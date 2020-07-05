1:0
31' ГолЭурснес Фредрик
2:0
32' ГолКителано Йон
2:1
61' ГолQuint Jansen
68' Желтая карточкаMartin Bjoernbak
70' Желтая карточкаDagur Dan Thorhallsson
86' Желтая карточкаПедерсен Маркус Гольмгрен
2:1
87' Не забитый пенальтиChristian Gauseth
87' Желтая карточкаVetle Dragsnes
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
20 Henry Wingo
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Jorge VieiraВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
31'
32'
2:0
61'
2:1
68'
87'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
8 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эйкрем Магнус
|2
|0.07
|2.
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.07
|3.
|Джеймс Леке
|2
|0.07
|4.
|Квоеме Охи
|2 (1)
|0.07
|5.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.03
|6.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.03
|7.
|Хестад Эйрик
|1
|0.03
|8.
|Кителано Йон
|1
|0.03
|9.
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|10.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|11.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|12.
|Martin Ellingsen
|0
|0
|13.
|Martin Bjoernbak
|0
|0
|14.
|Кристенсен Тобиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагим Шуайбу
|4
|0.13
|2.
|Vetle Dragsnes
|1
|0.03
|3.
|Quint Jansen
|1
|0.03
|4.
|Sondre Liseth
|1
|0.03
|5.
|Брустад Фредрик
|0
|0
|6.
|Реннинг Мартин
|0
|0
|7.
|Alexander Betten Hansen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|2.
|Джеймс Леке
|1
|1
|3.
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|5.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|6.
|Хестад Эйрик
|1
|0
|7.
|Martin Ellingsen
|1
|0
|8.
|Martin Bjoernbak
|1
|0
|9.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|10.
|Кителано Йон
|1
|0
|11.
|Henry Wingo
|1
|0
|12.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Stian Semb Aasmundsen
|3
|0
|2.
|Alexander Betten Hansen
|1
|1
|3.
|Tonny Brochmann
|1
|0
|4.
|Накким Маркус
|1
|0
|5.
|Vetle Dragsnes
|1
|0
|6.
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0
|7.
|Sondre Solholm Johansen
|1
|0
|8.
|Lars Olden Larsen
|1
|0
|9.
|Dagur Dan Thorhallsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|Мьёндален
|0
|60% (3)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: + = -Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг
Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде
Мьёндален Последние 20 матчей: + = -Олесунн 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Кристиансунд Викинг 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08
Стабек 0:0 Мьёндален Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Согндаль Конгсвингер 4:1 Мьёндален Фредрикстад 2:1 Мьёндален Лиллестрём 5:1 Мьёндален Краснодар 4:3 Мьёндален Старт 2:1 Мьёндален Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 2:1 Рёуфосс Мьёндален 1:0 Волеренга Стабек 4:2 Мьёндален Мьёндален 3:1 Ранхейм Одд 3:2 Мьёндален
Последние игры между собой
Мольде: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Мьёндален: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|6
|6
|0
|0
|24 - 6
|18
|2.
|Мольде
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|3.
|Бранн
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Кристиансунд
|6
|2
|4
|0
|15 - 9
|10
|5.
|Стабек
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|7.
|Волеренга
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|8.
|Мьёндален
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Хёугесунн
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|10.
|Одд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|11.
|Русенборг
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Викинг
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Саннефьёрд
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|14.
|Сарпсборг-08
|6
|1
|0
|5
|6 - 8
|3
|15.
|Старт
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|16.
|Олесунн
|6
|0
|3
|3
|9 - 19
|3