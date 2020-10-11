20' Желтая карточкаNicklas Savolainen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
12 Adil Titi
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
-
25 Damir MehicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кин ДжеймсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 Ахмед АммарПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Перссон ЮханПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Denis Velic
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robin Stroemberg
|5
|0.23
|2.
|Oke Akpoveta
|4
|0.18
|3.
|Abdelrahman Saidi
|3 (1)
|0.14
|4.
|Рексхепи Дардан
|3
|0.14
|5.
|Rasmus Oerqvist
|3
|0.14
|6.
|Alen Krasnici
|2
|0.09
|7.
|Ezequiel Montagna
|1
|0.05
|8.
|Dijan Vukojevic
|1
|0.05
|9.
|Abdelkarim Mammar Chaouche
|1
|0.05
|10.
|Nicklas Savolainen
|1
|0.05
|11.
|Пекальски Иво
|0
|0
|12.
|Nino Osmanagic
|0
|0
|13.
|Victor Bergh
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Petar Petrovic
|8 (3)
|0.36
|2.
|Nicolas Mortensen
|5
|0.23
|3.
|Carl Johansson III
|4
|0.18
|4.
|Кин Джеймс
|3
|0.14
|5.
|Filip Oernblom
|3
|0.14
|6.
|Simon Alexandersson
|2
|0.09
|7.
|Fredrik Lundgren II
|2
|0.09
|8.
|Mattias Pavic
|1
|0.05
|9.
|Перссон Юхан
|1
|0.05
|10.
|Stefan Karlsson
|0
|0
|11.
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nicklas Savolainen
|6
|0
|2.
|Nino Osmanagic
|4
|0
|3.
|Benjamin Arapovic
|4
|0
|4.
|Abbas Mohamad
|2
|1
|5.
|Abdelkarim Mammar Chaouche
|2
|1
|6.
|Пекальски Иво
|3
|0
|7.
|Rasmus Oerqvist
|3
|0
|8.
|Jonathan Azulay
|2
|0
|9.
|Robin Stroemberg
|2
|0
|10.
|Oke Akpoveta
|1
|0
|11.
|Dijan Vukojevic
|1
|0
|12.
|Alen Krasnici
|1
|0
|13.
|Mergim Krasniqi
|1
|0
|14.
|Abdelrahman Saidi
|1
|0
|15.
|Adil Titi
|1
|0
|16.
|Victor Bergh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кин Джеймс
|9
|0
|2.
|Перссон Юхан
|4
|0
|3.
|Stefan Karlsson
|2
|1
|4.
|Jonathan Drott
|2
|0
|5.
|Сильверхолт Оливер
|2
|0
|6.
|Petar Petrovic
|2
|0
|7.
|Карлссон Монц
|2
|0
|8.
|Simon Alexandersson
|2
|0
|9.
|Fredrik Lundgren II
|2
|0
|10.
|Alexander Henningsson
|0
|1
|11.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|12.
|Liridon Silka
|1
|0
|13.
|Nicolas Mortensen
|1
|0
|14.
|Carl Johansson III
|1
|0
|15.
|Filip Oernblom
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрбю
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|25% (6)
|Эстер
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|24.14% (7)
|17.24% (5)
|0
|31.03% (9)
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: + = -Треллеборг 2:2 Норрбю Утсиктенс 1:0 Норрбю Норрбю 0:2 Дегерфорс Норрбю 0:1 Сундсвалль
Юнгшиле 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Эргрюте ФФ Умео 1:1 Норрбю Норрбю 1:3 Треллеборг Браге 1:1 Норрбю Далкурд 2:2 Норрбю Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Норрбю Сундсвалль 0:0 Норрбю Норрбю 1:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 2:2 Юнгшиле Дегерфорс 0:1 Норрбю
Эстер Последние 20 матчей: + = -Эстер 2:1 Далкурд Ландскруна 1:0 Эстер Браге 1:2 Эстер Йёнчёпинг 4:1 Эстер
Эстер 1:0 Треллеборг Акрополис 2:2 Эстер Сундсвалль 1:2 Эстер Эстер 4:1 ГАИС Юнгшиле 0:2 Эстер Эстер 4:2 Браге Хальмстад 2:0 Эстер Эстер 0:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Дегерфорс 3:1 Эстер Эстер 1:1 Сундсвалль Эстер 1:3 Йёнчёпинг Далкурд 1:1 Эстер Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Умео 0:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 9
Эстер: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|22
|15
|5
|2
|51 - 17
|50
|2.
|Хальмстад
|22
|13
|5
|4
|37 - 15
|44
|3.
|Йёнчёпинг
|22
|13
|3
|6
|39 - 27
|42
|4.
|Эстер
|0:0
|22
|10
|7
|5
|30 - 25
|37
|5.
|Акрополис
|22
|7
|13
|2
|32 - 26
|34
|6.
|Браге
|22
|9
|6
|7
|30 - 28
|33
|7.
|Сундсвалль
|22
|8
|6
|8
|38 - 34
|30
|8.
|ГАИС
|22
|7
|7
|8
|22 - 30
|28
|9.
|Эргрюте ФФ
|21
|7
|5
|9
|24 - 30
|26
|10.
|Норрбю
|0:0
|22
|5
|10
|7
|24 - 27
|25
|11.
|Вестерос
|22
|6
|5
|11
|27 - 36
|23
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|21
|6
|4
|11
|23 - 38
|22
|13.
|Треллеборг
|22
|5
|7
|10
|23 - 28
|22
|14.
|Далкурд
|22
|4
|10
|8
|28 - 29
|22
|15.
|Умео
|22
|3
|9
|10
|20 - 37
|18
|16.
|Юнгшиле
|22
|3
|6
|13
|22 - 43
|15
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0