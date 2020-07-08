ХИК
3:1
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
Хака
1:0
10' ГолРиски Роопе
2:0
53' ПенальтиШуллер Расмус
2:1
56' ГолSaibou Keita
60' Желтая карточкаSaibou Keita
60' Вторая желтая карточкаSaibou Keita
68' Желтая карточкаJacob Bushue
3:1
81' ГолЛингман Лукас
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
11
Риски
Роопе
37
Танака
Атому
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
8 Bubacar
-
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Samuel ChidiПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Salomo OjalaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
15 Tino Purme
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
Ход матча
10'
1:0
53'
2:0
56'
2:1
60'
60'
68'
81'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лингман Лукас
|2
|0.13
|2.
|Риски Роопе
|2
|0.13
|3.
|Шуллер Расмус
|2 (1)
|0.13
|4.
|Вяйринен Тим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Saibou Keita
|1
|0.07
|2.
|Маркканен Ээро
|1 (1)
|0.07
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Луис-Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Saibou Keita
|1
|1
|2.
|Jacob Bushue
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Хака
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: + = -Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК
Хака Последние 20 матчей: + = -Хака 1:1 Хонка Хака 2:3 ХИК Ильвес 0:1 Хака Миккелин Паллоильят 1:3 Хака
Последние игры между собой
ХИК: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 1
Хака: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 13
ХИК 1:0 Хака Вейккауслига Хака 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Хака Товарищеские матчи ХИК 5:2 Хака Вейккауслига Хака 1:3 ХИК Вейккауслига Хака 0:5 ХИК Вейккауслига Хака 0:3 ХИК Кубок лиги Хака 0:3 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Хака Вейккауслига ХИК 3:3 Хака Вейккауслига Хака 1:2 ХИК Вейккауслига Хака 0:2 ХИК Кубок лиги Хака 2:3 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 Хака Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|КуПС
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Ильвес
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|СЯК Сейнайоки
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Интер Турку
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|ХИФК
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Хонка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Мариехамн
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Хака
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Лахти
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|11.
|ТПС
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|РоПС
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0