  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Лиллестрём
 
Позже

Стадион:
Согндаль
25
Jo
Coppens
26
Рангер
Ларс
23
Амундсен
Мариус
4
Tobias
Sahlquist
3
Микальсен
Симен
7
Torbjoern
Kallevaag
8
Ifeanyi
Mathew
14
Крогстад
Фредрик
90
Густавссон
Даниэль
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
10
Ольсен
Томас
1
Фей
Рензе
2
Тотлэнд
Томас
30
Огбу
Иго
16
Eirik
Lereng
5
Daniel
Eid
4
Росет
Мартин-Уве
11
Ховен
Андреас
17
Mathias
Blaarud
7
Sivert
Heggheim
Mannsverk
18
Kristoffer
Hoven
9
Endre
Kupen
Лиллестрём
4-3-2-1
Согндаль
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Aleksander Melgalvis 2 0.33
2. Густавссон Даниэль 1 0.17
3. Микальсен Симен 1 0.17
4. Крогстад Фредрик 1 0.17
5. Torbjoern Kallevaag 1 0.17
6. Moses Ebiye 1 0.17
7. Кайринен Каан 0 0
Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daniel Eid 3 0.5
2. Alioune Ndour 3 0.5
3. Kristoffer Hoven 2 0.33
4. Endre Kupen 2 0.33
5. Тотлэнд Томас 1 0.17
6. Ховен Андреас 1 0.17
7. Хельгесен Эйвинн 1 0.17
8. Tomas Kristoffersen 0 0

Карточки

Лиллестрём
# Игрок      
1. Ifeanyi Mathew 3 0
2. Ольсен Томас 2 0
3. Микальсен Симен 1 0
4. Амундсен Мариус 1 0
5. Torbjoern Kallevaag 1 0
6. Кайринен Каан 1 0
Согндаль
# Игрок      
1. Огбу Иго 3 0
2. Tomas Kristoffersen 2 0
3. Daniel Eid 2 0
4. Фей Рензе 1 0
5. Eirik Lereng 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лиллестрём 28.57% (2) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Согндаль 25% (3) 0 0 33.33% (4) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: + = -
Дьерв 2:2 Лиллестрём Осане 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:1 Схьёрдал-Блинк Санднес 1:1 Лиллестрём
Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Гроруд 0:1 Лиллестрём Конгсвингер 3:1 Лиллестрём КФУМ 1:2 Лиллестрём Лиллестрём 3:0 Дьерв Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 2:0 Лиллестрём Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Лиллестрём 1:4 Будё-Глимт Лиллестрём 5:1 Мьёндален Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Ранхейм 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Стабек Викинг 3:0 Лиллестрём
Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль
Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Согндаль: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Согндаль 1:4 Лиллестрём Товарищеские матчи Лиллестрём 1:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 0:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 4:0 Согндаль Товарищеские матчи
Лиллестрём 1:2 Согндаль Типпелиген Согндаль 2:2 Лиллестрём Типпелиген Согндаль 0:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:2 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:0 Согндаль Типпелиген Лиллестрём 0:0 Согндаль Товарищеские матчи Лиллестрём 0:3 Согндаль Типпелиген Лиллестрём 0:3 Согндаль Типпелиген Согндаль 2:0 Лиллестрём Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 7 7 0 0 12 - 3 21
2. Ранхейм 7 5 0 2 20 - 14 15
3. Санднес 7 4 2 1 13 - 12 14
4. КФУМ 7 3 3 1 12 - 8 12
5. Схьёрдал-Блинк 7 3 1 3 15 - 15 10
6. Осане 7 3 1 3 9 - 9 10
7. Гроруд 7 3 1 3 11 - 12 10
8. Дьерв 7 2 4 1 15 - 12 10
9. Согндаль 6 3 0 3 13 - 11 9
10. Лиллестрём 6 2 2 2 7 - 7 8
11. Рёуфосс 7 2 2 3 11 - 10 8
12. Стрёммен 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Нест-Сотра 7 1 3 3 13 - 16 6
14. Улленсакер-Киса 7 1 3 3 12 - 16 6
15. Конгсвингер 7 1 1 5 8 - 16 4
16. Хам-Кам 7 0 2 5 14 - 20 2
Где смотреть матч Лиллестрём - Согндаль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный