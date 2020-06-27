0:1
4' ГолMarkus Andre Kaasa
0:2
12' ГолХофф Вебьёрн
14' Желтая карточкаAremu Afeez
0:3
49' ПенальтиБорвен Торгейр
49' Желтая карточкаEirik Wichne
59' Желтая карточкаРууд Эспен
0:4
66' ГолБорвен Торгейр
0:5
85' ГолЛеуритсен Тобиас
12
Amund
Wichne
27
Eirik
Wichne
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
-
12 Amund WichneВратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 КачиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Bilal Njie
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
4'
12'
14'
49'
0:3
49'
59'
66'
0:4
85'
0:5
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mathias Bringaker
|3
|0.1
|2.
|Jesper Daland
|1
|0.03
|3.
|Марковик Эман
|1
|0.03
|4.
|Mikael Ugland
|1
|0.03
|5.
|Kevin Kabran
|0
|0
|6.
|Шульц Эрик
|0
|0
|7.
|Erlend Segberg
|0
|0
|8.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|6 (3)
|0.2
|2.
|Хофф Вебьёрн
|2
|0.07
|3.
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.03
|4.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.03
|5.
|Рууд Эспен
|0
|0
|6.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марковик Эман
|2
|0
|2.
|Скаанес Каспер
|1
|0
|3.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|4.
|Eirik Wichne
|1
|0
|5.
|Mathias Bringaker
|1
|0
|6.
|Aremu Afeez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|2
|0
|2.
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|3.
|Качи
|1
|0
|4.
|Риса Бирк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Старт
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
|Одд
|37.5% (3)
|0
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: + = -Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт
Одд Последние 20 матчей: + = -Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд
Последние игры между собой
Старт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Одд: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|2.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Бранн
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Стрёмсгодсет
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Волеренга
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Одд
|4
|2
|0
|2
|10 - 4
|6
|7.
|Кристиансунд
|3
|1
|2
|0
|9 - 4
|5
|8.
|Стабек
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Мьёндален
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Саннефьёрд
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Старт
|4
|0
|2
|2
|6 - 12
|2
|12.
|Русенборг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Хёугесунн
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|14.
|Олесунн
|3
|0
|1
|2
|5 - 13
|1
|15.
|Викинг
|0:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Сарпсборг-08
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0