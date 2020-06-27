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  2. Матчи
  3. Норвегия
Старт
0:5
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Одд
0'
0:1
4' Гол
Markus Andre Kaasa
0:2
12' Гол
Хофф Вебьёрн
14' Желтая карточка
Aremu Afeez
0:3
49' Пенальти
Борвен Торгейр
49' Желтая карточка
Eirik Wichne
59' Желтая карточка
Рууд Эспен
0:4
66' Гол
Борвен Торгейр
0:5
85' Гол
Леуритсен Тобиас
90'+2
12
Amund
Wichne
27
Eirik
Wichne
2
Jesper
Daland
6
Йоргенсен
Йоаким
22
Kristoffer
Toennessen
4
Aremu
Afeez
11
Шульц
Эрик
20
Mathias
Bringaker
8
Марковик
Эман
7
Kevin
Kabran
10
Сколевик
Стеффен
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
16
Joshua
Kitolano
6
Хофф
Вебьёрн
26
Filip
Roenningen
Joergensen
8
Markus
Andre
Kaasa
22
Борвен
Торгейр
10
Качи
Старт
4-2-3-1
Одд
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Markus Andre Kaasa
(Борвен Торгейр)
12'
0:2
Хофф Вебьёрн
(Filip Roenningen Joergensen)
14'
Aremu Afeez
 
46'
Erlend Segberg
Марковик Эман
 
49'
0:3
Борвен Торгейр
49'
Eirik Wichne
 
58'
 
Леуритсен Тобиас
Markus Andre Kaasa
59'
 
Рууд Эспен
60'
Mikael Ugland
Aremu Afeez
 
60'
Скаанес Каспер
Kevin Kabran
 
66'
0:4
Борвен Торгейр
(Рууд Эспен)
66'
Sander Sjoekvist
Mathias Bringaker
 
72'
 
Нордквелле Фредрик
Качи
72'
 
Bilal Njie
Joshua Kitolano
75'
Берган Вегар
Йоргенсен Йоаким
 
85'
0:5
Леуритсен Тобиас
87'
 
Marius Bustgaard Larsen
Filip Roenningen Joergensen
87'
 
Bjoern Maeland
Odin Luraas Bjoertuft

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mathias Bringaker 3 0.1
2. Jesper Daland 1 0.03
3. Марковик Эман 1 0.03
4. Mikael Ugland 1 0.03
5. Kevin Kabran 0 0
6. Шульц Эрик 0 0
7. Erlend Segberg 0 0
8. Sander Sjoekvist 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 6 (3) 0.2
2. Хофф Вебьёрн 2 0.07
3. Леуритсен Тобиас 1 0.03
4. Markus Andre Kaasa 1 0.03
5. Рууд Эспен 0 0
6. Filip Roenningen Joergensen 0 0

Карточки

Старт
# Игрок      
1. Марковик Эман 2 0
2. Скаанес Каспер 1 0
3. Сколевик Стеффен 1 0
4. Eirik Wichne 1 0
5. Mathias Bringaker 1 0
6. Aremu Afeez 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 2 0
2. Рашани Эльбасан 1 0
3. Качи 1 0
4. Риса Бирк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Старт 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 50% (3) 0
 Одд 37.5% (3) 0 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: + = -
Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт
Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса Олесунн 2:1 Старт Старт 0:0 КФУМ Дьерв 1:7 Старт
Одд Последние 20 матчей: + = -
Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд
Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс Одд 4:5 Русенборг Эльфсборг 2:2 Одд Тромсё 4:1 Одд ЦСКА Москва 3:1 Одд Одд 1:0 Петанж Одд 7:0 Нутодден Хёугесунн 4:1 Одд Одд 2:1 Тромсё Бранн 1:0 Одд Одд 3:2 Мьёндален Одд 0:3 Хёугесунн Стабек 0:0 Одд Ранхейм 4:1 Одд

Последние игры между собой

Старт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Одд: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Одд 2:1 Старт Товарищеские матчи Старт 0:1 Одд Типпелиген Одд 3:0 Старт Типпелиген Одд 3:4 Старт Товарищеские матчи
Старт 1:2 Одд Типпелиген Одд 3:0 Старт Типпелиген Старт 0:4 Одд Типпелиген Одд 3:3 Старт Типпелиген Одд 1:0 Старт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 3 3 0 0 13 - 5 9
2. Мольде 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Бранн 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Стрёмсгодсет 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Волеренга 1:0 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Одд 4 2 0 2 10 - 4 6
7. Кристиансунд 3 1 2 0 9 - 4 5
8. Стабек 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Мьёндален 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Саннефьёрд 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Старт 4 0 2 2 6 - 12 2
12. Русенборг 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Хёугесунн 3 0 1 2 4 - 10 1
14. Олесунн 3 0 1 2 5 - 13 1
15. Викинг 0:1 4 0 1 3 3 - 9 1
16. Сарпсборг-08 3 0 0 3 2 - 5 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Aremu Afeez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Хофф Вебьёрн бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Markus Andre Kaasa бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Старт 0:5 Одд онлайн

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