Даллас
3:1
Конец матча
Стадион: Тойота
Миннесота Юнайтед
1:0
11' ГолПико Фабрис
2:0
12' ГолJesus Ferreira
48' Желтая карточкаJesus Ferreira
50' Желтая карточкаГаспер Чейз
2:1
55' ГолДотсон Хассани
57' Желтая карточкаМетанир Ромен
81' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
3:1
90' ПенальтиЦиглер Рето
20
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
26
John
Nelson
16
Ricardo
Pepi
4
Аха
Хосе
77
Гаспер
Чейз
13
Финлей
Итан
17
Лод
Робин
- Основной состав
-
20 Jimmy MaurerВратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
-
26 John NelsonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ricardo PepiНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
-
30 Kyle Zobeck
-
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хакон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
11'
1:0
12'
2:0
48'
50'
55'
2:1
57'
81'
81'
90'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пико Фабрис
|1
|0.25
|2.
|Jesus Ferreira
|1
|0.25
|3.
|Циглер Рето
|1 (1)
|0.25
|4.
|Акоста Бриан
|0
|0
|5.
|Ricardo Pepi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Финлей Итан
|2
|0.4
|2.
|Молино Кевин
|1
|0.2
|3.
|Дотсон Хассани
|1
|0.2
|4.
|Грегуш Ян
|0
|0
|5.
|Метанир Ромен
|0
|0
|6.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jesus Ferreira
|2
|0
|2.
|Хара Франко
|1
|0
|3.
|Тьяго Сантос
|1
|0
|4.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аха Хосе
|3
|0
|2.
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|3.
|Лод Робин
|2
|0
|4.
|Гаспер Чейз
|2
|0
|5.
|Грегуш Ян
|1
|0
|6.
|Боксолл Михаэл
|1
|0
|7.
|Метанир Ромен
|1
|0
|8.
|Амарилья Луис
|1
|0
|9.
|Хакон Томас
|1
|0
|10.
|Дотсон Хассани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Даллас
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: + = -Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт
Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити
Последние игры между собой
Даллас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1