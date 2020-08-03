  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Конгсвингер
1:1
Конец матча

Стадион:
Нест-Сотра
0'
0:1
27' Гол
Martin Hoel Andersen
30' Желтая карточка
Harald Holter
1:1
52' Пенальти
Adem Gueven
58' Желтая карточка
Боргер Томас
63' Желтая карточка
Уде Кристофер
90'+6
31
Andreas
Smedplass
6
Яласто
Вилле
25
Скагестад
Эдвард
21
Daniel
Lysgaard
2
Fredrik
Mani
Paalerud
24
Ridouan
Boulahuane
Essaeh
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
9
Adem
Gueven
7
Gyu-Hwan
Lee
1
Боргер
Томас
2
Erlend
Hellevik
Larsen
20
Уде
Кристофер
27
Andreas
van
der
Spa
3
Фло
Фредрик
10
Mathias
Dahl
Abelsen
6
Andreas
Fantoft
23
Even
Vetaas
11
Kyle
Spence
17
Михаэль
Петер
9
Martin
Hoel
Andersen
Конгсвингер
3-5-2
Нест-Сотра
4-4-2

Ход матча

27'
0:1
Martin Hoel Andersen
(Even Vetaas)
30'
Harald Holter
 
34'
 
Charles Ezeh
Andreas Fantoft
46'
Ludvig Langrekken
Gyu-Hwan Lee
 
52'
Adem Gueven
1:1
58'
 
Боргер Томас
59'
 
Aune Selland Heggeboe
Михаэль Петер
60'
 
Peter Soerensen Nergaard
Even Vetaas
60'
 
Sander Marthinussen
Mathias Dahl Abelsen
63'
 
Уде Кристофер
75'
Marlinho
Martin Tangen Vinjor
 
81'
 
Thor Kristian Oekland
Фло Фредрик
81'
Mathias Berg Gjerstroem
Яласто Вилле
 
84'
Jonas Roenningen
Ridouan Boulahuane Essaeh
 

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 3 (1) 0.1
2. Simon Marklund 2 0.07
3. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.03
4. Ludvig Langrekken 1 0.03
Нест-Сотра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Martin Hoel Andersen 4 (1) 0.13
2. Aune Selland Heggeboe 3 0.1
3. Михаэль Петер 2 0.07
4. Bjarte Haugsdal 1 (1) 0.03
5. Andreas Fantoft 1 0.03
6. Andreas van der Spa 1 0.03
7. Sander Marthinussen 1 0.03
8. Erlend Hellevik Larsen 0 0
9. Even Vetaas 0 0

Карточки

Конгсвингер
# Игрок      
1. Harald Holter 4 0
2. Christian Roeer 3 0
3. Victor Grodaas 2 0
4. Ludvig Langrekken 2 0
5. Яласто Вилле 1 0
6. Скагестад Эдвард 1 0
7. Eirik Maeland 1 0
8. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
9. Simon Marklund 1 0
10. Daniel Lysgaard 1 0
11. Dong-Wan Gang 1 0
Нест-Сотра
# Игрок      
1. Bjarte Haugsdal 2 0
2. Erlend Hellevik Larsen 2 0
3. Уде Кристофер 2 0
4. Боргер Томас 1 0
5. Martin Hoel Andersen 1 0
6. Peter Soerensen Nergaard 1 0
7. Михаэль Петер 1 0
8. Andreas van der Spa 1 0
9. Sander Marthinussen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Конгсвингер 33.33% (2) 0 0 50% (3) 0 16.67% (1)
 Нест-Сотра 27.27% (3) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 0 18.18% (2)

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер
Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Согндаль Дьерв 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:2 Санднес КФУМ 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Тромсдален 1:3 Конгсвингер
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Нест-Сотра 1:1 Гроруд Тромсё 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:4 Рёуфосс Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра
Нест-Сотра 0:2 Осане Санднес 4:3 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Олесунн Дьерв 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Первый дивизион Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 7 7 0 0 12 - 3 21
2. Ранхейм 7 5 0 2 20 - 14 15
3. Санднес 7 4 2 1 13 - 12 14
4. КФУМ 7 3 3 1 12 - 8 12
5. Схьёрдал-Блинк 7 3 1 3 15 - 15 10
6. Осане 7 3 1 3 9 - 9 10
7. Гроруд 7 3 1 3 11 - 12 10
8. Дьерв 7 2 4 1 15 - 12 10
9. Согндаль 6 3 0 3 13 - 11 9
10. Лиллестрём 6 2 2 2 7 - 7 8
11. Рёуфосс 7 2 2 3 11 - 10 8
12. Стрёммен 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Нест-Сотра 7 1 3 3 13 - 16 6
14. Улленсакер-Киса 7 1 3 3 12 - 16 6
15. Конгсвингер 7 1 1 5 8 - 16 4
16. Хам-Кам 7 0 2 5 14 - 20 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Andreas Fantoft уходит с поля. Charles Ezeh выходит вместо него
  • Желтая карточка
    30'
    Harald Holter получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Martin Hoel Andersen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный