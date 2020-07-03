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Треллеборг
1:1
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
28' Гол
Oscar Johansson I
49' Желтая карточка
Мюрестам Давид
1:1
60' Гол
Энгблом Понтус
90'+3
12
Hampus
Nilsson
3
Вестерлунн
Никлас
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
2
Fritiof
Bjoerken
14
Содерквист
Манс
7
Андерссон
Эрик
34
Халльберг
Херман
8
Christian
Koehler
16
Oscar
Johansson
I
6
Salif
Joensson
29
Андерссон
Андреас
20
Niklas
Dahlstroem
2
Anton
Eriksson
3
Мюрестам
Давид
5
Олссон
Деннис
6
Juanjo
Ciercoles
11
Эрикссон
Тобиас
24
Блумберг
Юхан
18
Jesper
Carstroem
21
Энгблом
Понтус
7
Берг
Оливер
Треллеборг
4-5-1
Сундсвалль
4-3-3

Ход матча

28'
Oscar Johansson I
(Андерссон Эрик)
1:0
49'
 
Мюрестам Давид
60'
1:1
Энгблом Понтус
66'
 
Pontus Silfver
Эрикссон Тобиас
66'
 
Albin Palmloev
Jesper Carstroem
70'
Abdul Fatawu Safiu
Содерквист Манс
 
70'
Mattias Haakansson
Андерссон Эрик
 
83'
 
Андерссон Йохан II
Niklas Dahlstroem
84'
Haris Brkic
Oscar Johansson I
 

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mattias Haakansson 1 0.04
2. Oscar Johansson I 1 0.04
3. Андерссон Эрик 0 0
4. Salif Joensson 0 0
Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблом Понтус 6 0.24
2. Albin Palmloev 1 0.04
3. Блумберг Юхан 0 0
4. Juanjo Ciercoles 0 0
5. Берг Оливер 0 0

Карточки

Треллеборг
# Игрок      
1. Abdul Fatawu Safiu 1 0
2. Salif Joensson 1 0
3. Isak Joensson 1 0
Сундсвалль
# Игрок      
1. Juanjo Ciercoles 3 0
2. Блумберг Юхан 1 0
3. Мюрестам Давид 1 0
4. Pontus Silfver 1 0
5. Блумквист Александр 1 0
6. Anton Eriksson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Треллеборг 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Сундсвалль 0 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: + = -
Юнгшиле 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстер Хальмстад 0:1 Треллеборг ГАИС 0:0 Треллеборг
Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Норрбю 4:0 Треллеборг Треллеборг 2:2 Браге Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска
Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -
Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео
Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 АИК Сундсвалль 1:3 Эстерсунд АИК 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус Кальмар 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Юргорден Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Эльфсборг

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Треллеборг 1:6 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:2 Треллеборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль 4 2 2 0 7 - 4 8
2. Эстер 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Хальмстад 3 2 0 1 6 - 1 6
4. Норрбю 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Йёнчёпинг 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Далкурд 3 1 2 0 6 - 1 5
7. Вестерос СК 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Акрополис 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Дегерфорс 3 1 1 1 6 - 4 4
10. Умео 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Треллеборг 4 1 1 2 2 - 4 4
12. Юнгшиле 3 1 0 2 5 - 5 3
13. Браге 3 1 0 2 3 - 6 3
14. ГАИС 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Эргрюте ФФ 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сирианска Эскильстуна 3 0 0 3 1 - 9 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Oscar Johansson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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