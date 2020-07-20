Согндаль
0:2
Конец матча
Стадион: Фоссхауган Кампус
Санднес
27' Желтая карточкаDaniel Eid
30' Желтая карточкаTomas Kristoffersen
43' Желтая карточкаTord Johnsen Salte
0:1
51' ГолГрёдем Магнус
0:2
62' ГолСёдлунн Андре
16
Eirik
Lereng
30
Огбу
Иго
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Eirik LerengЗащитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
27'
51'
0:1
62'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alioune Ndour
|3
|0.1
|2.
|Kristoffer Hoven
|2
|0.07
|3.
|Endre Kupen
|2
|0.07
|4.
|Daniel Eid
|2
|0.07
|5.
|Ховен Андреас
|1
|0.03
|6.
|Хельгесен Эйвинн
|1
|0.03
|7.
|Tomas Kristoffersen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kent Haavard Eriksen
|3
|0.1
|2.
|Грёдем Магнус
|3
|0.1
|3.
|Сёдлунн Андре
|1
|0.03
|4.
|Эффьом Максвелл
|1
|0.03
|5.
|Vidar Ari Jonsson1
|1
|0.03
|6.
|Sanel Kapidzic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tomas Kristoffersen
|2
|0
|2.
|Огбу Иго
|2
|0
|3.
|Фей Рензе
|1
|0
|4.
|Daniel Eid
|1
|0
|5.
|Eirik Lereng
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Christian Landu Landu
|2
|0
|2.
|Грёдем Магнус
|2
|0
|3.
|Tord Johnsen Salte
|1
|0
|4.
|Kent Haavard Eriksen
|1
|0
|5.
|Kevin Jablinski
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Согндаль
|20% (2)
|0
|0
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
|Санднес
|0
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: + = -Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden
Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль
Санднес Последние 20 матчей: + = -Санднес 1:1 Лиллестрём Дьерв 2:2 Санднес Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds
Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Дьерв КФУМ 3:0 Санднес
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Санднес: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Согндаль 2:1 Санднес Первый дивизион Санднес 1:2 Согндаль Первый дивизион Санднес 1:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:0 Санднес Типпелиген Согндаль 2:1 Санднес Типпелиген Санднес 1:3 Согндаль Типпелиген Санднес 3:1 Согндаль Типпелиген Согндаль 0:0 Санднес Типпелиген Санднес 8:0 Согндаль Товарищеские матчи Согндаль 4:3 Санднес Товарищеские матчи Согндаль 0:1 Санднес Адекколига Санднес 0:0 Согндаль Адекколига Согндаль 1:1 Санднес Адекколига Санднес 3:0 Согндаль Адекколига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ранхейм
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|Тромсё
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Санднес
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|Лиллестрём
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|КФУМ
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Согндаль
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|7.
|Схьёрдал-Блинк
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|8.
|Гроруд
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Осане
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Дьерв
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|11.
|Улленсакер-Киса
|4
|1
|2
|1
|8 - 9
|5
|12.
|Рёуфосс
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|13.
|Нест-Сотра
|4
|1
|1
|2
|11 - 13
|4
|14.
|Конгсвингер
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|15.
|Стрёммен
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|16.
|Хам-Кам
|4
|0
|0
|4
|7 - 12
|0