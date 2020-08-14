Интер Турку
3:2
Конец матча
Стадион: Веритас
ХИФК
1:0
22' ПенальтиConnor Ruane
1:1
35' ГолЛуис Энрике II
39' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
53' Желтая карточкаОйяла Матиас
2:1
63' ГолФурухольм Тимо
71' Желтая карточкаVictor Vitinho5
2:2
74' ГолЛуис Энрике II
77' Желтая карточкаПаананен Алекси
3:2
88' ПенальтиConnor Ruane
89' Желтая карточкаОриджи Арнольд
89' Вторая желтая карточкаОриджи Арнольд
90' Желтая карточкаRick Ketting
21
Ойяла
Матиас
26
Connor
Ruane
9
Лилиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ойяла МатиасПолузащитник
-
26 Connor RuaneПолузащитник
-
9 ЛилиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
23 Kasperi Neva
-
-
27 Jan Heinonen
-
24 Jasper Yrjas
-
Главный тренер: Jose Riveiro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Jabar SharzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Фофана АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Teemu Kankkunen
Ход матча
22'
1:0
35'
1:1
39'
53'
63'
71'
74'
2:2
77'
88'
3:2
89'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фурухольм Тимо
|8
|0.8
|2.
|Taiki Kagayama
|2
|0.2
|3.
|Connor Ruane
|2 (2)
|0.2
|4.
|Паананен Алекси
|2
|0.2
|5.
|Лилиу
|1
|0.1
|6.
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.1
|7.
|Ойяла Матиас
|1
|0.1
|8.
|Rick Ketting
|1
|0.1
|9.
|Мастокангас Элиас
|1
|0.1
|10.
|Kevin Kouassivi-Benissan
|0
|0
|11.
|Муньис Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луис Энрике II
|4 (1)
|0.44
|2.
|Маттила Сакари
|3
|0.33
|3.
|Jabar Sharza
|2
|0.22
|4.
|Фофана Адама
|1
|0.11
|5.
|Tiquinho2
|1
|0.11
|6.
|Jani Baeckman
|1
|0.11
|7.
|Тукиайнен Сакари
|1
|0.11
|8.
|Victor Vitinho5
|1
|0.11
|9.
|Ягуби Моштаг
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хямяляйнен Юусо
|4
|0
|2.
|Муньис Альваро
|4
|0
|3.
|Паананен Алекси
|3
|0
|4.
|Аннан Энтони
|2
|0
|5.
|Rick Ketting
|2
|0
|6.
|Martti Haukioja
|2
|0
|7.
|Connor Ruane
|2
|0
|8.
|Фурухольм Тимо
|1
|0
|9.
|Ойяла Матиас
|1
|0
|10.
|Марттинен Аати
|1
|0
|11.
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|12.
|Noah Nurmi
|1
|0
|13.
|Taiki Kagayama
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jani Baeckman
|3
|0
|2.
|Tiquinho2
|3
|0
|3.
|Ориджи Арнольд
|1
|1
|4.
|Ягуби Моштаг
|2
|0
|5.
|Riku Selander
|2
|0
|6.
|Тукиайнен Сакари
|2
|0
|7.
|Маттссон Йоэль
|2
|0
|8.
|Jabar Sharza
|2
|0
|9.
|Луис Энрике II
|2
|0
|10.
|Victor Vitinho5
|2
|0
|11.
|Маттила Сакари
|1
|0
|12.
|Патронен Ханну
|1
|0
|13.
|Jukka Halme
|1
|0
|14.
|John Fagerstroem
|1
|0
|15.
|Eero-Matti Auvinen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Турку
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
|ХИФК
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|18.18% (2)
|0
Предыдущие игры
Интер Турку Последние 20 матчей: +13 =4 -3Интер Турку 2:0 Хака Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Хака 0:2 Интер Турку
Хонка 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 ХИК Интер Турку 5:1 Ильвес КуПС 1:0 Интер Турку Интер Турку 3:1 РоПС Интер Турку 5:0 Лахти Интер Турку 4:4 КуПС ЙИППО 0:1 Интер Турку Интер Турку 5:0 МуСа Экенес ИФ 2:2 Интер Турку Эканс 2:2 Интер Турку Интер Турку 1:0 ТПС ХИФК 1:1 Интер Турку ХИК 1:0 Интер Турку Интер Турку 1:0 Хонка Интер Турку 3:0 Мариехамн
ХИФК Последние 20 матчей: +9 =6 -5ХИФК 2:0 ТПС Хака 0:2 ХИФК Ильвес 2:2 ХИФК Мариехамн 0:3 ХИФК
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
ХИФК: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Интер Турку 4:1 ХИФК Вейккауслига Интер Турку 3:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:0 ХИФК Вейккауслига Интер Турку 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:1 ХИФК Кубок лиги ХИФК 2:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:1 Интер Турку Вейккауслига ХИФК 0:2 Интер Турку Кубок ХИФК 6:0 Интер Турку Кубок лиги Интер Турку 3:2 ХИФК Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|2.
|КуПС
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|ХИК
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|ХИФК
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|5.
|Лахти
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|6.
|Хонка
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|7.
|Ильвес
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|8.
|Мариехамн
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|9.
|СЯК Сейнайоки
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Хака
|9
|0
|4
|5
|9 - 19
|4
|11.
|ТПС
|8
|1
|0
|7
|5 - 16
|3
|12.
|РоПС
|9
|0
|2
|7
|8 - 18
|2