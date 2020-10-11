  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Норрбю
0:0
Второй тайм: 67'
Эстер
0'
20' Желтая карточка
Nicklas Savolainen
67'
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
2
Abbas
Mohamad
3
Jonathan
Azulay
4
Abdelkarim
Mammar
Chaouche
7
Rasmus
Oerqvist
18
Пекальски
Иво
8
Nicklas
Savolainen
10
Abdelrahman
Saidi
9
Oke
Akpoveta
13
Robin
Stroemberg
25
Damir
Mehic
4
Fredrik
Lundgren
II
21
Filip
Oernblom
3
Карлссон
Монц
27
Нордстрём
Билли
2
Mattias
Pavic
18
Jonathan
Drott
9
Рочестер
Соренсен
Марк
7
Carl
Johansson
III
28
Кин
Джеймс
19
Nicolas
Mortensen
Норрбю
4-4-2
Эстер
4-4-2

Ход матча

20'
Nicklas Savolainen
 
62'
Ezequiel Montagna
Rasmus Oerqvist
 

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robin Stroemberg 5 0.23
2. Oke Akpoveta 4 0.18
3. Abdelrahman Saidi 3 (1) 0.14
4. Рексхепи Дардан 3 0.14
5. Rasmus Oerqvist 3 0.14
6. Alen Krasnici 2 0.09
7. Ezequiel Montagna 1 0.05
8. Dijan Vukojevic 1 0.05
9. Abdelkarim Mammar Chaouche 1 0.05
10. Nicklas Savolainen 1 0.05
11. Пекальски Иво 0 0
12. Nino Osmanagic 0 0
13. Victor Bergh 0 0
Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Petar Petrovic 8 (3) 0.36
2. Nicolas Mortensen 5 0.23
3. Carl Johansson III 4 0.18
4. Кин Джеймс 3 0.14
5. Filip Oernblom 3 0.14
6. Simon Alexandersson 2 0.09
7. Fredrik Lundgren II 2 0.09
8. Mattias Pavic 1 0.05
9. Перссон Юхан 1 0.05
10. Stefan Karlsson 0 0
11. Сильверхолт Оливер 0 0

Карточки

Норрбю
# Игрок      
1. Nicklas Savolainen 6 0
2. Nino Osmanagic 4 0
3. Benjamin Arapovic 4 0
4. Abbas Mohamad 2 1
5. Abdelkarim Mammar Chaouche 2 1
6. Пекальски Иво 3 0
7. Rasmus Oerqvist 3 0
8. Jonathan Azulay 2 0
9. Robin Stroemberg 2 0
10. Oke Akpoveta 1 0
11. Dijan Vukojevic 1 0
12. Alen Krasnici 1 0
13. Mergim Krasniqi 1 0
14. Abdelrahman Saidi 1 0
15. Adil Titi 1 0
16. Victor Bergh 1 0
Эстер
# Игрок      
1. Кин Джеймс 9 0
2. Перссон Юхан 4 0
3. Stefan Karlsson 2 1
4. Jonathan Drott 2 0
5. Сильверхолт Оливер 2 0
6. Petar Petrovic 2 0
7. Карлссон Монц 2 0
8. Simon Alexandersson 2 0
9. Fredrik Lundgren II 2 0
10. Alexander Henningsson 0 1
11. Рочестер Соренсен Марк 1 0
12. Liridon Silka 1 0
13. Nicolas Mortensen 1 0
14. Carl Johansson III 1 0
15. Filip Oernblom 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрбю 20.83% (5) 12.5% (3) 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 25% (6)
 Эстер 20.69% (6) 6.9% (2) 24.14% (7) 17.24% (5) 0 31.03% (9)

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: + = -
Треллеборг 2:2 Норрбю Утсиктенс 1:0 Норрбю Норрбю 0:2 Дегерфорс Норрбю 0:1 Сундсвалль
Юнгшиле 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Эргрюте ФФ Умео 1:1 Норрбю Норрбю 1:3 Треллеборг Браге 1:1 Норрбю Далкурд 2:2 Норрбю Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Вестерос 1:2 Норрбю Сундсвалль 0:0 Норрбю Норрбю 1:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 2:2 Юнгшиле Дегерфорс 0:1 Норрбю
Эстер Последние 20 матчей: + = -
Эстер 2:1 Далкурд Ландскруна 1:0 Эстер Браге 1:2 Эстер Йёнчёпинг 4:1 Эстер
Эстер 1:0 Треллеборг Акрополис 2:2 Эстер Сундсвалль 1:2 Эстер Эстер 4:1 ГАИС Юнгшиле 0:2 Эстер Эстер 4:2 Браге Хальмстад 2:0 Эстер Эстер 0:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Дегерфорс 3:1 Эстер Эстер 1:1 Сундсвалль Эстер 1:3 Йёнчёпинг Далкурд 1:1 Эстер Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Умео 0:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 9
Эстер: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 2
Эстер 2:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 3:1 Эстер Суперэттан Эстер 0:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:2 Эстер Суперэттан
Эстер 3:0 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:2 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:1 Эстер Первый дивизион Эстер 1:0 Норрбю Первый дивизион Эстер 1:0 Норрбю Первый дивизион Норрбю 0:1 Эстер Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 22 15 5 2 51 - 17 50
2. Хальмстад 22 13 5 4 37 - 15 44
3. Йёнчёпинг 22 13 3 6 39 - 27 42
4. Эстер 0:0 22 10 7 5 30 - 25 37
5. Акрополис 22 7 13 2 32 - 26 34
6. Браге 22 9 6 7 30 - 28 33
7. Сундсвалль 22 8 6 8 38 - 34 30
8. ГАИС 22 7 7 8 22 - 30 28
9. Эргрюте ФФ 21 7 5 9 24 - 30 26
10. Норрбю 0:0 22 5 10 7 24 - 27 25
11. Вестерос 22 6 5 11 27 - 36 23
12. Сирианска Эскильстуна 21 6 4 11 23 - 38 22
13. Треллеборг 22 5 7 10 23 - 28 22
14. Далкурд 22 4 10 8 28 - 29 22
15. Умео 22 3 9 10 20 - 37 18
16. Юнгшиле 22 3 6 13 22 - 43 15
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • 62'
    Rasmus Oerqvist уходит с поля. Ezequiel Montagna выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Nicklas Savolainen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрбю
Ничья
Эстер
2.40
3.14
3.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.40 2.55 3.65
2.15 3.14 3.70

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.20 1.04 7.40 1.06 3.40 1.30 2.68 1.47 1.93 1.96 1.55 2.45 1.35 3.10 1.15 4.80 1.11 5.70 1.02 9.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
2.75 1.45 1.91 1.89 1.46 2.72
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45
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