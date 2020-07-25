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  3. Швеция
Йёнчёпинг
1:0
Первый тайм: 35'
Браге
0'
13' Желтая карточка
Jetmir Haliti
16' Желтая карточка
Moustafa Zeidan
1:0
34' Пенальти
 35'
1
Frank
Pettersson
12
Jesper
Svensson
18
Jetmir
Haliti
3
Pavle
Vagic
2
Elias
Gustafson
8
Moustafa
Zeidan
5
Fredik
Fendrich
24
Amir
Al-Ammari
16
Конате
Па
17
Джоханна
Эрик
10
Edin
Hamidovic
1
Adrian
Engdahl
21
Lukas
Hiltunen
4
Mattias
Liljestrand
2
Alexander
Zetterstroem
15
Alexander
Ekblad
10
Leonard
Pllana
23
Oscar
Lundin
8
Seth
Hellberg
7
Селлин
Роббин
11
Anton
Lundin
22
Kristian
Andersen
Йёнчёпинг
3-5-2
Браге
4-4-2

Ход матча

6'
 
Noa Williams
Селлин Роббин
13'
Jetmir Haliti
 
16'
Moustafa Zeidan
 
34'
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Amir Al-Ammari 3 0.09
2. Edin Hamidovic 2 0.06
3. Джоханна Эрик 1 0.03
4. Косица Дзенис 1 0.03
5. Jesper Svensson 1 0.03
6. Moustafa Zeidan 1 0.03
7. Jetmir Haliti 0 0
8. Mikael Marques 0 0
Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anton Lundin 4 0.13
2. Leonard Pllana 3 0.1
3. Селлин Роббин 1 0.03
4. Kristian Andersen 1 0.03
5. Seth Hellberg 1 0.03
6. Noa Williams 1 0.03
7. Andre Kamp 0 0
8. Lukas Hiltunen 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Fredik Fendrich 2 1
2. Amir Al-Ammari 2 0
3. Elias Gustafson 2 0
4. Jesper Svensson 1 0
5. Джоханна Эрик 1 0
6. Moustafa Zeidan 1 0
7. Jetmir Haliti 1 0
Браге
# Игрок      
1. Oscar Lundin 4 0
2. Seth Hellberg 3 0
3. Lukas Hiltunen 3 0
4. Селлин Роббин 2 0
5. Anton Lundin 2 0
6. Carlos García IV 2 0
7. Andre Kamp 2 0
8. Kristian Andersen 1 0
9. Mattias Liljestrand 1 0
10. Leonard Pllana 1 0
11. Pontus Jonsson1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Йёнчёпинг 11.11% (1) 33.33% (3) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Браге 50% (5) 0 20% (2) 20% (2) 10% (1) 0

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Эстер 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Акрополис
Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Юнгшиле ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Кальмар 5:0 Йёнчёпинг АИК 2:2 Йёнчёпинг Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Эребру 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Браге 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг
Браге Последние 20 матчей: + = -
Браге 3:2 Эргрюте ФФ Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Юнгшиле 1:3 Браге Браге 0:0 Хальмстад
ГАИС 0:1 Браге Браге 1:2 Сундсвалль Дегерфорс 4:1 Браге Сириус 1:1 Браге Браге 3:1 Оскаршамнс АИК Эребру 3:3 Браге Эльфсборг 3:0 Браге Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Браге 2:1 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Браге Браге 3:1 Йёнчёпинг Треллеборг 2:2 Браге Фрей 2:3 Браге Браге 1:2 Дегерфорс Эргрюте ФФ 3:2 Браге

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Браге: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Браге 3:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 2:0 Браге Суперэттан Браге 3:2 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Браге Суперэттан
Браге 1:2 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 4:0 Браге Суперэттан Браге 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:1 Браге Суперэттан Йёнчёпинг 3:0 Браге Суперэттан Браге 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Браге Суперэттан Браге 4:1 Йёнчёпинг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 0:0 8 5 2 1 12 - 2 17
2. Дегерфорс 8 5 2 1 12 - 6 17
3. Сундсвалль 8 4 4 0 13 - 6 16
4. Браге 0:0 8 4 2 2 11 - 10 14
5. Эстер 8 3 4 1 8 - 6 13
6. Норрбю 8 3 3 2 10 - 9 12
7. Треллеборг 2:1 8 3 2 3 8 - 8 11
8. Акрополис 0:0 8 2 5 1 9 - 7 11
9. Йёнчёпинг 0:0 8 3 1 4 10 - 11 10
10. Умео 8 2 3 3 9 - 9 9
11. Вестерос СК 8 2 3 3 9 - 12 9
12. ГАИС 8 2 2 4 6 - 12 8
13. Эргрюте ФФ 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Далкурд 1:2 8 1 4 3 12 - 10 7
15. Сирианска Эскильстуна 8 2 0 6 9 - 17 6
16. Юнгшиле 8 1 2 5 12 - 17 5
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Moustafa Zeidan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Jetmir Haliti получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Селлин Роббин уходит с поля. Noa Williams выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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