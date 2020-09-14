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Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Перерыв

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
17' Желтая карточка
Стирс Дэниэл
17
Даниель
Вега
24
Лима
Ник
37
Кашия
Гурам
4
Аланис
Освальдо
27
Лопес
Маркос
IV
23
Юнгвирт
Флориан
10
Эспиноса
Кристиан
22
Томпсон
Томми
14
Юилл
Джексон
6
Салинас
Ши
8
Вондоловски
Крис
1
Бингэм
Дэвид
22
Араухо
Хулиан
5
Стирс
Дэниэл
20
Депай
Ник
3
Инсуа
Эмилиано
2
Китчен
Перри
15
Корона
Джо
26
Альварес
Эфраин
17
Ллетгет
Себастьян
10
Павон
Кристиан
29
Зубак
Итан
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Стирс Дэниэл

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вондоловски Крис 4 (2) 0.5
2. Эспиноса Кристиан 1 0.13
3. Казаишвили Валерий 1 0.13
4. Салинас Ши 1 0.13
5. Хюсен Дэнни 1 0.13
6. Риос Андрес 1 0.13
7. Аланис Освальдо 1 0.13
8. Кауэлл Кейд 1 0.13
9. Эрикссон Магнус 0 0
10. Фьерро Карлос 0 0
11. Томпсон Томми 0 0
12. Юилл Джексон 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павон Кристиан 5 (3) 0.63
2. Ллетгет Себастьян 4 0.5
3. Чичарито 1 0.13
4. Корона Джо 1 0.13
5. Стирс Дэниэл 1 0.13
6. Зубак Итан 1 0.13
7. Альварес Эфраин 1 0.13
8. Араухо Хулиан 0 0
9. Инсуа Эмилиано 0 0
10. Фельтшер Рольф 0 0
11. Депай Ник 0 0
12. Вильд Гордон 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Юнгвирт Флориан 2 0
2. Эспиноса Кристиан 2 0
3. Эрикссон Магнус 1 0
4. Фьерро Карлос 1 0
5. Риос Андрес 1 0
6. Аланис Освальдо 1 0
7. Томпсон Томми 1 0
8. Юилл Джексон 1 0
9. Жудсон 1 0
10. Марье Поль 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Китчен Перри 3 0
2. Фельтшер Рольф 2 0
3. Стирс Дэниэл 2 0
4. Араухо Хулиан 2 0
5. Инсуа Эмилиано 1 0
6. Куэльо Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 9.09% (1) 0 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 36.36% (4)
 Лос-Анджелес Гэлакси 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 2:3 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 3:2 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Стирс Дэниэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
3.06
4.30
2.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.90 3.20 2.45
3.05 2.70 2.60
2.92 4.10 2.09
2.76 3.85 2.31
3.06 3.35 2.41

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
4.80 1.15 1.95 1.80 5.80 1.12 1.28 3.45 2.48 1.50 2.03 1.79 1.07 7.50 1.72 2.12 1.58 2.39 1.08 7.00 1.20 4.20 1.01 12.60 1.06 8.30 1.02 11.00
6.85 1.11 5.80 1.15 3.10 1.38 2.46 1.56 1.91 1.99 1.53 2.54 1.38 3.10 1.19 4.95 1.15 5.65 1.06 9.70
13.86 1.03 13.01 1.03 5.48 1.12 4.69 1.17 2.86 1.44 2.32 1.65 1.80 2.09 1.46 2.80 1.33 3.36 1.15 4.94 1.12 5.45 1.05 10.24 1.04 11.30 1.01 18.36 1.01 18.73
3.07 1.40 2.67 1.51 2.26 1.68 1.88 2.00 1.66 2.30 1.49 2.72 1.81 2.08 1.62 2.37 1.23 4.40 1.72 2.20 1.54 2.60 1.38 3.20 1.16 5.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.92 1.82 3.05 1.35 1.13 5.40 1.36 3.00 1.10 6.25
4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.98 1.36 3.12 1.24 4.05
3.98 1.24 2.87 1.44 1.79 2.10 1.33 3.36 1.21 4.25 1.06 9.38 1.05 10.24
1.65 2.33 1.38 3.15 1.13 6.51 1.53 2.60 1.38 3.16 1.57 2.52 1.34 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.41 1.53 1.80 1.99 1.45 2.60
5.95 1.13 4.80 1.19 2.32 1.61 1.73 2.11 1.43 2.83 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
1.43 2.85
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.21 1.62
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