Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Гьемселунд
Нест-Сотра
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
81 Ludvik Hoel
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Even VetaasПолузащитник
-
11 Kyle SpenceПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
12 Charles Ezeh
-
-
Главный тренер: Bryant Lazaro
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|2
|0.07
|2.
|Simon Marklund
|2
|0.07
|3.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.03
|4.
|Ludvig Langrekken
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Aune Selland Heggeboe
|3
|0.1
|2.
|Martin Hoel Andersen
|3 (1)
|0.1
|3.
|Михаэль Петер
|2
|0.07
|4.
|Bjarte Haugsdal
|1 (1)
|0.03
|5.
|Andreas Fantoft
|1
|0.03
|6.
|Andreas van der Spa
|1
|0.03
|7.
|Sander Marthinussen
|1
|0.03
|8.
|Erlend Hellevik Larsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Harald Holter
|3
|0
|2.
|Christian Roeer
|3
|0
|3.
|Victor Grodaas
|2
|0
|4.
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|5.
|Яласто Вилле
|1
|0
|6.
|Скагестад Эдвард
|1
|0
|7.
|Eirik Maeland
|1
|0
|8.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|9.
|Simon Marklund
|1
|0
|10.
|Daniel Lysgaard
|1
|0
|11.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bjarte Haugsdal
|2
|0
|2.
|Erlend Hellevik Larsen
|2
|0
|3.
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|4.
|Peter Soerensen Nergaard
|1
|0
|5.
|Уде Кристофер
|1
|0
|6.
|Михаэль Петер
|1
|0
|7.
|Andreas van der Spa
|1
|0
|8.
|Sander Marthinussen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Конгсвингер
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|Нест-Сотра
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|20% (2)
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер
Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер
Нест-Сотра Последние 20 матчей: + = -Нест-Сотра 1:1 Гроруд Тромсё 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:4 Рёуфосс Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра
Нест-Сотра 0:2 Осане Санднес 4:3 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Олесунн Дьерв 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|0:0
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Ранхейм
|0:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 12
|16
|3.
|КФУМ
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Санднес
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 11
|12
|5.
|Осане
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|6.
|Схьёрдал-Блинк
|0:0
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|7.
|Дьерв
|0:0
|7
|2
|4
|1
|13 - 10
|10
|8.
|Согндаль
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|9.
|Лиллестрём
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Рёуфосс
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|11.
|Гроруд
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Стрёммен
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|13.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|7
|1
|4
|2
|11 - 13
|7
|14.
|Нест-Сотра
|0:0
|7
|1
|3
|3
|12 - 15
|6
|15.
|Конгсвингер
|0:0
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
|16.
|Хам-Кам
|0:0
|7
|0
|2
|5
|12 - 18
|2