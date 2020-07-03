Треллеборг
1:1
Конец матча
Сундсвалль
1:0
28' ГолOscar Johansson I
49' Желтая карточкаМюрестам Давид
1:1
60' ГолЭнгблом Понтус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
14 Paya Pichkah
-
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
28'
49'
60'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mattias Haakansson
|1
|0.04
|2.
|Oscar Johansson I
|1
|0.04
|3.
|Андерссон Эрик
|0
|0
|4.
|Salif Joensson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблом Понтус
|6
|0.24
|2.
|Albin Palmloev
|1
|0.04
|3.
|Блумберг Юхан
|0
|0
|4.
|Juanjo Ciercoles
|0
|0
|5.
|Берг Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Abdul Fatawu Safiu
|1
|0
|2.
|Salif Joensson
|1
|0
|3.
|Isak Joensson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juanjo Ciercoles
|3
|0
|2.
|Блумберг Юхан
|1
|0
|3.
|Мюрестам Давид
|1
|0
|4.
|Pontus Silfver
|1
|0
|5.
|Блумквист Александр
|1
|0
|6.
|Anton Eriksson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Треллеборг
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Сундсвалль
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: + = -Юнгшиле 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстер Хальмстад 0:1 Треллеборг ГАИС 0:0 Треллеборг
Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Норрбю 4:0 Треллеборг Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска
Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео
Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 АИК Сундсвалль 1:3 Эстерсунд АИК 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус Кальмар 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Юргорден Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Эльфсборг
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|2.
|Эстер
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Хальмстад
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|4.
|Норрбю
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Йёнчёпинг
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Далкурд
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|7.
|Вестерос СК
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Акрополис
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Дегерфорс
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|Умео
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Треллеборг
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Юнгшиле
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Браге
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|ГАИС
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Эргрюте ФФ
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сирианска Эскильстуна
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0