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  2. Матчи
  3. Швеция
Умео
1:1
Конец матча
Акрополис
0'
37' Желтая карточка
Бергман Якоб
38' Желтая карточка
Niklas Maripuu
0:0
43' Не забитый пенальти
Диллан Исмаил
1:0
54' Гол
Bbakka David
67' Желтая карточка
Альборнос Маурисио
1:1
89' Пенальти
Adhavan Rajamohan
90' Желтая карточка
Samuel Brolin
90' Желтая карточка
Bbakka David
90'+8
1
Viktor
Frodig
14
Deniz
Yaldir
2
Бергман
Якоб
4
Диллан
Исмаил
3
Jens
Stigedahl
18
Такахаси
Соя
7
Enis
Ahmetovic
5
Aurelien
Norest
6
Stefan
Lindmark
11
Timothy
McNeil
9
Bbakka
David
1
Samuel
Brolin
5
Oscar
Pehrsson
4
Marcus
Haglind
Sangre
6
Альборнос
Маурисио
23
Lamine
Larbi
Nekrouf
12
Nicklas
Lindqvist
13
Сиводедов
Кристиан
18
Niklas
Maripuu
19
Cesar
Weilid
16
Marcus
Burman
8
Pontus
Aasbrink
Умео
5-3-2
Акрополис
3-5-2

Ход матча

37'
Бергман Якоб
 
38'
 
Niklas Maripuu
43'
Диллан Исмаил
0:0
50'
 
Adhavan Rajamohan
Lamine Larbi Nekrouf
51'
 
Andrew Stadler
Pontus Aasbrink
54'
Bbakka David
(Enis Ahmetovic)
1:0
65'
Mikael Wikstroem
Timothy McNeil
 
65'
Emmanuel Yeboah
Stefan Lindmark
 
67'
 
Альборнос Маурисио
69'
 
Mattias Bouvin
Marcus Burman
78'
 
Jens Jacobsson
Сиводедов Кристиан
79'
 
Nikola Karadjordje Vasic
Niklas Maripuu
80'
Linus Sahlin
Jens Stigedahl
 
81'
Niclas Raaholt
Такахаси Соя
 
89'
1:1
Adhavan Rajamohan
90'
 
Samuel Brolin
90'
Bbakka David
 

Бомбардиры внутри турнира

Умео
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bajram Ajeti 1 0.04
2. Bbakka David 1 0.04
3. Enis Ahmetovic 0 0
4. Deniz Yaldir 0 0
Акрополис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adhavan Rajamohan 1 (1) 0.04

Карточки

Умео
# Игрок      
1. Бергман Якоб 2 0
2. Bbakka David 2 0
3. Jens Stigedahl 1 0
Акрополис
# Игрок      
1. Альборнос Маурисио 1 0
2. Niklas Maripuu 1 0
3. Samuel Brolin 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Умео 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
Акрополис 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Умео Последние 20 матчей: + = -
Сундсвалль 3:1 Умео Умео 3:4 ИФК Умео Сундсвалль 2:1 Умео Эстерсунд 3:2 Умео
Фрей 2:2 Умео Умео 1:1 Фрей Умео 3:0 Тим СуренГруппен ИФК Нючепинг 2:1 Умео Умео 3:1 Риннинге Карлштад Юнайтед 2:1 Умео Умео 3:3 Карлшлунд Акрополис 2:1 Умео Умео 2:1 Форвард Умео 1:2 Карлштад Линчёпинг Сити 0:0 Умео Умео 3:1 Сандвикен Гефле 1:2 Умео Буден 1:1 Умео Умео 1:1 Сильвия Васалунд 1:2 Умео
Акрополис Последние 20 матчей: + = -
Акрополис 0:0 Далкурд Акрополис 3:0 АИК Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Акрополис 2:0 Риннинге
Тим СуренГруппен 1:4 Акрополис Акрополис 3:1 Васалунд Гефле 2:3 Акрополис Акрополис 2:1 Форвард Акрополис 2:1 Умео Карлштад Юнайтед 0:3 Акрополис Акрополис 0:0 Линчёпинг Сити Карлштад 1:2 Акрополис Буден 0:2 Акрополис Акрополис 4:1 Сильвия Акрополис 1:2 Юргорден ИФК Нючепинг 1:1 Акрополис Акрополис 4:3 Карлшлунд Соллентуна 0:2 Акрополис Акрополис 1:3 Сандвикен Линчёпинг Сити 2:3 Акрополис

Последние игры между собой

Умео: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Акрополис: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Акрополис 2:1 Умео Первый дивизион Умео 1:3 Акрополис Первый дивизион Умео 0:3 Акрополис Первый дивизион Акрополис 1:0 Умео Первый дивизион
Умео 2:3 Акрополис Первый дивизион Акрополис 2:3 Умео Первый дивизион Умео 2:1 Акрополис Первый дивизион Акрополис 4:0 Умео Первый дивизион Акрополис 1:1 Умео Первый дивизион Умео 1:1 Акрополис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 2:1 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Сундсвалль 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Эргрюте ФФ 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Эстер 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Треллеборг 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Норрбю 2 1 0 1 4 - 2 3
7. Вестерос СК 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
8. ГАИС 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Акрополис 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Далкурд 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Умео 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сирианска Эскильстуна 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Йёнчёпинг 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Хальмстад 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Юнгшиле 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Браге 1 0 0 1 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    ПРОМАХ - Диллан Исмаил бьет пенальти, но не забивает!
  • Желтая карточка
    38'
    Никлас Марипуу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Бергман Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Умео 1:1 Акрополис онлайн

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