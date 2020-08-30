Викинг
3:2
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 200
Мольде
1:0
58' ГолБериша Ветон
1:1
67' ГолАндерсен Эйрик Улланд
2:1
72' ГолYlldren Ibrahimaj
3:1
76' ГолТорстейнбё Фредерик
3:1
90' Не забитый пенальтиДжеймс Леке
3:2
90' ГолЭллингсен Мартин
22
Эстбе
Арилд
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кроу МайклВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Защитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
20 Уинго Генри
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
58'
1:0
72'
76'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
6 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.5
|2.
|Бютюки Зюмер
|3
|0.19
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|3
|0.19
|4.
|Adrian Pereira
|2
|0.13
|5.
|Торстейнбё Фредерик
|2
|0.13
|6.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.13
|7.
|Белл Джо
|1
|0.06
|8.
|Viljar Vevatne
|1
|0.06
|9.
|Even Oestensen
|1
|0.06
|10.
|Johnny Furdal
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|7 (1)
|0.41
|2.
|Квоеме Охи
|6 (3)
|0.35
|3.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0.35
|4.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.24
|5.
|Эйкрем Магнус
|3
|0.18
|6.
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.18
|7.
|Хестад Эйрик
|2
|0.12
|8.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.12
|9.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.12
|10.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.12
|11.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.06
|12.
|Эллингсен Мартин
|1
|0.06
|13.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.06
|14.
|Кителано Йон
|1
|0.06
|15.
|Уинго Генри
|1
|0.06
|16.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.06
|17.
|Martin Bjoernbak
|0
|0
|18.
|Мострем Маттиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Viljar Vevatne
|3
|0
|2.
|Бериша Ветон
|2
|0
|3.
|Викстёль Рольф
|2
|0
|4.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|5.
|Торстейнбё Фредерик
|2
|0
|6.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0
|7.
|Белл Джо
|2
|0
|8.
|Even Oestensen
|2
|0
|9.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|10.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|11.
|Ylldren Ibrahimaj
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|3
|1
|2.
|Эйкрем Магнус
|4
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|5.
|Martin Bjoernbak
|3
|0
|6.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|7.
|Fredrik Sjoelstad
|1
|1
|8.
|Хестад Эйрик
|2
|0
|9.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|10.
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|11.
|Синюан Шерифф
|1
|0
|12.
|Кителано Йон
|1
|0
|13.
|Уинго Генри
|1
|0
|14.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|15.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|Мольде
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|9.3% (4)
|30.23% (13)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: + = -Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд
Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг
Мольде Последние 20 матчей: + = -Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде
Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд
Последние игры между собой
Викинг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Мольде: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Мольде 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Викинг Типпелиген Мольде 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Мольде Кубок Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Викинг 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Викинг Кубок НМ Мольде 1:0 Викинг Типпелиген Мольде 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|16
|14
|2
|0
|56 - 18
|44
|2.
|Мольде
|17
|11
|1
|5
|45 - 20
|34
|3.
|Одд
|16
|10
|1
|5
|29 - 18
|31
|4.
|Русенборг
|16
|8
|4
|4
|29 - 15
|28
|5.
|Кристиансунд
|16
|7
|6
|3
|33 - 21
|27
|6.
|Волеренга
|16
|7
|5
|4
|22 - 22
|26
|7.
|Бранн
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|8.
|Хёугесунн
|16
|6
|3
|7
|17 - 23
|21
|9.
|Викинг
|16
|5
|4
|7
|24 - 30
|19
|10.
|Стрёмсгодсет
|16
|5
|4
|7
|23 - 32
|19
|11.
|Стабек
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|16
|5
|2
|9
|18 - 25
|17
|13.
|Саннефьёрд
|16
|5
|1
|10
|17 - 29
|16
|14.
|Старт
|17
|3
|6
|8
|18 - 34
|15
|15.
|Мьёндален
|16
|4
|2
|10
|13 - 26
|14
|16.
|Олесунн
|16
|1
|4
|11
|21 - 47
|7