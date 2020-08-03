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  3. Норвегия
Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Нест-Сотра
0' 3'
31
Andreas
Smedplass
6
Яласто
Вилле
25
Скагестад
Эдвард
21
Daniel
Lysgaard
2
Fredrik
Mani
Paalerud
24
Ridouan
Boulahuane
Essaeh
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
9
Adem
Gueven
7
Gyu-Hwan
Lee
1
Боргер
Томас
2
Erlend
Hellevik
Larsen
20
Уде
Кристофер
27
Andreas
van
der
Spa
3
Фло
Фредрик
10
Mathias
Dahl
Abelsen
6
Andreas
Fantoft
23
Even
Vetaas
11
Kyle
Spence
17
Михаэль
Петер
9
Martin
Hoel
Andersen
Конгсвингер
3-5-2
Нест-Сотра
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 2 0.07
2. Simon Marklund 2 0.07
3. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.03
4. Ludvig Langrekken 1 0.03
Нест-Сотра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Aune Selland Heggeboe 3 0.1
2. Martin Hoel Andersen 3 (1) 0.1
3. Михаэль Петер 2 0.07
4. Bjarte Haugsdal 1 (1) 0.03
5. Andreas Fantoft 1 0.03
6. Andreas van der Spa 1 0.03
7. Sander Marthinussen 1 0.03
8. Erlend Hellevik Larsen 0 0

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Harald Holter 3 0
2. Christian Roeer 3 0
3. Victor Grodaas 2 0
4. Ludvig Langrekken 2 0
5. Яласто Вилле 1 0
6. Скагестад Эдвард 1 0
7. Eirik Maeland 1 0
8. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
9. Simon Marklund 1 0
10. Daniel Lysgaard 1 0
11. Dong-Wan Gang 1 0
Нест-Сотра
# Игрок      
1. Bjarte Haugsdal 2 0
2. Erlend Hellevik Larsen 2 0
3. Martin Hoel Andersen 1 0
4. Peter Soerensen Nergaard 1 0
5. Уде Кристофер 1 0
6. Михаэль Петер 1 0
7. Andreas van der Spa 1 0
8. Sander Marthinussen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 40% (2) 0 0 40% (2) 0 20% (1)
 Нест-Сотра 30% (3) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер
Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер
Нест-Сотра Последние 20 матчей: + = -
Нест-Сотра 1:1 Гроруд Тромсё 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:4 Рёуфосс Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра
Нест-Сотра 0:2 Осане Санднес 4:3 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Олесунн Дьерв 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Первый дивизион Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 0:0 7 6 1 0 11 - 3 19
2. Ранхейм 0:0 7 5 1 1 19 - 12 16
3. КФУМ 0:0 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Санднес 0:0 7 3 3 1 11 - 11 12
5. Осане 0:0 7 3 2 2 9 - 8 11
6. Схьёрдал-Блинк 0:0 7 3 1 3 13 - 13 10
7. Дьерв 0:0 7 2 4 1 13 - 10 10
8. Согндаль 6 3 0 3 13 - 11 9
9. Лиллестрём 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Рёуфосс 0:0 7 2 2 3 10 - 9 8
11. Гроруд 0:0 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Стрёммен 0:0 7 2 1 4 7 - 11 7
13. Улленсакер-Киса 0:0 7 1 4 2 11 - 13 7
14. Нест-Сотра 0:0 7 1 3 3 12 - 15 6
15. Конгсвингер 0:0 7 1 1 5 7 - 15 4
16. Хам-Кам 0:0 7 0 2 5 12 - 18 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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