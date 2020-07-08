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  3. Финляндия
ХИК
2:1
Второй тайм: 73'

Стадион:
Хака
0'
1:0
10' Гол
Риски Роопе
2:0
53' Пенальти
Шуллер Расмус
2:1
56' Гол
Saibou Keita
60' Желтая карточка
Saibou Keita
60' Вторая желтая карточка
Saibou Keita
73'
25
Регеро
Антонио
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
10
Лингман
Лукас
28
Шуллер
Расмус
21
Вяянянен
Сантери
9
Риски
Рику
11
Риски
Роопе
37
Танака
Атому
1
Michael
Hartmann
2
Jami
Kyostila
3
Niklas
Friberg
5
Jonas
Hakkinen
20
Henri
Malundama
10
Samuel
Chidi
6
Jacob
Bushue
23
Salomo
Ojala
8
Mohamed
Kamara
4
9
Saibou
Keita
11
Маркканен
Ээро
ХИК
Хака

Ход матча

10'
Риски Роопе
(Лингман Лукас)
1:0
46'
 
Antto Hilska
Salomo Ojala
46'
Остоич Иван
Тенхо Миро
 
53'
Шуллер Расмус
2:0
56'
2:1
Saibou Keita
60'
 
Saibou Keita
60'
 
Saibou Keita
66'
Вахтера Йонас
Вяянянен Сантери
 
66'
Вяйринен Тим
Риски Роопе
 

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 2 0.13
2. Шуллер Расмус 2 (1) 0.13
3. Лингман Лукас 1 0.07
4. Вяйринен Тим 0 0
Хака
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Saibou Keita 1 0.07
2. Маркканен Ээро 1 (1) 0.07

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Мурильо Луис-Карлос 1 0
Хака
# Игрок      
1. Saibou Keita 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)
 Хака 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: + = -
Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК
ХИК 2:1 Хонка ХИК 4:0 Гнистан ХИК 4:0 Гнистан Бранн 1:1 ХИК Хонка 1:1 ХИК ХИК 3:1 Мариехамн ХИК 1:0 Интер Турку ХИФК 1:2 ХИК ХИК 3:0 ТПС ХИК 1:2 Мариехамн ХИК 2:2 Лахти Ильвес 2:1 ХИК ХИК 2:0 ФА-2000 ХИК 0:1 Интер Турку Холбаек 1:2 ХИК ХИК 0:1 Силькеборг
Хака Последние 20 матчей: + = -
Хака 1:1 Хонка Хака 2:3 ХИК Ильвес 0:1 Хака Миккелин Паллоильят 1:3 Хака
Хака 1:0 ТПС СЯК Сейнайоки 1:1 Хака Лахти 0:1 Хака Хака 1:1 Ильвес РоПС 0:1 Хака СЯК Сейнайоки 1:3 Хака Хака 1:1 КуПС Хака 2:1 МюПа Каяани 1:2 Хака Экенес ИФ 2:4 Хака Хака 1:2 ТПС Яро 1:3 Хака Хака 4:0 МуСа Оулу 0:1 Хака Хака 5:0 КТП Хака 3:1 ТПВ

Последние игры между собой

ХИК: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 1
Хака: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 13
Хака 2:3 ХИК Кубок Хака 1:3 ХИК Кубок Хака 0:3 ХИК Кубок Суоми Хака 2:2 ХИК Вейккауслига
ХИК 1:0 Хака Вейккауслига Хака 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Хака Товарищеские матчи ХИК 5:2 Хака Вейккауслига Хака 1:3 ХИК Вейккауслига Хака 0:5 ХИК Вейккауслига Хака 0:3 ХИК Кубок лиги Хака 0:3 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Хака Вейккауслига ХИК 3:3 Хака Вейккауслига Хака 1:2 ХИК Вейккауслига Хака 0:2 ХИК Кубок лиги Хака 2:3 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 Хака Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 2:1 2 2 0 0 6 - 1 6
2. КуПС 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Ильвес 2 2 0 0 5 - 3 6
4. СЯК Сейнайоки 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Интер Турку 2 1 0 1 3 - 2 3
6. ХИФК 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Хонка 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Хака 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Мариехамн 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Лахти 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
11. ТПС 2 0 0 2 0 - 2 0
12. РоПС 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Риски Роопе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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