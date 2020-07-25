13' Желтая карточкаJetmir Haliti
16' Желтая карточкаMoustafa Zeidan
16
Конате
Па
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Конате ПаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
22 Daniel Ljung
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Oscar LundinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Anton LundinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
24 Noa Williams
-
-
-
16 Andre Kamp
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
Ход матча
13'
16'
34'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Amir Al-Ammari
|3
|0.09
|2.
|Edin Hamidovic
|2
|0.06
|3.
|Джоханна Эрик
|1
|0.03
|4.
|Косица Дзенис
|1
|0.03
|5.
|Jesper Svensson
|1
|0.03
|6.
|Moustafa Zeidan
|1
|0.03
|7.
|Jetmir Haliti
|0
|0
|8.
|Mikael Marques
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anton Lundin
|4
|0.13
|2.
|Leonard Pllana
|3
|0.1
|3.
|Селлин Роббин
|1
|0.03
|4.
|Kristian Andersen
|1
|0.03
|5.
|Seth Hellberg
|1
|0.03
|6.
|Noa Williams
|1
|0.03
|7.
|Andre Kamp
|0
|0
|8.
|Lukas Hiltunen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Fredik Fendrich
|2
|1
|2.
|Amir Al-Ammari
|2
|0
|3.
|Elias Gustafson
|2
|0
|4.
|Jesper Svensson
|1
|0
|5.
|Джоханна Эрик
|1
|0
|6.
|Moustafa Zeidan
|1
|0
|7.
|Jetmir Haliti
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Oscar Lundin
|4
|0
|2.
|Seth Hellberg
|3
|0
|3.
|Lukas Hiltunen
|3
|0
|4.
|Селлин Роббин
|2
|0
|5.
|Anton Lundin
|2
|0
|6.
|Carlos García IV
|2
|0
|7.
|Andre Kamp
|2
|0
|8.
|Kristian Andersen
|1
|0
|9.
|Mattias Liljestrand
|1
|0
|10.
|Leonard Pllana
|1
|0
|11.
|Pontus Jonsson1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Йёнчёпинг
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Браге
|50% (5)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|0
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: + = -Эстер 1:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Акрополис
Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Юнгшиле ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Кальмар 5:0 Йёнчёпинг АИК 2:2 Йёнчёпинг Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Эребру 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Браге 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг
Браге Последние 20 матчей: + = -Браге 3:2 Эргрюте ФФ Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Юнгшиле 1:3 Браге Браге 0:0 Хальмстад
ГАИС 0:1 Браге Браге 1:2 Сундсвалль Дегерфорс 4:1 Браге Сириус 1:1 Браге Браге 3:1 Оскаршамнс АИК Эребру 3:3 Браге Эльфсборг 3:0 Браге Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Браге 2:1 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Браге Браге 3:1 Йёнчёпинг Треллеборг 2:2 Браге Фрей 2:3 Браге Браге 1:2 Дегерфорс Эргрюте ФФ 3:2 Браге
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Браге: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|0:0
|8
|5
|2
|1
|12 - 2
|17
|2.
|Дегерфорс
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|Сундсвалль
|8
|4
|4
|0
|13 - 6
|16
|4.
|Браге
|0:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|5.
|Эстер
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Норрбю
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|7.
|Треллеборг
|2:1
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|8.
|Акрополис
|0:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Йёнчёпинг
|0:0
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|10.
|Умео
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|11.
|Вестерос СК
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|12.
|ГАИС
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|13.
|Эргрюте ФФ
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Далкурд
|1:2
|8
|1
|4
|3
|12 - 10
|7
|15.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|2
|0
|6
|9 - 17
|6
|16.
|Юнгшиле
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0