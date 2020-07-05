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  3. Норвегия
Мольде
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Мьёндален
0'
1:0
31' Гол
Эурснес Фредрик
2:0
32' Гол
Кителано Йон
2:1
61' Гол
Quint Jansen
68' Желтая карточка
Martin Bjoernbak
70' Желтая карточка
Dagur Dan Thorhallsson
86' Желтая карточка
Педерсен Маркус Гольмгрен
2:1
87' Не забитый пенальти
Christian Gauseth
87' Желтая карточка
Vetle Dragsnes
90'+7
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Martin
Bjoernbak
11
Martin
Ellingsen
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
17
Эурснес
Фредрик
19
Хестад
Эйрик
15
Кристенсен
Тобиас
14
Кнутсон
Эрлинг
99
Квоеме
Охи
1
Макани
Соша
5
Alexander
Betten
Hansen
2
Quint
Jansen
23
Sondre
Solholm
Johansen
12
Накким
Маркус
3
Vetle
Dragsnes
10
Tonny
Brochmann
7
Lars
Olden
Larsen
33
Stian
Semb
Aasmundsen
9
Sondre
Liseth
22
Ибрагим
Шуайбу
Мольде
4-2-3-1
Мьёндален
5-4-1

Ход матча

31'
Эурснес Фредрик
(Кристенсен Тобиас)
1:0
32'
Кителано Йон
(Кнутсон Эрлинг)
2:0
46'
 
Брустад Фредрик
Ибрагим Шуайбу
46'
 
Christian Gauseth
Stian Semb Aasmundsen
61'
2:1
Quint Jansen
62'
 
Dagur Dan Thorhallsson
Tonny Brochmann
68'
Martin Bjoernbak
 
68'
Брюнхильдсен Ола
Кнутсон Эрлинг
 
69'
Эйкрем Магнус
Кристенсен Тобиас
 
70'
 
Dagur Dan Thorhallsson
81'
Джеймс Леке
Квоеме Охи
 
81'
Андерсен Эйрик Улланд
Хестад Эйрик
 
85'
 
Реннинг Мартин
Alexander Betten Hansen
85'
 
Joachim Solberg Olsen
Quint Jansen
86'
Педерсен Маркус Гольмгрен
 
87'
2:1
Christian Gauseth
87'
 
Vetle Dragsnes
90'
Sheriff Sinyan
Хуссейн Эцаз
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эйкрем Магнус 2 0.07
2. Хуссейн Эцаз 2 0.07
3. Джеймс Леке 2 0.07
4. Квоеме Охи 2 (1) 0.07
5. Кнутсон Эрлинг 1 0.03
6. Хёуген Кристоффер 1 0.03
7. Хестад Эйрик 1 0.03
8. Кителано Йон 1 0.03
9. Эурснес Фредрик 1 0.03
10. Грегерсен Стиан 1 0.03
11. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
12. Martin Ellingsen 0 0
13. Martin Bjoernbak 0 0
14. Кристенсен Тобиас 0 0
Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагим Шуайбу 4 0.13
2. Vetle Dragsnes 1 0.03
3. Quint Jansen 1 0.03
4. Sondre Liseth 1 0.03
5. Брустад Фредрик 0 0
6. Реннинг Мартин 0 0
7. Alexander Betten Hansen 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 3 0
2. Джеймс Леке 1 1
3. Эйкрем Магнус 1 0
4. Эурснес Фредрик 1 0
5. Хёуген Кристоффер 1 0
6. Хестад Эйрик 1 0
7. Martin Ellingsen 1 0
8. Martin Bjoernbak 1 0
9. Кристенсен Тобиас 1 0
10. Кителано Йон 1 0
11. Henry Wingo 1 0
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Мьёндален
# Игрок      
1. Stian Semb Aasmundsen 3 0
2. Alexander Betten Hansen 1 1
3. Tonny Brochmann 1 0
4. Накким Маркус 1 0
5. Vetle Dragsnes 1 0
6. Ибрагим Шуайбу 1 0
7. Sondre Solholm Johansen 1 0
8. Lars Olden Larsen 1 0
9. Dagur Dan Thorhallsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 30.77% (4) 7.69% (1) 7.69% (1)
 Мьёндален 0 60% (3) 20% (1) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг
Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде
Мьёндален Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Кристиансунд Викинг 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08
Стабек 0:0 Мьёндален Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Согндаль Конгсвингер 4:1 Мьёндален Фредрикстад 2:1 Мьёндален Лиллестрём 5:1 Мьёндален Краснодар 4:3 Мьёндален Старт 2:1 Мьёндален Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 2:1 Рёуфосс Мьёндален 1:0 Волеренга Стабек 4:2 Мьёндален Мьёндален 3:1 Ранхейм Одд 3:2 Мьёндален

Последние игры между собой

Мольде: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Мьёндален: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Мьёндален 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Мьёндален Типпелиген Мольде 3:3 Мьёндален Товарищеские матчи Мольде 3:1 Мьёндален Типпелиген
Мьёндален 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 4:1 Мьёндален Кубок НМ Мольде 2:0 Мьёндален Кубок НМ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 6 6 0 0 24 - 6 18
2. Мольде 6 5 1 0 16 - 7 16
3. Бранн 6 3 1 2 9 - 10 10
4. Кристиансунд 6 2 4 0 15 - 9 10
5. Стабек 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
6. Стрёмсгодсет 6 2 3 1 9 - 9 9
7. Волеренга 6 2 3 1 9 - 10 9
8. Мьёндален 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Хёугесунн 6 2 2 2 6 - 10 8
10. Одд 6 2 1 3 10 - 8 7
11. Русенборг 0:0 6 1 3 2 5 - 6 6
12. Викинг 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Саннефьёрд 6 1 1 4 4 - 11 4
14. Сарпсборг-08 6 1 0 5 6 - 8 3
15. Старт 6 0 3 3 7 - 14 3
16. Олесунн 6 0 3 3 9 - 19 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Кителано Йон бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Эурснес Фредрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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