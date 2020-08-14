  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
Интер Турку
3:2
Конец матча

Стадион:
ХИФК
0'
1:0
22' Пенальти
Connor Ruane
1:1
35' Гол
Луис Энрике II
39' Желтая карточка
Хямяляйнен Юусо
53' Желтая карточка
Ойяла Матиас
2:1
63' Гол
Фурухольм Тимо
71' Желтая карточка
Victor Vitinho5
2:2
74' Гол
Луис Энрике II
77' Желтая карточка
Паананен Алекси
3:2
88' Пенальти
Connor Ruane
89' Желтая карточка
Ориджи Арнольд
89' Вторая желтая карточка
Ориджи Арнольд
90' Желтая карточка
Rick Ketting
90'+5
13
Марттинен
Аати
22
Хосконен
Артту
4
Rick
Ketting
3
Хямяляйнен
Юусо
11
Kevin
Kouassivi-Benissan
19
Паананен
Алекси
21
Ойяла
Матиас
26
Connor
Ruane
9
Лилиу
15
Фурухольм
Тимо
16
Taiki
Kagayama
77
Ориджи
Арнольд
6
Riku
Selander
3
Маттила
Сакари
4
Патронен
Ханну
15
Eero-Matti
Auvinen
98
Victor
Vitinho5
10
Jabar
Sharza
99
Маттссон
Йоэль
7
Ягуби
Моштаг
20
John
Fagerstroem
9
Луис
Энрике
II
Интер Турку
ХИФК

Ход матча

22'
Connor Ruane
1:0
35'
1:1
Луис Энрике II
39'
Хямяляйнен Юусо
 
53'
Ойяла Матиас
 
58'
 
Jukka Halme
Jabar Sharza
58'
 
Kevin Larsson
Маттссон Йоэль
61'
Мастокангас Элиас
Лилиу
 
63'
Фурухольм Тимо
(Kevin Kouassivi-Benissan)
2:1
63'
 
Фофана Адама
John Fagerstroem
71'
 
Victor Vitinho5
74'
2:2
Луис Энрике II
(Фофана Адама)
77'
Паананен Алекси
 
80'
 
Matias Haenninen
Eero-Matti Auvinen
88'
Connor Ruane
3:2
89'
 
Ориджи Арнольд
89'
 
Ориджи Арнольд
90'
Rick Ketting
 

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фурухольм Тимо 8 0.8
2. Taiki Kagayama 2 0.2
3. Connor Ruane 2 (2) 0.2
4. Паананен Алекси 2 0.2
5. Лилиу 1 0.1
6. Энгстрем Йеспер 1 0.1
7. Ойяла Матиас 1 0.1
8. Rick Ketting 1 0.1
9. Мастокангас Элиас 1 0.1
10. Kevin Kouassivi-Benissan 0 0
11. Муньис Альваро 0 0
ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луис Энрике II 4 (1) 0.44
2. Маттила Сакари 3 0.33
3. Jabar Sharza 2 0.22
4. Фофана Адама 1 0.11
5. Tiquinho2 1 0.11
6. Jani Baeckman 1 0.11
7. Тукиайнен Сакари 1 0.11
8. Victor Vitinho5 1 0.11
9. Ягуби Моштаг 0 0

Карточки

Интер Турку
# Игрок      
1. Хямяляйнен Юусо 4 0
2. Муньис Альваро 4 0
3. Паананен Алекси 3 0
4. Аннан Энтони 2 0
5. Rick Ketting 2 0
6. Martti Haukioja 2 0
7. Connor Ruane 2 0
8. Фурухольм Тимо 1 0
9. Ойяла Матиас 1 0
10. Марттинен Аати 1 0
11. Мастокангас Элиас 1 0
12. Noah Nurmi 1 0
13. Taiki Kagayama 1 0
ХИФК
# Игрок      
1. Jani Baeckman 3 0
2. Tiquinho2 3 0
3. Ориджи Арнольд 1 1
4. Ягуби Моштаг 2 0
5. Riku Selander 2 0
6. Тукиайнен Сакари 2 0
7. Маттссон Йоэль 2 0
8. Jabar Sharza 2 0
9. Луис Энрике II 2 0
10. Victor Vitinho5 2 0
11. Маттила Сакари 1 0
12. Патронен Ханну 1 0
13. Jukka Halme 1 0
14. John Fagerstroem 1 0
15. Eero-Matti Auvinen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Турку 11.76% (2) 29.41% (5) 5.88% (1) 5.88% (1) 11.76% (2) 35.29% (6)
 ХИФК 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5) 18.18% (2) 0

Предыдущие игры

Интер Турку Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Интер Турку 2:0 Хака Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Хака 0:2 Интер Турку
Хонка 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 ХИК Интер Турку 5:1 Ильвес КуПС 1:0 Интер Турку Интер Турку 3:1 РоПС Интер Турку 5:0 Лахти Интер Турку 4:4 КуПС ЙИППО 0:1 Интер Турку Интер Турку 5:0 МуСа Экенес ИФ 2:2 Интер Турку Эканс 2:2 Интер Турку Интер Турку 1:0 ТПС ХИФК 1:1 Интер Турку ХИК 1:0 Интер Турку Интер Турку 1:0 Хонка Интер Турку 3:0 Мариехамн
ХИФК Последние 20 матчей: +9 =6 -5
ХИФК 2:0 ТПС Хака 0:2 ХИФК Ильвес 2:2 ХИФК Мариехамн 0:3 ХИФК
ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:3 Лахти РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 0:3 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн Эканс 0:4 ХИФК Мариехамн 2:2 ХИФК ХИФК 1:1 Интер Турку ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 1:2 ХИК Хонка 1:1 ХИФК Мариехамн 0:0 ХИФК ХИФК 2:0 РоПС ВПС 2:3 ХИФК Лахти 2:2 ХИФК ХИФК 2:0 СЯК Сейнайоки

Последние игры между собой

Интер Турку: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
ХИФК: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
ХИФК 1:1 Интер Турку Кубок Интер Турку 3:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 Интер Турку Вейккауслига ХИФК 1:3 Интер Турку Кубок
Интер Турку 4:1 ХИФК Вейккауслига Интер Турку 3:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:0 ХИФК Вейккауслига Интер Турку 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:1 ХИФК Кубок лиги ХИФК 2:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:1 Интер Турку Вейккауслига ХИФК 0:2 Интер Турку Кубок ХИФК 6:0 Интер Турку Кубок лиги Интер Турку 3:2 ХИФК Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 10 7 1 2 19 - 9 22
2. КуПС 10 5 4 1 17 - 10 19
3. ХИК 8 5 2 1 17 - 5 17
4. ХИФК 9 5 1 3 14 - 12 16
5. Лахти 9 4 3 2 13 - 11 15
6. Хонка 9 3 6 0 9 - 4 15
7. Ильвес 9 3 3 3 12 - 16 12
8. Мариехамн 8 3 2 3 13 - 14 11
9. СЯК Сейнайоки 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Хака 9 0 4 5 9 - 19 4
11. ТПС 8 1 0 7 5 - 16 3
12. РоПС 9 0 2 7 8 - 18 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Хямяляйнен Юусо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Луис Энрике II бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Connor Ruane из команды Интер Турку забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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3.65 1.25
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