Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Перерыв
Стадион: Avaya Stadium
Лос-Анджелес Гэлакси
17' Желтая карточкаСтирс Дэниэл
17
Даниель
Вега
24
Лима
Ник
37
Кашия
Гурам
14
Юилл
Джексон
20
Депай
Ник
15
Корона
Джо
29
Зубак
Итан
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
-
24 Лима НикЗащитник
-
37 Кашия ГурамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Марье ПольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Риос АндресНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
17'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вондоловски Крис
|4 (2)
|0.5
|2.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.13
|3.
|Казаишвили Валерий
|1
|0.13
|4.
|Салинас Ши
|1
|0.13
|5.
|Хюсен Дэнни
|1
|0.13
|6.
|Риос Андрес
|1
|0.13
|7.
|Аланис Освальдо
|1
|0.13
|8.
|Кауэлл Кейд
|1
|0.13
|9.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|10.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|11.
|Томпсон Томми
|0
|0
|12.
|Юилл Джексон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павон Кристиан
|5 (3)
|0.63
|2.
|Ллетгет Себастьян
|4
|0.5
|3.
|Чичарито
|1
|0.13
|4.
|Корона Джо
|1
|0.13
|5.
|Стирс Дэниэл
|1
|0.13
|6.
|Зубак Итан
|1
|0.13
|7.
|Альварес Эфраин
|1
|0.13
|8.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|9.
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|10.
|Фельтшер Рольф
|0
|0
|11.
|Депай Ник
|0
|0
|12.
|Вильд Гордон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юнгвирт Флориан
|2
|0
|2.
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|3.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|4.
|Фьерро Карлос
|1
|0
|5.
|Риос Андрес
|1
|0
|6.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|7.
|Томпсон Томми
|1
|0
|8.
|Юилл Джексон
|1
|0
|9.
|Жудсон
|1
|0
|10.
|Марье Поль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Китчен Перри
|3
|0
|2.
|Фельтшер Рольф
|2
|0
|3.
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|4.
|Араухо Хулиан
|2
|0
|5.
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|6.
|Куэльо Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: + = -Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|2:3 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|3:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|4.80
|1.15
|—
|—
|1.95
|1.80
|—
|—
|5.80
|1.12
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|2.48
|1.50
|2.03
|1.79
|1.07
|7.50
|1.72
|2.12
|1.58
|2.39
|1.08
|7.00
|1.20
|4.20
|1.01
|12.60
|1.06
|8.30
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.85
|1.11
|—
|—
|5.80
|1.15
|—
|—
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.91
|1.99
|—
|—
|1.53
|2.54
|1.38
|3.10
|1.19
|4.95
|1.15
|5.65
|1.06
|9.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|13.86
|1.03
|13.01
|1.03
|5.48
|1.12
|—
|—
|4.69
|1.17
|—
|—
|2.86
|1.44
|—
|—
|2.32
|1.65
|—
|—
|1.80
|2.09
|—
|—
|1.46
|2.80
|1.33
|3.36
|1.15
|4.94
|1.12
|5.45
|1.05
|10.24
|1.04
|11.30
|1.01
|18.36
|1.01
|18.73
|—
|—
|—
|—
|3.07
|1.40
|2.67
|1.51
|2.26
|1.68
|1.88
|2.00
|1.66
|2.30
|1.49
|2.72
|1.81
|2.08
|1.62
|2.37
|1.23
|4.40
|1.72
|2.20
|1.54
|2.60
|1.38
|3.20
|—
|—
|1.16
|5.72
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.92
|1.82
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.13
|5.40
|—
|—
|1.36
|3.00
|1.10
|6.25
|—
|—
|—
|—
|4.45
|1.21
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.36
|3.12
|1.24
|4.05
|—
|—
|—
|—
|3.98
|1.24
|—
|—
|2.87
|1.44
|—
|—
|1.79
|2.10
|—
|—
|1.33
|3.36
|1.21
|4.25
|1.06
|9.38
|1.05
|10.24
|1.65
|2.33
|1.38
|3.15
|1.13
|6.51
|1.53
|2.60
|1.38
|3.16
|1.57
|2.52
|1.34
|3.44
|—
|—
|—
|—
|—
|—