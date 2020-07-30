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  3. Норвегия
Русенборг
3:0
Конец матча

Стадион:
Викинг
0'
26' Желтая карточка
Торстейнбё Фредерик
38' Желтая карточка
Белл Джо
1:0
40' Гол
Хелланн Поль-Андре
2:0
56' Гол
Ховланд Эвен
3:0
78' Гол
Борвен Торгейр
90'+5
13
Лунд
Юлиан
Файе
21
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
15
Трондсен
Андерс
5
Шелбред
Пер-Сильян
8
Конрадсен
Андрес
20
Тагсет
Эдвард
10
Хелланн
Поль-Андре
14
Борвен
Торгейр
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
22
Эстбе
Арилд
9
Торстейнбё
Фредерик
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
24
Kristoffer
Loekberg
8
Белл
Джо
15
Johnny
Furdal
20
Ylldren
Ibrahimaj
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
Русенборг
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

5'
Осен Йермунд
Конрадсен Андрес
 
26'
 
Торстейнбё Фредерик
30'
Валсвик Густав
Региниуссен Торе
 
38'
 
Белл Джо
40'
Хелланн Поль-Андре
(Трондсен Андерс)
1:0
56'
Ховланд Эвен
2:0
67'
 
Sebastian Soeraas Sebulonsen
Johnny Furdal
67'
 
Де Ланлай Янн-Эрик
Ylldren Ibrahimaj
67'
 
Хёйланд Томми
Бериша Ветон
72'
Хольсе Карло
Шелбред Пер-Сильян
 
73'
Filip Brattbakk
Сейде Эмиль Конрадсен
 
78'
Борвен Торгейр
3:0
87'
 
Harald Nilsen Tangen
Kristoffer Loekberg

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 4 0.13
2. Хелланн Поль-Андре 2 0.07
3. Ховланд Эвен 2 0.07
4. Борвен Торгейр 2 0.07
5. Трондсен Андерс 1 0.03
6. Валсвик Густав 1 0.03
7. Лундему Мариус 1 0.03
8. Исламович Дино 1 0.03
9. Хольсе Карло 1 0.03
10. Хеденстад Вегар 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бютюки Зюмер 2 0.07
2. Adrian Pereira 2 0.07
3. Бериша Ветон 2 (1) 0.07
4. Ylldren Ibrahimaj 2 0.07
5. Kristoffer Loekberg 2 0.07
6. Торстейнбё Фредерик 1 0.03
7. Viljar Vevatne 1 0.03
8. Even Oestensen 1 0.03
9. Johnny Furdal 0 0
10. Белл Джо 0 0

Карточки

Русенборг
# Игрок      
1. Захариассен Кристоффер 4 0
2. Исламович Дино 4 0
3. Хелланн Поль-Андре 3 0
4. Трондсен Андерс 3 0
5. Осен Йермунд 2 0
6. Мелинг Биргер 0 1
7. Ховланд Эвен 1 0
8. Региниуссен Торе 1 0
9. Хеденстад Вегар 1 0
10. Рейтан Эрленд Даль 1 0
11. Тагсет Эдвард 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 2 0
2. Викстёль Рольф 2 0
3. Хёйланд Томми 2 0
4. Even Oestensen 2 0
5. Бериша Ветон 1 0
6. Эстбе Арилд 1 0
7. Эустбё Ивен 1 0
8. Торстейнбё Фредерик 1 0
9. Ylldren Ibrahimaj 1 0
10. Белл Джо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Русенборг 10% (1) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 40% (4) 20% (2)
 Викинг 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 1:0 Русенборг Русенборг 2:1 Саннефьёрд Старт 0:0 Русенборг Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет
Стабек 0:3 Русенборг Русенборг 1:1 Волеренга Бранн 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Будё-Глимт Мольде 1:0 Русенборг Русенборг 0:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт Одд 4:5 Русенборг Русенборг 4:2 Ранхейм Кристиансунд 3:1 Русенборг Русенборг 5:1 Сундсвалль Русенборг 2:1 Схьёрдал-Блинк ПСВ 1:1 Русенборг
Викинг Последние 20 матчей: + = -
Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд
Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Викинг: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Викинг 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:1 Викинг Типпелиген Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Русенборг Типпелиген
Викинг 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:4 Русенборг Типпелиген Викинг 4:2 Русенборг Товарищеские матчи Викинг 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:2 Викинг Типпелиген Русенборг 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 1:1 Викинг Типпелиген Русенборг 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 11 10 1 0 40 - 13 31
2. Мольде 11 9 1 1 33 - 11 28
3. Одд 11 6 1 4 18 - 13 19
4. Волеренга 11 5 4 2 14 - 14 19
5. Русенборг 11 5 3 3 16 - 8 18
6. Стабек 11 4 5 2 15 - 14 17
7. Бранн 11 4 3 4 15 - 17 15
8. Стрёмсгодсет 11 4 3 4 14 - 20 15
9. Кристиансунд 11 3 6 2 21 - 15 15
10. Хёугесунн 11 3 3 5 7 - 16 12
11. Сарпсборг-08 11 3 2 6 10 - 12 11
12. Викинг 11 3 2 6 13 - 21 11
13. Саннефьёрд 11 3 1 7 9 - 19 10
14. Мьёндален 11 2 2 7 10 - 15 8
15. Олесунн 11 1 3 7 16 - 34 6
16. Старт 11 0 6 5 10 - 19 6
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