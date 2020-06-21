37' Желтая карточкаБергман Якоб
38' Желтая карточкаNiklas Maripuu
0:0
43' Не забитый пенальтиДиллан Исмаил
1:0
54' ГолBbakka David
67' Желтая карточкаАльборнос Маурисио
1:1
89' ПенальтиAdhavan Rajamohan
90' Желтая карточкаSamuel Brolin
90' Желтая карточкаBbakka David
14
Deniz
Yaldir
18
Такахаси
Соя
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Deniz YaldirЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Такахаси СояЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
35 Linus Sahlin
-
23 Yoel Embaye
-
-
31 Cameron Hogg
-
-
-
Главный тренер: Magnus Henrysson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Cesar WeilidПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христопулос Янис
Ход матча
37'
38'
43'
0:0
54'
1:0
89'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bajram Ajeti
|1
|0.04
|2.
|Bbakka David
|1
|0.04
|3.
|Enis Ahmetovic
|0
|0
|4.
|Deniz Yaldir
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adhavan Rajamohan
|1 (1)
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бергман Якоб
|2
|0
|2.
|Bbakka David
|2
|0
|3.
|Jens Stigedahl
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альборнос Маурисио
|1
|0
|2.
|Niklas Maripuu
|1
|0
|3.
|Samuel Brolin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Умео
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Акрополис
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Умео Последние 20 матчей: + = -Сундсвалль 3:1 Умео Умео 3:4 ИФК Умео Сундсвалль 2:1 Умео Эстерсунд 3:2 Умео
Фрей 2:2 Умео Умео 1:1 Фрей Умео 3:0 Тим СуренГруппен ИФК Нючепинг 2:1 Умео Умео 3:1 Риннинге Карлштад Юнайтед 2:1 Умео Умео 3:3 Карлшлунд Акрополис 2:1 Умео Умео 2:1 Форвард Умео 1:2 Карлштад Линчёпинг Сити 0:0 Умео Умео 3:1 Сандвикен Гефле 1:2 Умео Буден 1:1 Умео Умео 1:1 Сильвия Васалунд 1:2 Умео
Акрополис Последние 20 матчей: + = -Акрополис 0:0 Далкурд Акрополис 3:0 АИК Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Акрополис 2:0 Риннинге
Тим СуренГруппен 1:4 Акрополис Акрополис 3:1 Васалунд Гефле 2:3 Акрополис Акрополис 2:1 Форвард Акрополис 2:1 Умео Карлштад Юнайтед 0:3 Акрополис Акрополис 0:0 Линчёпинг Сити Карлштад 1:2 Акрополис Буден 0:2 Акрополис Акрополис 4:1 Сильвия Акрополис 1:2 Юргорден ИФК Нючепинг 1:1 Акрополис Акрополис 4:3 Карлшлунд Соллентуна 0:2 Акрополис Акрополис 1:3 Сандвикен Линчёпинг Сити 2:3 Акрополис
Последние игры между собой
Умео: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Акрополис: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|2:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Сундсвалль
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Эргрюте ФФ
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Эстер
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Треллеборг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Норрбю
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Вестерос СК
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|ГАИС
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Акрополис
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Далкурд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Умео
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Йёнчёпинг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Хальмстад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Юнгшиле
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Браге
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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