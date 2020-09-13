0:1
19' ГолТанака Атому
29' Желтая карточкаАрифи Дони
41' Желтая карточкаFofana Tiemoko
55' Желтая карточкаО'Шоунесси Даниэль
57' Желтая карточкаBubacar
0:2
63' ГолВяйринен Тим
1:2
77' ГолВетели Йоона
89' Красная карточкаВетели Йоона
5
Жаир
31
Hugo
Keto
17
Алхо
Николай
8
Bubacar
37
Танака
Атому
19
Вяйринен
Тим
11
Риски
Роопе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сийра ТууреПолузащитник
- Нападающий
-
19 Мёммё ЭэтуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
-
31 Hugo KetoВратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 BubacarПолузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
88 Pyry Hannola
-
Главный тренер: Toni Koskela
Ход матча
19'
0:1
29'
41'
57'
63'
0:2
77'
1:2
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меттяля Илари
|5
|0.36
|2.
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0.21
|3.
|Томас Диого
|3
|0.21
|4.
|Скюття Наатан
|2
|0.14
|5.
|Fofana Tiemoko
|2
|0.14
|6.
|Алмен Микаэль
|2
|0.14
|7.
|Жаир
|1
|0.07
|8.
|Тамминен Ээро
|1
|0.07
|9.
|Ветели Йоона
|1
|0.07
|10.
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|11.
|Саксела Янне
|0
|0
|12.
|Райттинен Ээмели
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|10
|0.67
|2.
|Вяйринен Тим
|6 (1)
|0.4
|3.
|Хасани Феран
|4 (2)
|0.27
|4.
|Риски Рику
|3
|0.2
|5.
|Танака Атому
|3
|0.2
|6.
|Лингман Лукас
|2
|0.13
|7.
|David Browne II
|2
|0.13
|8.
|Шуллер Расмус
|2 (1)
|0.13
|9.
|Тенхо Миро
|1
|0.07
|10.
|Вертайнен Ээту
|1
|0.07
|11.
|Алхо Николай
|0
|0
|12.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жаир
|4
|0
|2.
|Томас Диого
|4
|0
|3.
|Fofana Tiemoko
|3
|0
|4.
|Миеттунен Тату
|1
|1
|5.
|Тамминен Ээро
|2
|0
|6.
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|7.
|Скюття Наатан
|2
|0
|8.
|Мёммё Ээту
|2
|0
|9.
|Ветели Йоона
|0
|1
|10.
|Хиландер Мика
|1
|0
|11.
|Саксела Янне
|1
|0
|12.
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|13.
|Менса Баба
|1
|0
|14.
|Emile Paul Tendeng
|1
|0
|15.
|Алмен Микаэль
|1
|0
|16.
|Janne-Pekka Laine
|1
|0
|17.
|Арифи Дони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bubacar
|5
|0
|2.
|Алхо Николай
|3
|0
|3.
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|4.
|Лингман Лукас
|3
|0
|5.
|Остоич Иван
|2
|0
|6.
|Танака Атому
|1
|0
|7.
|Хасани Феран
|1
|0
|8.
|Риски Рику
|1
|0
|9.
|Регеро Антонио
|1
|0
|10.
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|11.
|Риски Роопе
|1
|0
|12.
|Тенхо Миро
|1
|0
|13.
|Pyry Hannola
|1
|0
|14.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ильвес
|15% (3)
|5% (1)
|5% (1)
|30% (6)
|15% (3)
|30% (6)
|ХИК
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Ильвес Последние 20 матчей: + = -Хонка 3:2 Ильвес Хака 0:2 Ильвес Шемрок Роверс 2:2 Ильвес Ильвес 3:1 Лахти
ХИК Последние 20 матчей: + = -ХИФК 4:3 ХИК ХИК 6:1 Мариехамн ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки РоПС 0:1 ХИК
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
ХИК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Ильвес 1:2 ХИК Вейккауслига Ильвес 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:4 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:1 ХИК Кубок Ильвес 1:3 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 5:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Ильвес Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|КуПС
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|3.
|Интер Турку
|14
|8
|2
|4
|25 - 15
|26
|4.
|Хонка
|14
|6
|7
|1
|18 - 9
|25
|5.
|ХИФК
|13
|7
|1
|5
|19 - 17
|22
|6.
|Ильвес
|14
|5
|4
|5
|20 - 22
|19
|7.
|Мариехамн
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|8.
|Лахти
|13
|4
|6
|3
|20 - 20
|18
|9.
|СЯК Сейнайоки
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|10.
|Хака
|15
|2
|5
|8
|17 - 33
|11
|11.
|ТПС
|13
|3
|0
|10
|10 - 23
|9
|12.
|РоПС
|15
|0
|2
|13
|10 - 33
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|8.70
|1.06
|4.70
|1.17
|2.80
|1.45
|2.17
|1.70
|2.48
|1.50
|1.74
|2.10
|1.53
|2.55
|1.70
|2.15
|1.23
|3.90
|1.13
|5.40
|1.04
|9.00
|1.02
|10.00
|1.02
|11.00
|9.30
|1.02
|8.90
|1.04
|3.50
|1.28
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.53
|2.59
|—
|—
|1.31
|3.32
|1.14
|5.30
|1.10
|5.65
|1.01
|11.25
|1.03
|8.80
|8.96
|1.06
|7.75
|1.08
|3.50
|1.30
|2.74
|1.45
|—
|—
|1.90
|1.89
|—
|—
|1.51
|2.55
|—
|—
|1.35
|3.18
|1.15
|5.39
|1.12
|6.17
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|4.51
|1.22
|3.15
|1.38
|2.23
|1.70
|2.12
|1.77
|1.77
|2.12
|1.42
|2.99
|1.30
|3.70
|1.23
|4.40
|—
|—
|1.15
|5.91
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.80
|1.40
|—
|—
|1.99
|1.82
|—
|—
|1.70
|2.08
|—
|—
|1.13
|5.40
|1.09
|6.50
|—
|—
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.40
|—
|—
|1.94
|1.85
|—
|—
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.14
|5.62
|1.10
|6.85
|1.02
|15.01
|1.01
|15.73
|2.65
|1.51
|2.17
|1.74
|1.68
|2.26
|1.44
|2.91
|1.51
|2.65
|1.29
|3.73
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—