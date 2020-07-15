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  3. Норвегия
Одд
1:0
Конец матча

Стадион:
Бранн
0'
1:0
52' Гол
Хофф Вебьёрн
64' Желтая карточка
Ордагич Амер
77' Желтая карточка
Kasper Lunding
85' Желтая карточка
Erland Hustad
90'+4
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
6
Хофф
Вебьёрн
26
Filip
Roenningen
Joergensen
16
Joshua
Kitolano
8
Markus
Andre
Kaasa
20
Леуритсен
Тобиас
11
Рашани
Эльбасан
30
Аамада
Али
2
Тенисте
Тайо
4
Christian
Rismark
3
Форрен
Вегард
21
Кристиансен
Рубен
9
Странд
Петтер
23
Daniel
A.
Pedersen
10
Ордагич
Амер
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
16
Тейлор
Роберт
Одд
4-3-3
Бранн
4-3-3

Ход матча

46'
 
Хауген Фредрик
Тенисте Тайо
52'
Хофф Вебьёрн
1:0
64'
 
Ордагич Амер
69'
 
Erland Hustad
Кумсан Джилберт
70'
 
Mikal Kvinge
Тейлор Роберт
70'
Kasper Lunding
Рашани Эльбасан
 
74'
Бакенга Мушага
Леуритсен Тобиас
 
75'
Качи
Markus Andre Kaasa
 
77'
Kasper Lunding
 
82'
 
Твейта Йон-Хельге
Странд Петтер
82'
 
Грогор Томас
Кристиансен Рубен
85'
 
Erland Hustad

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 6 (3) 0.2
2. Хофф Вебьёрн 3 0.1
3. Леуритсен Тобиас 2 0.07
4. Markus Andre Kaasa 1 0.03
5. Kasper Lunding 1 0.03
6. Рууд Эспен 0 0
7. Качи 0 0
8. Filip Roenningen Joergensen 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 5 0.17
2. Daouda Bamba 3 0.1
3. Тейлор Роберт 2 0.07
4. Daniel A. Pedersen 1 0.03
5. Erland Hustad 1 0.03
6. Хауген Фредрик 0 0
7. Бармен Кристоффер 0 0
8. Тенисте Тайо 0 0
9. Кристиансен Рубен 0 0
10. Странд Петтер 0 0
11. Грогор Томас 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 2 1
2. Kasper Lunding 2 0
3. Рашани Эльбасан 1 0
4. Качи 1 0
5. Риса Бирк 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Ордагич Амер 3 0
2. Форрен Вегард 2 0
3. Аамада Али 2 0
4. Кумсан Джилберт 2 0
5. Акоста Бисмарк 2 0
6. Erland Hustad 2 0
7. Тенисте Тайо 1 0
8. Бармен Кристоффер 1 0
9. Daniel A. Pedersen 1 0
10. Странд Петтер 1 0
11. Ole Kolskogen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 30% (3) 10% (1) 0 30% (3) 20% (2) 10% (1)
 Бранн 40% (4) 0 10% (1) 40% (4) 10% (1) 0

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: + = -
Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд
Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс Одд 4:5 Русенборг Эльфсборг 2:2 Одд Тромсё 4:1 Одд ЦСКА Москва 3:1 Одд Одд 1:0 Петанж Одд 7:0 Нутодден Хёугесунн 4:1 Одд Одд 2:1 Тромсё Бранн 1:0 Одд
Бранн Последние 20 матчей: + = -
Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг
Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн Бранн 1:1 Сутра Бранн 1:1 ХИК Бранн 1:3 Олесунн Юргорден 1:4 Бранн Бранн 0:1 Осане Бранн 1:0 Хорсенс Бранн 1:5 Викинг Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Бранн 1:0 Одд Волеренга 1:0 Бранн

Последние игры между собой

Одд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Бранн: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Бранн 1:0 Одд Типпелиген Одд 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Одд Типпелиген Одд 0:1 Бранн Типпелиген
Бранн 2:0 Одд Типпелиген Одд 0:0 Бранн Типпелиген Одд 1:3 Бранн Типпелиген Бранн 0:0 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 8 8 0 0 32 - 8 24
2. Мольде 8 7 1 0 24 - 7 22
3. Волеренга 8 4 3 1 11 - 10 15
4. Одд 8 4 1 3 13 - 9 13
5. Бранн 8 4 1 3 12 - 12 13
6. Стрёмсгодсет 8 3 3 2 11 - 13 12
7. Русенборг 7 3 2 2 11 - 6 11
8. Стабек 7 3 2 2 9 - 10 11
9. Кристиансунд 8 2 4 2 17 - 13 10
10. Мьёндален 8 2 2 4 8 - 9 8
11. Хёугесунн 8 2 2 4 6 - 14 8
12. Саннефьёрд 8 2 1 5 6 - 14 7
13. Сарпсборг-08 7 2 0 5 7 - 8 6
14. Викинг 8 1 2 5 8 - 18 5
15. Старт 7 0 3 4 7 - 15 3
16. Олесунн 8 0 3 5 10 - 26 3
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  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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