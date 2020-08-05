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  3. Норвегия
Мольде
5:0
Конец матча

Стадион:
Старт
0'
1:0
8' Пенальти
Квоеме Охи
54' Желтая карточка
Кристенсен Тобиас
2:0
59' Пенальти
Квоеме Охи
3:0
68' Гол
Брюнхильдсен Ола
4:0
74' Гол
Брюнхильдсен Ола
80' Желтая карточка
Скаанес Каспер
5:0
86' Гол
Эйкрем Магнус
90'+4
1
Линде
Андреас
20
Henry
Wingo
11
Martin
Ellingsen
5
Sheriff
Sinyan
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
17
Эурснес
Фредрик
19
Хестад
Эйрик
15
Кристенсен
Тобиас
14
Кнутсон
Эрлинг
99
Квоеме
Охи
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
2
Jesper
Daland
6
Йоргенсен
Йоаким
3
Берган
Вегар
22
Kristoffer
Toennessen
7
Kevin
Kabran
11
Шульц
Эрик
18
Isaac
Twum
16
Mikael
Ugland
10
Сколевик
Стеффен
Мольде
4-2-3-1
Старт
5-4-1

Ход матча

8'
Квоеме Охи
1:0
54'
Кристенсен Тобиас
 
59'
Квоеме Охи
2:0
60'
 
Скаанес Каспер
Mikael Ugland
60'
 
Бёруфсен Эспен
Сколевик Стеффен
63'
Брюнхильдсен Ола
Кнутсон Эрлинг
 
63'
Эйкрем Магнус
Кристенсен Тобиас
 
64'
 
Марковик Эман
Isaac Twum
68'
Брюнхильдсен Ола
(Эйкрем Магнус)
3:0
72'
 
Henrik Robstad
Шульц Эрик
73'
 
Акинйеми Аделеке
Kevin Kabran
74'
Брюнхильдсен Ола
(Хестад Эйрик)
4:0
77'
Андерсен Эйрик Улланд
Эурснес Фредрик
 
78'
Хёуген Кристоффер
Кителано Йон
 
80'
 
Скаанес Каспер
85'
Мострем Маттиас
Квоеме Охи
 
86'
Эйкрем Магнус
5:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квоеме Охи 6 (3) 0.46
2. Джеймс Леке 6 (1) 0.46
3. Хуссейн Эцаз 6 0.46
4. Эйкрем Магнус 3 0.23
5. Брюнхильдсен Ола 3 0.23
6. Хестад Эйрик 2 0.15
7. Кнутсон Эрлинг 2 0.15
8. Андерсен Эйрик Улланд 2 0.15
9. Эурснес Фредрик 2 0.15
10. Хёуген Кристоффер 1 0.08
11. Кристенсен Тобиас 1 0.08
12. Кителано Йон 1 0.08
13. Henry Wingo 1 0.08
14. Грегерсен Стиан 1 0.08
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.08
16. Martin Ellingsen 0 0
17. Martin Bjoernbak 0 0
18. Мострем Маттиас 0 0
Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mathias Bringaker 4 0.31
2. Шульц Эрик 3 0.23
3. Jesper Daland 1 0.08
4. Сколевик Стеффен 1 0.08
5. Kristoffer Toennessen 1 0.08
6. Марковик Эман 1 0.08
7. Mikael Ugland 1 0.08
8. Kevin Kabran 0 0
9. Бёруфсен Эспен 0 0
10. Erlend Segberg 0 0
11. Isaac Twum 0 0
12. Sander Sjoekvist 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 2 1
2. Хуссейн Эцаз 3 0
3. Martin Bjoernbak 3 0
4. Кристенсен Тобиас 3 0
5. Fredrik Sjoelstad 1 1
6. Эйкрем Магнус 2 0
7. Эурснес Фредрик 2 0
8. Хестад Эйрик 2 0
9. Хёуген Кристоффер 1 0
10. Martin Ellingsen 1 0
11. Sheriff Sinyan 1 0
12. Кителано Йон 1 0
13. Henry Wingo 1 0
14. Брюнхильдсен Ола 1 0
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Старт
# Игрок      
1. Шульц Эрик 3 0
2. Eirik Wichne 3 0
3. Erlend Segberg 3 0
4. Марковик Эман 3 0
5. Martin Ramsland 2 0
6. Скаанес Каспер 2 0
7. Kevin Kabran 2 0
8. Jesper Daland 2 0
9. Isaac Twum 2 0
10. Aremu Afeez 2 0
11. Берган Вегар 1 0
12. Сколевик Стеффен 1 0
13. Mathias Bringaker 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 17.14% (6) 14.29% (5) 14.29% (5) 22.86% (8) 11.43% (4) 20% (7)
 Старт 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 0 33.33% (4) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде
Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер
Старт Последние 20 матчей: + = -
Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт
Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget

Последние игры между собой

Мольде: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 2
Старт: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 9
Старт 2:3 Мольде Типпелиген Старт 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Старт Типпелиген Мольде 2:2 Старт Типпелиген
Старт 1:1 Мольде Типпелиген Старт 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Старт Типпелиген Мольде 0:1 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Старт 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Старт Типпелиген Мольде 1:2 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 8:1 Старт Типпелиген Старт 2:2 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 12 11 1 0 43 - 15 34
2. Мольде 13 10 1 2 39 - 13 31
3. Одд 12 7 1 4 20 - 14 22
4. Волеренга 12 6 4 2 16 - 15 22
5. Русенборг 12 5 3 4 17 - 10 18
6. Кристиансунд 12 4 6 2 23 - 16 18
7. Стабек 12 4 5 3 16 - 17 17
8. Бранн 12 4 3 5 16 - 19 15
9. Стрёмсгодсет 12 4 3 5 16 - 23 15
10. Хёугесунн 12 4 3 5 10 - 17 15
11. Сарпсборг-08 12 4 2 6 14 - 12 14
12. Саннефьёрд 12 4 1 7 11 - 20 13
13. Викинг 12 3 2 7 14 - 23 11
14. Старт 13 1 6 6 13 - 24 9
15. Мьёндален 12 2 2 8 10 - 18 8
16. Олесунн 12 1 3 8 16 - 38 6
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Квоеме Охи из команды Мольде забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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