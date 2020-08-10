Дьерв
1:1
Конец матча
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
Конгсвингер
1:0
2' ГолDiego Campos2
1:1
55' ГолLudvig Langrekken
82' Желтая карточкаPibe II
15
Латифу
Аким
19
Iman
Mafi
39
Pibe
II
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Латифу АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Pibe IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
81 Ludvik Hoel
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
Ход матча
2'
1:0
55'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Diego Campos2
|5
|0.63
|2.
|Pibe II
|4
|0.5
|3.
|Daniel Aase
|1
|0.13
|4.
|Ole Marius Haabestad
|1
|0.13
|5.
|Espen Knudsen
|1
|0.13
|6.
|John Olav Norheim
|1
|0.13
|7.
|Michael Baidoo
|1
|0.13
|8.
|Вихманн Матиас
|1 (1)
|0.13
|9.
|Iman Mafi
|0
|0
|10.
|Haakon Suggelia
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|3 (1)
|0.38
|2.
|Simon Marklund
|2
|0.25
|3.
|Ludvig Langrekken
|2
|0.25
|4.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Diego Campos2
|4
|0
|2.
|John Olav Norheim
|3
|0
|3.
|Pibe II
|2
|0
|4.
|Вихманн Матиас
|1
|0
|5.
|Espen Knudsen
|1
|0
|6.
|Thomas Zernichow
|1
|0
|7.
|Bjoernar Hove
|1
|0
|8.
|Simon Andreas Larsen I
|1
|0
|9.
|Torje Wichne
|1
|0
|10.
|Iman Mafi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Harald Holter
|4
|0
|2.
|Christian Roeer
|3
|0
|3.
|Victor Grodaas
|2
|0
|4.
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|5.
|Яласто Вилле
|1
|0
|6.
|Скагестад Эдвард
|1
|0
|7.
|Eirik Maeland
|1
|0
|8.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|9.
|Simon Marklund
|1
|0
|10.
|Daniel Lysgaard
|1
|0
|11.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дьерв
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|Конгсвингер
|28.57% (2)
|0
|0
|57.14% (4)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Дьерв Последние 20 матчей: +4 =6 -10Схьёрдал-Блинк 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Лиллестрём Гроруд 0:3 Дьерв Дьерв 3:2 Хам-Кам
Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Санднес КФУМ 2:1 Дьерв Дьерв 1:3 Арендал Egersunds 1:1 Дьерв Лиллестрём 3:0 Дьерв Волеренга 1:2 Дьерв Старт 1:0 Дьерв Викинг 3:2 Дьерв Дьерв 0:2 Конгсвингер Саннефьёрд 1:0 Дьерв Дьерв 0:1 Нест-Сотра Согндаль 4:0 Дьерв Дьерв 1:7 Старт Нутодден 1:1 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсдален
Конгсвингер Последние 20 матчей: +8 =2 -10Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд
Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Дьерв: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|8
|8
|0
|0
|17 - 3
|24
|2.
|Ранхейм
|8
|6
|0
|2
|23 - 14
|18
|3.
|Согндаль
|8
|5
|0
|3
|19 - 13
|15
|4.
|Санднес
|8
|4
|2
|2
|13 - 17
|14
|5.
|Осане
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Схьёрдал-Блинк
|8
|4
|1
|3
|16 - 15
|13
|7.
|КФУМ
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|8.
|Дьерв
|8
|2
|5
|1
|16 - 13
|11
|9.
|Гроруд
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|10.
|Стрёммен
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|Лиллестрём
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|Рёуфосс
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|Нест-Сотра
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|14.
|Улленсакер-Киса
|8
|1
|3
|4
|12 - 19
|6
|15.
|Конгсвингер
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|16.
|Хам-Кам
|8
|0
|2
|6
|16 - 24
|2