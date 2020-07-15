Одд
1:0
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена
Бранн
1:0
52' ГолХофф Вебьёрн
64' Желтая карточкаОрдагич Амер
77' Желтая карточкаKasper Lunding
85' Желтая карточкаErland Hustad
30
Аамада
Али
10
Ордагич
Амер
11
Daouda
Bamba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Mikal Kvinge
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
52'
1:0
64'
77'
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|6 (3)
|0.2
|2.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.1
|3.
|Леуритсен Тобиас
|2
|0.07
|4.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.03
|5.
|Kasper Lunding
|1
|0.03
|6.
|Рууд Эспен
|0
|0
|7.
|Качи
|0
|0
|8.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кумсан Джилберт
|5
|0.17
|2.
|Daouda Bamba
|3
|0.1
|3.
|Тейлор Роберт
|2
|0.07
|4.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0.03
|5.
|Erland Hustad
|1
|0.03
|6.
|Хауген Фредрик
|0
|0
|7.
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|8.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|9.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|10.
|Странд Петтер
|0
|0
|11.
|Грогор Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|2
|1
|2.
|Kasper Lunding
|2
|0
|3.
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|4.
|Качи
|1
|0
|5.
|Риса Бирк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ордагич Амер
|3
|0
|2.
|Форрен Вегард
|2
|0
|3.
|Аамада Али
|2
|0
|4.
|Кумсан Джилберт
|2
|0
|5.
|Акоста Бисмарк
|2
|0
|6.
|Erland Hustad
|2
|0
|7.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|8.
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|9.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0
|10.
|Странд Петтер
|1
|0
|11.
|Ole Kolskogen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|30% (3)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|Бранн
|40% (4)
|0
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
|0
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: + = -Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд
Бранн Последние 20 матчей: + = -Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг
Последние игры между собой
Одд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Бранн: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|8
|8
|0
|0
|32 - 8
|24
|2.
|Мольде
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|3.
|Волеренга
|8
|4
|3
|1
|11 - 10
|15
|4.
|Одд
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|5.
|Бранн
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|6.
|Стрёмсгодсет
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|7.
|Русенборг
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|8.
|Стабек
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|9.
|Кристиансунд
|8
|2
|4
|2
|17 - 13
|10
|10.
|Мьёндален
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|11.
|Хёугесунн
|8
|2
|2
|4
|6 - 14
|8
|12.
|Саннефьёрд
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|7
|2
|0
|5
|7 - 8
|6
|14.
|Викинг
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|15.
|Старт
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|16.
|Олесунн
|8
|0
|3
|5
|10 - 26
|3