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  2. Матчи
  3. Финляндия
Ильвес
1:2
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
0:1
19' Гол
Танака Атому
29' Желтая карточка
Арифи Дони
41' Желтая карточка
Fofana Tiemoko
55' Желтая карточка
О'Шоунесси Даниэль
57' Желтая карточка
Bubacar
0:2
63' Гол
Вяйринен Тим
1:2
77' Гол
Ветели Йоона
89' Красная карточка
Ветели Йоона
90'+7
32
Рийконен
Матиас
4
Аспегрен
Фелипе
16
Миеттунен
Тату
3
Томас
Диого
15
Алмен
Микаэль
2
Саксела
Янне
5
Жаир
6
Арифи
Дони
7
Ветели
Йоона
28
Мянтюнен
Тууре
26
Fofana
Tiemoko
31
Hugo
Keto
17
Алхо
Николай
16
Морен
Валттери
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
9
Риски
Рику
10
Лингман
Лукас
8
Bubacar
37
Танака
Атому
19
Вяйринен
Тим
11
Риски
Роопе
Ильвес
ХИК

Ход матча

19'
0:1
Танака Атому
29'
Арифи Дони
 
41'
Fofana Tiemoko
 
55'
 
О'Шоунесси Даниэль
57'
 
Bubacar
57'
Мёммё Ээту
Мянтюнен Тууре
 
58'
Мезу Гаэтан Мисси
Арифи Дони
 
63'
0:2
Вяйринен Тим
68'
Ала-Мюллюмяки Лаури
Саксела Янне
 
77'
Ветели Йоона
1:2
78'
 
Халсти Маркус
Риски Роопе
78'
Райттинен Ээмели
Аспегрен Фелипе
 
78'
Сийра Тууре
Fofana Tiemoko
 
85'
 
Остоич Иван
Лингман Лукас
89'
Ветели Йоона
 
90'
 
Тойвомяки Ханри
Риски Рику

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меттяля Илари 5 0.36
2. Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0.21
3. Томас Диого 3 0.21
4. Скюття Наатан 2 0.14
5. Fofana Tiemoko 2 0.14
6. Алмен Микаэль 2 0.14
7. Жаир 1 0.07
8. Тамминен Ээро 1 0.07
9. Ветели Йоона 1 0.07
10. Аспегрен Фелипе 0 0
11. Саксела Янне 0 0
12. Райттинен Ээмели 0 0
ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 10 0.67
2. Вяйринен Тим 6 (1) 0.4
3. Хасани Феран 4 (2) 0.27
4. Риски Рику 3 0.2
5. Танака Атому 3 0.2
6. Лингман Лукас 2 0.13
7. David Browne II 2 0.13
8. Шуллер Расмус 2 (1) 0.13
9. Тенхо Миро 1 0.07
10. Вертайнен Ээту 1 0.07
11. Алхо Николай 0 0
12. Мурильо Луис-Карлос 0 0

Карточки

Ильвес
# Игрок      
1. Жаир 4 0
2. Томас Диого 4 0
3. Fofana Tiemoko 3 0
4. Миеттунен Тату 1 1
5. Тамминен Ээро 2 0
6. Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
7. Скюття Наатан 2 0
8. Мёммё Ээту 2 0
9. Ветели Йоона 0 1
10. Хиландер Мика 1 0
11. Саксела Янне 1 0
12. Аспегрен Фелипе 1 0
13. Менса Баба 1 0
14. Emile Paul Tendeng 1 0
15. Алмен Микаэль 1 0
16. Janne-Pekka Laine 1 0
17. Арифи Дони 1 0
ХИК
# Игрок      
1. Bubacar 5 0
2. Алхо Николай 3 0
3. Мурильо Луис-Карлос 3 0
4. Лингман Лукас 3 0
5. Остоич Иван 2 0
6. Танака Атому 1 0
7. Хасани Феран 1 0
8. Риски Рику 1 0
9. Регеро Антонио 1 0
10. О'Шоунесси Даниэль 1 0
11. Риски Роопе 1 0
12. Тенхо Миро 1 0
13. Pyry Hannola 1 0
14. Вертайнен Ээту 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ильвес 15% (3) 5% (1) 5% (1) 30% (6) 15% (3) 30% (6)
 ХИК 20.59% (7) 11.76% (4) 8.82% (3) 20.59% (7) 17.65% (6) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Ильвес Последние 20 матчей: + = -
Хонка 3:2 Ильвес Хака 0:2 Ильвес Шемрок Роверс 2:2 Ильвес Ильвес 3:1 Лахти
Ильвес 0:0 СЯК Сейнайоки Лахти 3:2 Ильвес Ильвес 1:0 РоПС Ильвес 2:2 ХИФК ХИК 2:0 Ильвес РоПС 1:1 Ильвес Ильвес 0:0 КуПС Интер Турку 5:1 Ильвес ТПС 0:1 Ильвес Ильвес 4:3 Мариехамн Ильвес 0:1 Хака КТП 0:4 Ильвес Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки Хака 1:1 Ильвес Ильвес 1:1 КуПС
ХИК Последние 20 матчей: + = -
ХИФК 4:3 ХИК ХИК 6:1 Мариехамн ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки РоПС 0:1 ХИК
Хака 1:4 ХИК ХИК 1:1 Хонка КуПС 0:3 ХИК ХИК 1:1 Лахти ХИК 2:2 КуПС ХИК 2:0 Ильвес ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка ХИК 4:0 Гнистан ХИК 4:0 Гнистан

Последние игры между собой

Ильвес: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
ХИК: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
ХИК 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 0:0 Ильвес Вейккауслига
Ильвес 1:2 ХИК Вейккауслига Ильвес 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:4 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:1 ХИК Кубок Ильвес 1:3 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 5:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Ильвес Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 15 10 3 2 36 - 13 33
2. КуПС 13 8 4 1 25 - 12 28
3. Интер Турку 14 8 2 4 25 - 15 26
4. Хонка 14 6 7 1 18 - 9 25
5. ХИФК 13 7 1 5 19 - 17 22
6. Ильвес 14 5 4 5 20 - 22 19
7. Мариехамн 13 5 3 5 22 - 24 18
8. Лахти 13 4 6 3 20 - 20 18
9. СЯК Сейнайоки 14 4 5 5 15 - 16 17
10. Хака 15 2 5 8 17 - 33 11
11. ТПС 13 3 0 10 10 - 23 9
12. РоПС 15 0 2 13 10 - 33 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Fofana Tiemoko получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Арифи Дони получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Танака Атому бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ильвес 1:2 ХИК онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
68.00 9.00 1.05
4.95 3.90 1.66
3.92 3.48 1.95
16.24 6.04 1.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 8.70 1.06 4.70 1.17 2.80 1.45 2.17 1.70 2.48 1.50 1.74 2.10 1.53 2.55 1.70 2.15 1.23 3.90 1.13 5.40 1.04 9.00 1.02 10.00 1.02 11.00
9.30 1.02 8.90 1.04 3.50 1.28 2.83 1.43 1.99 1.91 1.53 2.59 1.31 3.32 1.14 5.30 1.10 5.65 1.01 11.25 1.03 8.80
8.96 1.06 7.75 1.08 3.50 1.30 2.74 1.45 1.90 1.89 1.51 2.55 1.35 3.18 1.15 5.39 1.12 6.17 1.04 10.70 1.03 11.89
4.51 1.22 3.15 1.38 2.23 1.70 2.12 1.77 1.77 2.12 1.42 2.99 1.30 3.70 1.23 4.40 1.15 5.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.80 1.40 1.99 1.82 1.70 2.08 1.13 5.40 1.09 6.50
2.95 1.40 1.95 1.85 1.44 2.77 1.27 3.76
2.94 1.40 1.94 1.85 1.44 2.77 1.14 5.62 1.10 6.85 1.02 15.01 1.01 15.73
2.65 1.51 2.17 1.74 1.68 2.26 1.44 2.91 1.51 2.65 1.29 3.73
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.68 2.10 1.28 3.45 1.30 3.30
2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
1.82 1.98
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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