Русенборг
3:0
Конец матча
Стадион: Леркендаль
Викинг
26' Желтая карточкаТорстейнбё Фредерик
38' Желтая карточкаБелл Джо
1:0
40' ГолХелланн Поль-Андре
2:0
56' ГолХовланд Эвен
3:0
78' ГолБорвен Торгейр
16
Ховланд
Эвен
22
Эстбе
Арилд
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тронд Хенриксен
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
38'
40'
56'
2:0
78'
3:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0.13
|2.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0.07
|3.
|Ховланд Эвен
|2
|0.07
|4.
|Борвен Торгейр
|2
|0.07
|5.
|Трондсен Андерс
|1
|0.03
|6.
|Валсвик Густав
|1
|0.03
|7.
|Лундему Мариус
|1
|0.03
|8.
|Исламович Дино
|1
|0.03
|9.
|Хольсе Карло
|1
|0.03
|10.
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бютюки Зюмер
|2
|0.07
|2.
|Adrian Pereira
|2
|0.07
|3.
|Бериша Ветон
|2 (1)
|0.07
|4.
|Ylldren Ibrahimaj
|2
|0.07
|5.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.07
|6.
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0.03
|7.
|Viljar Vevatne
|1
|0.03
|8.
|Even Oestensen
|1
|0.03
|9.
|Johnny Furdal
|0
|0
|10.
|Белл Джо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Исламович Дино
|4
|0
|3.
|Хелланн Поль-Андре
|3
|0
|4.
|Трондсен Андерс
|3
|0
|5.
|Осен Йермунд
|2
|0
|6.
|Мелинг Биргер
|0
|1
|7.
|Ховланд Эвен
|1
|0
|8.
|Региниуссен Торе
|1
|0
|9.
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|10.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|11.
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Viljar Vevatne
|2
|0
|2.
|Викстёль Рольф
|2
|0
|3.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|4.
|Even Oestensen
|2
|0
|5.
|Бериша Ветон
|1
|0
|6.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|7.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|8.
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0
|9.
|Ylldren Ibrahimaj
|1
|0
|10.
|Белл Джо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Русенборг
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
|Викинг
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 1:0 Русенборг Русенборг 2:1 Саннефьёрд Старт 0:0 Русенборг Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет
Стабек 0:3 Русенборг Русенборг 1:1 Волеренга Бранн 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Будё-Глимт Мольде 1:0 Русенборг Русенборг 0:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт Одд 4:5 Русенборг Русенборг 4:2 Ранхейм Кристиансунд 3:1 Русенборг Русенборг 5:1 Сундсвалль Русенборг 2:1 Схьёрдал-Блинк ПСВ 1:1 Русенборг
Викинг Последние 20 матчей: + = -Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд
Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Викинг: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Викинг 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:4 Русенборг Типпелиген Викинг 4:2 Русенборг Товарищеские матчи Викинг 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:2 Викинг Типпелиген Русенборг 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 1:1 Викинг Типпелиген Русенборг 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Русенборг Товарищеские матчи Русенборг 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Русенборг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|11
|10
|1
|0
|40 - 13
|31
|2.
|Мольде
|11
|9
|1
|1
|33 - 11
|28
|3.
|Одд
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|4.
|Волеренга
|11
|5
|4
|2
|14 - 14
|19
|5.
|Русенборг
|11
|5
|3
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Стабек
|11
|4
|5
|2
|15 - 14
|17
|7.
|Бранн
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|8.
|Стрёмсгодсет
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|9.
|Кристиансунд
|11
|3
|6
|2
|21 - 15
|15
|10.
|Хёугесунн
|11
|3
|3
|5
|7 - 16
|12
|11.
|Сарпсборг-08
|11
|3
|2
|6
|10 - 12
|11
|12.
|Викинг
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|13.
|Саннефьёрд
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|14.
|Мьёндален
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|15.
|Олесунн
|11
|1
|3
|7
|16 - 34
|6
|16.
|Старт
|11
|0
|6
|5
|10 - 19
|6