Ryan
Hollingshead
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
26
John
Nelson
8
Акоста
Бриан
5
Тьяго
Сантос
7
Jesus
Ferreira
16
Ricardo
Pepi
13
Ондрашек
Зденек
9
Пико
Фабрис
18
Ранджитсингх
Грег
19
Метанир
Ромен
4
Аха
Хосе
15
Боксолл
Михаэл
77
Гаспер
Чейз
8
Грегуш
Ян
6
Алонсо
Освальдо
13
Финлей
Итан
7
Молино
Кевин
17
Лод
Робин
9
Амарилья
Луис
Даллас
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

11'
Пико Фабрис
(Акоста Бриан)
1:0
12'
Jesus Ferreira
(Ricardo Pepi)
2:0
46'
 
Эдвардс Рахим
Молино Кевин
46'
 
Хакон Томас
Финлей Итан
46'
 
Дотсон Хассани
Лод Робин
46'
 
Тойе Мейсон
Амарилья Луис
48'
Jesus Ferreira
 
50'
 
Гаспер Чейз
55'
2:1
Дотсон Хассани
(Грегуш Ян)
57'
 
Метанир Ромен
59'
Michael Barrios
Ricardo Pepi
 
59'
Сервания Брандон
Jesus Ferreira
 
60'
Хара Франко
Ондрашек Зденек
 
67'
Брессан Матеус
Пико Фабрис
 
81'
 
Муса Джеймс
Аха Хосе
81'
 
Боксолл Михаэл
84'
Bryan Reynolds
Акоста Бриан
 
90'
Циглер Рето
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пико Фабрис 1 0.25
2. Jesus Ferreira 1 0.25
3. Циглер Рето 1 (1) 0.25
4. Акоста Бриан 0 0
5. Ricardo Pepi 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финлей Итан 2 0.4
2. Молино Кевин 1 0.2
3. Дотсон Хассани 1 0.2
4. Грегуш Ян 0 0
5. Метанир Ромен 0 0
6. Эдвардс Рахим 0 0

Карточки

Даллас
# Игрок      
1. Jesus Ferreira 2 0
2. Хара Франко 1 0
3. Тьяго Сантос 1 0
4. Помикал Пакстон 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 3 0
2. Алонсо Освальдо 2 0
3. Лод Робин 2 0
4. Гаспер Чейз 2 0
5. Грегуш Ян 1 0
6. Боксолл Михаэл 1 0
7. Метанир Ромен 1 0
8. Амарилья Луис 1 0
9. Хакон Томас 1 0
10. Дотсон Хассани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Даллас 66.67% (2) 0 0 0 0 33.33% (1)
 Миннесота Юнайтед 0 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: + = -
Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт
Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити

Последние игры между собой

Даллас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас МЛС
Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас МЛС Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 1:2 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 2:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Jesus Ferreira бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Пико Фабрис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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1.62 2.20
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6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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