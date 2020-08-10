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  3. Норвегия
Дьерв
1:1
Конец матча

Стадион:
Конгсвингер
0'
1:0
2' Гол
Diego Campos2
1:1
55' Гол
Ludvig Langrekken
82' Желтая карточка
Pibe II
90'+4
20
Oeystein
Oevretveit
15
Латифу
Аким
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
5
John
Olav
Norheim
19
Iman
Mafi
80
Michael
Baidoo
9
Diego
Campos2
39
Pibe
II
31
Andreas
Smedplass
5
Christian
Roeer
25
Скагестад
Эдвард
21
Daniel
Lysgaard
2
Fredrik
Mani
Paalerud
20
Even
Bydal
23
Martin
Tangen
Vinjor
15
Marlinho
24
Ridouan
Boulahuane
Essaeh
9
Adem
Gueven
22
Ludvig
Langrekken
Дьерв
3-4-2-1
Конгсвингер
3-5-2

Ход матча

2'
Diego Campos2
1:0
55'
1:1
Ludvig Langrekken
66'
Ole Marius Haabestad
Torje Wichne
 
66'
Thomas Zernichow
Michael Baidoo
 
70'
Daniel Aase
John Olav Norheim
 
73'
 
Jonas Roenningen
Ridouan Boulahuane Essaeh
73'
 
Simon Marklund
Marlinho
82'
Pibe II
 
87'
 
Gyu-Hwan Lee
Ludvig Langrekken

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Campos2 5 0.63
2. Pibe II 4 0.5
3. Daniel Aase 1 0.13
4. Ole Marius Haabestad 1 0.13
5. Espen Knudsen 1 0.13
6. John Olav Norheim 1 0.13
7. Michael Baidoo 1 0.13
8. Вихманн Матиас 1 (1) 0.13
9. Iman Mafi 0 0
10. Haakon Suggelia 0 0
Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 3 (1) 0.38
2. Simon Marklund 2 0.25
3. Ludvig Langrekken 2 0.25
4. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.13

Карточки

Дьерв
# Игрок      
1. Diego Campos2 4 0
2. John Olav Norheim 3 0
3. Pibe II 2 0
4. Вихманн Матиас 1 0
5. Espen Knudsen 1 0
6. Thomas Zernichow 1 0
7. Bjoernar Hove 1 0
8. Simon Andreas Larsen I 1 0
9. Torje Wichne 1 0
10. Iman Mafi 1 0
Конгсвингер
# Игрок      
1. Harald Holter 4 0
2. Christian Roeer 3 0
3. Victor Grodaas 2 0
4. Ludvig Langrekken 2 0
5. Яласто Вилле 1 0
6. Скагестад Эдвард 1 0
7. Eirik Maeland 1 0
8. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
9. Simon Marklund 1 0
10. Daniel Lysgaard 1 0
11. Dong-Wan Gang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дьерв 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2)
 Конгсвингер 28.57% (2) 0 0 57.14% (4) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Дьерв Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Схьёрдал-Блинк 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Лиллестрём Гроруд 0:3 Дьерв Дьерв 3:2 Хам-Кам
Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Санднес КФУМ 2:1 Дьерв Дьерв 1:3 Арендал Egersunds 1:1 Дьерв Лиллестрём 3:0 Дьерв Волеренга 1:2 Дьерв Старт 1:0 Дьерв Викинг 3:2 Дьерв Дьерв 0:2 Конгсвингер Саннефьёрд 1:0 Дьерв Дьерв 0:1 Нест-Сотра Согндаль 4:0 Дьерв Дьерв 1:7 Старт Нутодден 1:1 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсдален
Конгсвингер Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд
Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Дьерв: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Дьерв 0:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:1 Дьерв Первый дивизион Дьерв 1:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:0 Дьерв Первый дивизион
Конгсвингер 6:1 Дьерв Первый дивизион Дьерв 2:2 Конгсвингер Первый дивизион Дьерв 2:1 Конгсвингер Типпелиген (Квалификация) Дьерв 3:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 5:0 Дьерв Первый дивизион Дьерв 2:1 Конгсвингер 2-й дивизион Конгсвингер 3:1 Дьерв 2-й дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 8 8 0 0 17 - 3 24
2. Ранхейм 8 6 0 2 23 - 14 18
3. Согндаль 8 5 0 3 19 - 13 15
4. Санднес 8 4 2 2 13 - 17 14
5. Осане 8 4 1 3 12 - 9 13
6. Схьёрдал-Блинк 8 4 1 3 16 - 15 13
7. КФУМ 7 3 3 1 12 - 8 12
8. Дьерв 8 2 5 1 16 - 13 11
9. Гроруд 8 3 1 4 12 - 14 10
10. Стрёммен 8 3 1 4 10 - 13 10
11. Лиллестрём 7 2 2 3 7 - 9 8
12. Рёуфосс 8 2 2 4 11 - 13 8
13. Нест-Сотра 8 1 3 4 13 - 17 6
14. Улленсакер-Киса 8 1 3 4 12 - 19 6
15. Конгсвингер 8 1 2 5 9 - 17 5
16. Хам-Кам 8 0 2 6 16 - 24 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Diego Campos бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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