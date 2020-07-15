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  3. Норвегия
Одд
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Бранн
0' 38'
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
6
Хофф
Вебьёрн
26
Filip
Roenningen
Joergensen
16
Joshua
Kitolano
8
Markus
Andre
Kaasa
20
Леуритсен
Тобиас
11
Рашани
Эльбасан
30
Аамада
Али
2
Тенисте
Тайо
4
Christian
Rismark
3
Форрен
Вегард
21
Кристиансен
Рубен
9
Странд
Петтер
23
Daniel
A.
Pedersen
10
Ордагич
Амер
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
16
Тейлор
Роберт
Одд
4-3-3
Бранн
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 6 (3) 0.2
2. Хофф Вебьёрн 2 0.07
3. Леуритсен Тобиас 2 0.07
4. Markus Andre Kaasa 1 0.03
5. Kasper Lunding 1 0.03
6. Рууд Эспен 0 0
7. Качи 0 0
8. Filip Roenningen Joergensen 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 5 0.17
2. Daouda Bamba 3 0.1
3. Тейлор Роберт 2 0.07
4. Daniel A. Pedersen 1 0.03
5. Erland Hustad 1 0.03
6. Хауген Фредрик 0 0
7. Бармен Кристоффер 0 0
8. Тенисте Тайо 0 0
9. Кристиансен Рубен 0 0
10. Странд Петтер 0 0
11. Грогор Томас 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 2 1
2. Рашани Эльбасан 1 0
3. Качи 1 0
4. Kasper Lunding 1 0
5. Риса Бирк 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Форрен Вегард 2 0
2. Аамада Али 2 0
3. Ордагич Амер 2 0
4. Кумсан Джилберт 2 0
5. Акоста Бисмарк 2 0
6. Тенисте Тайо 1 0
7. Бармен Кристоффер 1 0
8. Daniel A. Pedersen 1 0
9. Странд Петтер 1 0
10. Erland Hustad 1 0
11. Ole Kolskogen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 33.33% (3) 11.11% (1) 0 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Бранн 40% (4) 0 10% (1) 40% (4) 10% (1) 0

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: + = -
Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд
Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс Одд 4:5 Русенборг Эльфсборг 2:2 Одд Тромсё 4:1 Одд ЦСКА Москва 3:1 Одд Одд 1:0 Петанж Одд 7:0 Нутодден Хёугесунн 4:1 Одд Одд 2:1 Тромсё Бранн 1:0 Одд
Бранн Последние 20 матчей: + = -
Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг
Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн Бранн 1:1 Сутра Бранн 1:1 ХИК Бранн 1:3 Олесунн Юргорден 1:4 Бранн Бранн 0:1 Осане Бранн 1:0 Хорсенс Бранн 1:5 Викинг Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Бранн 1:0 Одд Волеренга 1:0 Бранн

Последние игры между собой

Одд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Бранн: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Бранн 1:0 Одд Типпелиген Одд 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Одд Типпелиген Одд 0:1 Бранн Типпелиген
Бранн 2:0 Одд Типпелиген Одд 0:0 Бранн Типпелиген Одд 1:3 Бранн Типпелиген Бранн 0:0 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 8 8 0 0 32 - 8 24
2. Мольде 8 7 1 0 24 - 7 22
3. Волеренга 8 4 3 1 11 - 10 15
4. Бранн 0:0 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Стрёмсгодсет 8 3 3 2 11 - 13 12
6. Русенборг 7 3 2 2 11 - 6 11
7. Стабек 7 3 2 2 9 - 10 11
8. Одд 0:0 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Кристиансунд 8 2 4 2 17 - 13 10
10. Мьёндален 8 2 2 4 8 - 9 8
11. Хёугесунн 8 2 2 4 6 - 14 8
12. Саннефьёрд 8 2 1 5 6 - 14 7
13. Сарпсборг-08 7 2 0 5 7 - 8 6
14. Викинг 8 1 2 5 8 - 18 5
15. Старт 7 0 3 4 7 - 15 3
16. Олесунн 8 0 3 5 10 - 26 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Одд 0:0 Бранн онлайн

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