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Стабек
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
39' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
1:0
43' Гол
 43'
12
Сандберг
Маркус
2
Joergen
Oeveraas
5
Матс
Солхеим
16
Ханше-Ольсен
Андреас
26
Йонассен
Эмиль
8
Бохинен
Эмиль
67
Tortol
Lumanza
Lembi
25
Ветлесен
Уго
11
Kornelius
Hansen
23
Oliver
Edvardsen
9
Матсен
Даррен
33
Нильссон
Давид
6
Несс Николай
4
Утвик
Бьерн
5
Magnar
Oedegaard
11
Линнсет
Йонатан
26
Исмаила
Кулибали
14
Салетрос
Антон
16
Томассен
Йоахим
17
Солтведт
Йоахим
10
Ларсен
Йорген
7
Хальворсен
Уле
Йорген
Стабек
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

7'
Magnus Lundal
Матсен Даррен
 
39'
Ханше-Ольсен Андреас
 
43'
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kornelius Hansen 3 0.11
2. Ветлесен Уго 2 0.07
3. Касси Люк 1 0.04
4. Oliver Edvardsen 1 0.04
5. Бохинен Эмиль 1 (1) 0.04
6. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
7. Матс Солхеим 0 0
8. Tortol Lumanza Lembi 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 2 (1) 0.07
2. Хальворсен Уле Йорген 1 0.03
3. Солтведт Йоахим 1 0.03
4. Линнсет Йонатан 1 0.03
5. Ларсен Йорген 1 0.03
6. Исмаила Кулибали 1 0.03
7. Салетрос Антон 0 0
8. Томассен Йоахим 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 3 0
2. Бохинен Эмиль 2 0
3. Ветлесен Уго 2 0
4. Матс Солхеим 1 0
5. Oliver Edvardsen 1 0
6. Kornelius Hansen 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Боянг Сулайман 4 0
2. Утвик Бьерн 2 0
3. Ларсен Йорген 2 0
4. Исмаила Кулибали 2 0
5. Хальворсен Уле Йорген 1 0
6. Томассен Йоахим 1 0
7. Magnar Oedegaard 1 0
8. Alexander Jakobsen 1 0
9. Салетрос Антон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 11.11% (1) 0 55.56% (5) 0 11.11% (1) 22.22% (2)
 Сарпсборг-08 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: + = -
Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек
Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн

Последние игры между собой

Стабек: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
Сарпсборг-08 0:0 Стабек Типпелиген Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:2 Стабек Типпелиген
Сарпсборг-08 3:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:1 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Стабек Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Стабек Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Стабек Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 8 8 0 0 32 - 8 24
2. Мольде 8 7 1 0 24 - 7 22
3. Волеренга 8 4 3 1 11 - 10 15
4. Стабек 1:0 8 4 2 2 10 - 10 14
5. Одд 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Бранн 8 4 1 3 12 - 12 13
7. Стрёмсгодсет 8 3 3 2 11 - 13 12
8. Русенборг 7 3 2 2 11 - 6 11
9. Кристиансунд 8 2 4 2 17 - 13 10
10. Мьёндален 8 2 2 4 8 - 9 8
11. Хёугесунн 8 2 2 4 6 - 14 8
12. Саннефьёрд 8 2 1 5 6 - 14 7
13. Сарпсборг-08 0:1 8 2 0 6 7 - 9 6
14. Викинг 8 1 2 5 8 - 18 5
15. Старт 7 0 3 4 7 - 15 3
16. Олесунн 8 0 3 5 10 - 26 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Стабек 1:0 Сарпсборг-08 онлайн

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