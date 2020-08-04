Лиллестрём
Позже
Стадион: Аараасен
Согндаль
25
Jo
Coppens
26
Рангер
Ларс
10
Ольсен
Томас
30
Огбу
Иго
16
Eirik
Lereng
- Основной состав
-
25 Jo CoppensВратарь
-
26 Рангер ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Moses Ebiye
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
-
16 Eirik LerengЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Aleksander Melgalvis
|2
|0.33
|2.
|Густавссон Даниэль
|1
|0.17
|3.
|Микальсен Симен
|1
|0.17
|4.
|Крогстад Фредрик
|1
|0.17
|5.
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.17
|6.
|Moses Ebiye
|1
|0.17
|7.
|Кайринен Каан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daniel Eid
|3
|0.5
|2.
|Alioune Ndour
|3
|0.5
|3.
|Kristoffer Hoven
|2
|0.33
|4.
|Endre Kupen
|2
|0.33
|5.
|Тотлэнд Томас
|1
|0.17
|6.
|Ховен Андреас
|1
|0.17
|7.
|Хельгесен Эйвинн
|1
|0.17
|8.
|Tomas Kristoffersen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ifeanyi Mathew
|3
|0
|2.
|Ольсен Томас
|2
|0
|3.
|Микальсен Симен
|1
|0
|4.
|Амундсен Мариус
|1
|0
|5.
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0
|6.
|Кайринен Каан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Огбу Иго
|3
|0
|2.
|Tomas Kristoffersen
|2
|0
|3.
|Daniel Eid
|2
|0
|4.
|Фей Рензе
|1
|0
|5.
|Eirik Lereng
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лиллестрём
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Согндаль
|25% (3)
|0
|0
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: + = -Дьерв 2:2 Лиллестрём Осане 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:1 Схьёрдал-Блинк Санднес 1:1 Лиллестрём
Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Гроруд 0:1 Лиллестрём Конгсвингер 3:1 Лиллестрём КФУМ 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 3:0 Дьерв Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 2:0 Лиллестрём Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Лиллестрём 1:4 Будё-Глимт Лиллестрём 5:1 Мьёндален Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Ранхейм 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Стабек Викинг 3:0 Лиллестрём
Согндаль Последние 20 матчей: + = -Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль
Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Согндаль: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Лиллестрём 1:2 Согндаль Типпелиген Согндаль 2:2 Лиллестрём Типпелиген Согндаль 0:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:2 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Согндаль Типпелиген Лиллестрём 0:0 Согндаль Товарищеские матчи Лиллестрём 0:3 Согндаль Типпелиген Лиллестрём 0:3 Согндаль Типпелиген Согндаль 2:0 Лиллестрём Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|7
|7
|0
|0
|12 - 3
|21
|2.
|Ранхейм
|7
|5
|0
|2
|20 - 14
|15
|3.
|Санднес
|7
|4
|2
|1
|13 - 12
|14
|4.
|КФУМ
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|5.
|Схьёрдал-Блинк
|7
|3
|1
|3
|15 - 15
|10
|6.
|Осане
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|7.
|Гроруд
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|8.
|Дьерв
|7
|2
|4
|1
|15 - 12
|10
|9.
|Согндаль
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|10.
|Лиллестрём
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|Рёуфосс
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|Стрёммен
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Нест-Сотра
|7
|1
|3
|3
|13 - 16
|6
|14.
|Улленсакер-Киса
|7
|1
|3
|3
|12 - 16
|6
|15.
|Конгсвингер
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|16.
|Хам-Кам
|7
|0
|2
|5
|14 - 20
|2