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  2. Матчи
  3. Норвегия
Мольде
2:0
Второй тайм: 48'

Стадион: Зрители: 200
Мьёндален
0'
1:0
31' Гол
Эурснес Фредрик
2:0
32' Гол
Кителано Йон
48'
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Martin
Bjoernbak
11
Martin
Ellingsen
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
17
Эурснес
Фредрик
19
Хестад
Эйрик
15
Кристенсен
Тобиас
14
Кнутсон
Эрлинг
99
Квоеме
Охи
1
Макани
Соша
5
Alexander
Betten
Hansen
2
Quint
Jansen
23
Sondre
Solholm
Johansen
12
Накким
Маркус
3
Vetle
Dragsnes
10
Tonny
Brochmann
7
Lars
Olden
Larsen
33
Stian
Semb
Aasmundsen
9
Sondre
Liseth
22
Ибрагим
Шуайбу
Мольде
4-2-3-1
Мьёндален
5-4-1

Ход матча

31'
Эурснес Фредрик
(Кристенсен Тобиас)
1:0
32'
Кителано Йон
(Кнутсон Эрлинг)
2:0
46'
 
Брустад Фредрик
Ибрагим Шуайбу
46'
 
Christian Gauseth
Stian Semb Aasmundsen

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эйкрем Магнус 2 0.07
2. Хуссейн Эцаз 2 0.07
3. Джеймс Леке 2 0.07
4. Квоеме Охи 2 (1) 0.07
5. Кнутсон Эрлинг 1 0.03
6. Хёуген Кристоффер 1 0.03
7. Хестад Эйрик 1 0.03
8. Кителано Йон 1 0.03
9. Эурснес Фредрик 1 0.03
10. Грегерсен Стиан 1 0.03
11. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
12. Martin Ellingsen 0 0
13. Martin Bjoernbak 0 0
14. Кристенсен Тобиас 0 0
Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагим Шуайбу 4 0.13
2. Vetle Dragsnes 1 0.03
3. Sondre Liseth 1 0.03
4. Брустад Фредрик 0 0
5. Реннинг Мартин 0 0
6. Alexander Betten Hansen 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 3 0
2. Джеймс Леке 1 1
3. Эйкрем Магнус 1 0
4. Эурснес Фредрик 1 0
5. Хёуген Кристоффер 1 0
6. Хестад Эйрик 1 0
7. Martin Ellingsen 1 0
8. Кристенсен Тобиас 1 0
9. Кителано Йон 1 0
10. Henry Wingo 1 0
Мьёндален
# Игрок      
1. Stian Semb Aasmundsen 3 0
2. Alexander Betten Hansen 1 1
3. Tonny Brochmann 1 0
4. Накким Маркус 1 0
5. Ибрагим Шуайбу 1 0
6. Sondre Solholm Johansen 1 0
7. Lars Olden Larsen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1)
 Мьёндален 0 75% (3) 25% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг
Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде
Мьёндален Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Кристиансунд Викинг 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08
Стабек 0:0 Мьёндален Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Согндаль Конгсвингер 4:1 Мьёндален Фредрикстад 2:1 Мьёндален Лиллестрём 5:1 Мьёндален Краснодар 4:3 Мьёндален Старт 2:1 Мьёндален Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 2:1 Рёуфосс Мьёндален 1:0 Волеренга Стабек 4:2 Мьёндален Мьёндален 3:1 Ранхейм Одд 3:2 Мьёндален

Последние игры между собой

Мольде: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Мьёндален: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Мьёндален 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Мьёндален Типпелиген Мольде 3:3 Мьёндален Товарищеские матчи Мольде 3:1 Мьёндален Типпелиген
Мьёндален 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 4:1 Мьёндален Кубок НМ Мольде 2:0 Мьёндален Кубок НМ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 4:0 6 6 0 0 23 - 6 18
2. Мольде 2:0 6 5 1 0 16 - 6 16
3. Кристиансунд 2:0 6 3 3 0 15 - 7 12
4. Бранн 0:4 6 3 1 2 9 - 9 10
5. Волеренга 6 2 3 1 9 - 10 9
6. Стабек 5 2 2 1 7 - 6 8
7. Мьёндален 0:2 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Стрёмсгодсет 0:2 6 2 2 2 7 - 9 8
9. Хёугесунн 0:0 6 2 2 2 6 - 10 8
10. Одд 0:0 6 2 1 3 10 - 8 7
11. Русенборг 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Викинг 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Саннефьёрд 0:2 6 1 1 4 4 - 10 4
14. Сарпсборг-08 2:0 6 1 0 5 5 - 8 3
15. Старт 6 0 3 3 7 - 14 3
16. Олесунн 6 0 3 3 9 - 19 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Кителано Йон бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Эурснес Фредрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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