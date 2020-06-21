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  3. Швеция
Умео
0:0
Перерыв
Акрополис
0'
37' Желтая карточка
Бергман Якоб
38' Желтая карточка
Niklas Maripuu
0:0
43' Не забитый пенальти
Диллан Исмаил
1
Viktor
Frodig
14
Deniz
Yaldir
2
Бергман
Якоб
4
Диллан
Исмаил
3
Jens
Stigedahl
18
Такахаси
Соя
7
Enis
Ahmetovic
5
Aurelien
Norest
6
Stefan
Lindmark
11
Timothy
McNeil
9
Bbakka
David
1
Samuel
Brolin
5
Oscar
Pehrsson
4
Marcus
Haglind
Sangre
6
Альборнос
Маурисио
23
Lamine
Larbi
Nekrouf
12
Nicklas
Lindqvist
13
Сиводедов
Кристиан
18
Niklas
Maripuu
19
Cesar
Weilid
16
Marcus
Burman
8
Pontus
Aasbrink
Умео
5-3-2
Акрополис
3-5-2

Ход матча

37'
Бергман Якоб
 
38'
 
Niklas Maripuu
43'
Диллан Исмаил
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Умео
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bajram Ajeti 1 0.04
2. Deniz Yaldir 0 0
Акрополис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Умео
# Игрок      
1. Бергман Якоб 2 0
2. Bbakka David 1 0
3. Jens Stigedahl 1 0
Акрополис
# Игрок      
1. Niklas Maripuu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Умео 0 0 100% (1) 0 0 0
Акрополис 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Умео Последние 20 матчей: + = -
Сундсвалль 3:1 Умео Умео 3:4 ИФК Умео Сундсвалль 2:1 Умео Эстерсунд 3:2 Умео
Фрей 2:2 Умео Умео 1:1 Фрей Умео 3:0 Тим СуренГруппен ИФК Нючепинг 2:1 Умео Умео 3:1 Риннинге Карлштад Юнайтед 2:1 Умео Умео 3:3 Карлшлунд Акрополис 2:1 Умео Умео 2:1 Форвард Умео 1:2 Карлштад Линчёпинг Сити 0:0 Умео Умео 3:1 Сандвикен Гефле 1:2 Умео Буден 1:1 Умео Умео 1:1 Сильвия Васалунд 1:2 Умео
Акрополис Последние 20 матчей: + = -
Акрополис 0:0 Далкурд Акрополис 3:0 АИК Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Акрополис 2:0 Риннинге
Тим СуренГруппен 1:4 Акрополис Акрополис 3:1 Васалунд Гефле 2:3 Акрополис Акрополис 2:1 Форвард Акрополис 2:1 Умео Карлштад Юнайтед 0:3 Акрополис Акрополис 0:0 Линчёпинг Сити Карлштад 1:2 Акрополис Буден 0:2 Акрополис Акрополис 4:1 Сильвия Акрополис 1:2 Юргорден ИФК Нючепинг 1:1 Акрополис Акрополис 4:3 Карлшлунд Соллентуна 0:2 Акрополис Акрополис 1:3 Сандвикен Линчёпинг Сити 2:3 Акрополис

Последние игры между собой

Умео: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Акрополис: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Акрополис 2:1 Умео Первый дивизион Умео 1:3 Акрополис Первый дивизион Умео 0:3 Акрополис Первый дивизион Акрополис 1:0 Умео Первый дивизион
Умео 2:3 Акрополис Первый дивизион Акрополис 2:3 Умео Первый дивизион Умео 2:1 Акрополис Первый дивизион Акрополис 4:0 Умео Первый дивизион Акрополис 1:1 Умео Первый дивизион Умео 1:1 Акрополис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ГАИС 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Дегерфорс 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Сундсвалль 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Вестерос СК 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Эргрюте ФФ 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Эстер 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Треллеборг 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Акрополис 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Далкурд 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Норрбю 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Умео 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сирианска Эскильстуна 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Йёнчёпинг 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Хальмстад 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Юнгшиле 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Браге 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    ПРОМАХ - Диллан Исмаил бьет пенальти, но не забивает!
  • Желтая карточка
    38'
    Никлас Марипуу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Бергман Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Умео 0:0 Акрополис онлайн

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