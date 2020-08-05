1:0
8' ПенальтиКвоеме Охи
54' Желтая карточкаКристенсен Тобиас
2:0
59' ПенальтиКвоеме Охи
3:0
68' ГолБрюнхильдсен Ола
4:0
74' ГолБрюнхильдсен Ола
80' Желтая карточкаСкаанес Каспер
5:0
86' ГолЭйкрем Магнус
20
Henry
Wingo
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
27
Eirik
Wichne
11
Шульц
Эрик
18
Isaac
Twum
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Henry WingoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
-
18 Isaac TwumПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
8'
1:0
59'
2:0
68'
74'
4:0
80'
86'
5:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 4
-
10 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квоеме Охи
|6 (3)
|0.46
|2.
|Джеймс Леке
|6 (1)
|0.46
|3.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0.46
|4.
|Эйкрем Магнус
|3
|0.23
|5.
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.23
|6.
|Хестад Эйрик
|2
|0.15
|7.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.15
|8.
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.15
|9.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.15
|10.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.08
|11.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.08
|12.
|Кителано Йон
|1
|0.08
|13.
|Henry Wingo
|1
|0.08
|14.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.08
|15.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.08
|16.
|Martin Ellingsen
|0
|0
|17.
|Martin Bjoernbak
|0
|0
|18.
|Мострем Маттиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mathias Bringaker
|4
|0.31
|2.
|Шульц Эрик
|3
|0.23
|3.
|Jesper Daland
|1
|0.08
|4.
|Сколевик Стеффен
|1
|0.08
|5.
|Kristoffer Toennessen
|1
|0.08
|6.
|Марковик Эман
|1
|0.08
|7.
|Mikael Ugland
|1
|0.08
|8.
|Kevin Kabran
|0
|0
|9.
|Бёруфсен Эспен
|0
|0
|10.
|Erlend Segberg
|0
|0
|11.
|Isaac Twum
|0
|0
|12.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|2
|1
|2.
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|3.
|Martin Bjoernbak
|3
|0
|4.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|5.
|Fredrik Sjoelstad
|1
|1
|6.
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|7.
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|8.
|Хестад Эйрик
|2
|0
|9.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|10.
|Martin Ellingsen
|1
|0
|11.
|Sheriff Sinyan
|1
|0
|12.
|Кителано Йон
|1
|0
|13.
|Henry Wingo
|1
|0
|14.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|15.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шульц Эрик
|3
|0
|2.
|Eirik Wichne
|3
|0
|3.
|Erlend Segberg
|3
|0
|4.
|Марковик Эман
|3
|0
|5.
|Martin Ramsland
|2
|0
|6.
|Скаанес Каспер
|2
|0
|7.
|Kevin Kabran
|2
|0
|8.
|Jesper Daland
|2
|0
|9.
|Isaac Twum
|2
|0
|10.
|Aremu Afeez
|2
|0
|11.
|Берган Вегар
|1
|0
|12.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|13.
|Mathias Bringaker
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|11.43% (4)
|20% (7)
|Старт
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|0
|33.33% (4)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: + = -Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде
Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер
Старт Последние 20 матчей: + = -Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт
Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget
Последние игры между собой
Мольде: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 2
Старт: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 9
Старт 1:1 Мольде Типпелиген Старт 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Старт Типпелиген Мольде 0:1 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Старт 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Старт Типпелиген Мольде 1:2 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 8:1 Старт Типпелиген Старт 2:2 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|12
|11
|1
|0
|43 - 15
|34
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|39 - 13
|31
|3.
|Одд
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|4.
|Волеренга
|12
|6
|4
|2
|16 - 15
|22
|5.
|Русенборг
|12
|5
|3
|4
|17 - 10
|18
|6.
|Кристиансунд
|12
|4
|6
|2
|23 - 16
|18
|7.
|Стабек
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Бранн
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|9.
|Стрёмсгодсет
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|10.
|Хёугесунн
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|11.
|Сарпсборг-08
|12
|4
|2
|6
|14 - 12
|14
|12.
|Саннефьёрд
|12
|4
|1
|7
|11 - 20
|13
|13.
|Викинг
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|14.
|Старт
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|15.
|Мьёндален
|12
|2
|2
|8
|10 - 18
|8
|16.
|Олесунн
|12
|1
|3
|8
|16 - 38
|6