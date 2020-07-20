  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Согндаль
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Санднес
0'
28' Желтая карточка
Daniel Eid
30' Желтая карточка
Tomas Kristoffersen
34'
1
Фей
Рензе
16
Eirik
Lereng
30
Огбу
Иго
4
Росет
Мартин-Уве
2
Тотлэнд
Томас
8
Tomas
Kristoffersen
7
Sivert
Heggheim
Mannsverk
5
Daniel
Eid
18
Kristoffer
Hoven
9
Endre
Kupen
11
Ховен
Андреас
1
Хейгре
Пол
23
Tord
Johnsen
Salte
2
Espen
Hammer
Berger
5
Хансен
Кристер
25
Sander
Ringberg
8
Грёдем
Магнус
11
Horenus
Taddese
21
Сёдлунн
Андре
3
Vidar
Ari
Jonsson1
30
Kent
Haavard
Eriksen
10
Sanel
Kapidzic
Согндаль
3-4-3
Санднес
3-5-2

Ход матча

28'
Daniel Eid
 
30'
Tomas Kristoffersen
 

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alioune Ndour 3 0.1
2. Kristoffer Hoven 2 0.07
3. Endre Kupen 2 0.07
4. Daniel Eid 2 0.07
5. Ховен Андреас 1 0.03
6. Хельгесен Эйвинн 1 0.03
7. Tomas Kristoffersen 0 0
Санднес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kent Haavard Eriksen 3 0.1
2. Грёдем Магнус 2 0.07
3. Эффьом Максвелл 1 0.03
4. Vidar Ari Jonsson1 1 0.03

Карточки

Согндаль
# Игрок      
1. Огбу Иго 2 0
2. Фей Рензе 1 0
3. Tomas Kristoffersen 1 0
4. Eirik Lereng 1 0
Санднес
# Игрок      
1. Christian Landu Landu 2 0
2. Грёдем Магнус 2 0
3. Kent Haavard Eriksen 1 0
4. Kevin Jablinski 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Согндаль 20% (2) 0 0 40% (4) 20% (2) 20% (2)
 Санднес 0 28.57% (2) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden
Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль
Санднес Последние 20 матчей: + = -
Санднес 1:1 Лиллестрём Дьерв 2:2 Санднес Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds
Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Дьерв КФУМ 3:0 Санднес

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Санднес: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Санднес 0:1 Согндаль Первый дивизион Согндаль 1:1 Санднес Первый дивизион Санднес 1:0 Согндаль Первый дивизион Согндаль 2:2 Санднес Первый дивизион
Согндаль 2:1 Санднес Первый дивизион Санднес 1:2 Согндаль Первый дивизион Санднес 1:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:0 Санднес Типпелиген Согндаль 2:1 Санднес Типпелиген Санднес 1:3 Согндаль Типпелиген Санднес 3:1 Согндаль Типпелиген Согндаль 0:0 Санднес Типпелиген Санднес 8:0 Согндаль Товарищеские матчи Согндаль 4:3 Санднес Товарищеские матчи Согндаль 0:1 Санднес Адекколига Санднес 0:0 Согндаль Адекколига Согндаль 1:1 Санднес Адекколига Санднес 3:0 Согндаль Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 3 3 0 0 11 - 5 9
2. Тромсё 3 3 0 0 4 - 0 9
3. КФУМ 1:0 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Лиллестрём 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Согндаль 0:0 4 2 1 1 11 - 5 7
6. Санднес 0:0 4 1 3 0 7 - 6 6
7. Схьёрдал-Блинк 0:0 4 1 1 2 8 - 8 4
8. Рёуфосс 1:1 4 1 1 2 5 - 5 4
9. Гроруд 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Нест-Сотра 1:1 4 1 1 2 8 - 10 4
11. Улленсакер-Киса 0:1 4 1 1 2 7 - 9 4
12. Стрёммен 0:0 4 1 1 2 2 - 6 4
13. Конгсвингер 0:0 4 1 1 2 5 - 9 4
14. Осане 0:0 4 1 1 2 3 - 7 4
15. Дьерв 0:0 4 0 3 1 5 - 6 3
16. Хам-Кам 0:0 4 0 1 3 5 - 9 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Tomas Kristoffersen получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Daniel Eid получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Согндаль 0:0 Санднес онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный