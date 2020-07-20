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  3. Норвегия
Согндаль
0:2
Конец матча

Стадион:
Санднес
0'
27' Желтая карточка
Daniel Eid
30' Желтая карточка
Tomas Kristoffersen
43' Желтая карточка
Tord Johnsen Salte
0:1
51' Гол
Грёдем Магнус
0:2
62' Гол
Сёдлунн Андре
90'+5
1
Фей
Рензе
16
Eirik
Lereng
30
Огбу
Иго
4
Росет
Мартин-Уве
2
Тотлэнд
Томас
8
Tomas
Kristoffersen
7
Sivert
Heggheim
Mannsverk
5
Daniel
Eid
18
Kristoffer
Hoven
9
Endre
Kupen
11
Ховен
Андреас
1
Хейгре
Пол
23
Tord
Johnsen
Salte
2
Espen
Hammer
Berger
5
Хансен
Кристер
25
Sander
Ringberg
8
Грёдем
Магнус
11
Horenus
Taddese
21
Сёдлунн
Андре
3
Vidar
Ari
Jonsson1
30
Kent
Haavard
Eriksen
10
Sanel
Kapidzic
Согндаль
3-4-3
Санднес
3-5-2

Ход матча

27'
Daniel Eid
 
30'
Tomas Kristoffersen
 
43'
 
Tord Johnsen Salte
51'
0:1
Грёдем Магнус
60'
Alioune Ndour
Ховен Андреас
 
62'
0:2
Сёдлунн Андре
(Sanel Kapidzic)
74'
 
Johannes Andres Nunez Godoy
Sanel Kapidzic
74'
Mathias Blaarud
Kristoffer Hoven
 
74'
Хельгесен Эйвинн
Daniel Eid
 
75'
Anders Johannessen Nord
Tomas Kristoffersen
 
77'
 
Kevin Jablinski
Sander Ringberg
78'
Брендсред Маркус
Endre Kupen
 
90'
 
Богданович Ясмин
Horenus Taddese
90'
 
Matteo Vallotto
Грёдем Магнус

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alioune Ndour 3 0.1
2. Kristoffer Hoven 2 0.07
3. Endre Kupen 2 0.07
4. Daniel Eid 2 0.07
5. Ховен Андреас 1 0.03
6. Хельгесен Эйвинн 1 0.03
7. Tomas Kristoffersen 0 0
Санднес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kent Haavard Eriksen 3 0.1
2. Грёдем Магнус 3 0.1
3. Сёдлунн Андре 1 0.03
4. Эффьом Максвелл 1 0.03
5. Vidar Ari Jonsson1 1 0.03
6. Sanel Kapidzic 0 0

Карточки

Согндаль
# Игрок      
1. Tomas Kristoffersen 2 0
2. Огбу Иго 2 0
3. Фей Рензе 1 0
4. Daniel Eid 1 0
5. Eirik Lereng 1 0
Санднес
# Игрок      
1. Christian Landu Landu 2 0
2. Грёдем Магнус 2 0
3. Tord Johnsen Salte 1 0
4. Kent Haavard Eriksen 1 0
5. Kevin Jablinski 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Согндаль 20% (2) 0 0 40% (4) 20% (2) 20% (2)
 Санднес 0 22.22% (2) 0 33.33% (3) 33.33% (3) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden
Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль
Санднес Последние 20 матчей: + = -
Санднес 1:1 Лиллестрём Дьерв 2:2 Санднес Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds
Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Дьерв КФУМ 3:0 Санднес

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Санднес: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Санднес 0:1 Согндаль Первый дивизион Согндаль 1:1 Санднес Первый дивизион Санднес 1:0 Согндаль Первый дивизион Согндаль 2:2 Санднес Первый дивизион
Согндаль 2:1 Санднес Первый дивизион Санднес 1:2 Согндаль Первый дивизион Санднес 1:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:0 Санднес Типпелиген Согндаль 2:1 Санднес Типпелиген Санднес 1:3 Согндаль Типпелиген Санднес 3:1 Согндаль Типпелиген Согндаль 0:0 Санднес Типпелиген Санднес 8:0 Согндаль Товарищеские матчи Согндаль 4:3 Санднес Товарищеские матчи Согндаль 0:1 Санднес Адекколига Санднес 0:0 Согндаль Адекколига Согндаль 1:1 Санднес Адекколига Санднес 3:0 Согндаль Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 3 3 0 0 11 - 5 9
2. Тромсё 3 3 0 0 4 - 0 9
3. Санднес 4 2 2 0 9 - 6 8
4. Лиллестрём 4 2 1 1 4 - 2 7
5. КФУМ 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Согндаль 4 2 0 2 11 - 7 6
7. Схьёрдал-Блинк 4 2 0 2 9 - 8 6
8. Гроруд 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Осане 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Дьерв 4 1 2 1 8 - 8 5
11. Улленсакер-Киса 4 1 2 1 8 - 9 5
12. Рёуфосс 4 1 1 2 8 - 8 4
13. Нест-Сотра 4 1 1 2 11 - 13 4
14. Конгсвингер 4 1 0 3 5 - 10 3
15. Стрёммен 4 1 0 3 2 - 9 3
16. Хам-Кам 4 0 0 4 7 - 12 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Tord Johnsen Salte получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Tomas Kristoffersen получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Daniel Eid получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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