  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Викинг
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Мольде
0'
1:0
58' Гол
Бериша Ветон
1:1
67' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
2:1
72' Гол
Ylldren Ibrahimaj
3:1
76' Гол
Торстейнбё Фредерик
3:1
90' Не забитый пенальти
Джеймс Леке
3:2
90' Гол
Эллингсен Мартин
90'+5
22
Эстбе
Арилд
3
Viljar
Vevatne
35
Henrik
Heggheim
5
Андрессон
Аксель
30
Adrian
Pereira
20
Ylldren
Ibrahimaj
24
Kristoffer
Loekberg
9
Торстейнбё
Фредерик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
5
Синюан
Шерифф
11
Эллингсен
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
16
Хуссейн
Эцаз
17
Эурснес
Фредрик
19
Хестад
Эйрик
15
Кристенсен
Тобиас
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
99
Квоеме
Охи
Викинг
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

58'
Бериша Ветон
(Бютюки Зюмер)
1:0
67'
1:1
Андерсен Эйрик Улланд
(Педерсен Маркус Гольмгрен)
71'
 
Джеймс Леке
Андерсен Эйрик Улланд
71'
 
Брюнхильдсен Ола
Кристенсен Тобиас
72'
Ylldren Ibrahimaj
(Бютюки Зюмер)
2:1
76'
Торстейнбё Фредерик
(Ylldren Ibrahimaj)
3:1
79'
Белл Джо
Де Ланлай Янн-Эрик
 
83'
Викстёль Рольф
Adrian Pereira
 
85'
 
Болли Матис
Квоеме Охи
85'
 
Уинго Генри
Педерсен Маркус Гольмгрен
88'
Even Oestensen
Бютюки Зюмер
 
88'
Хёйланд Томми
Бериша Ветон
 
90'
3:1
Джеймс Леке
90'
3:2
Эллингсен Мартин
(Эурснес Фредрик)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 6 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 8 (3) 0.5
2. Бютюки Зюмер 3 0.19
3. Ylldren Ibrahimaj 3 0.19
4. Adrian Pereira 2 0.13
5. Торстейнбё Фредерик 2 0.13
6. Kristoffer Loekberg 2 0.13
7. Белл Джо 1 0.06
8. Viljar Vevatne 1 0.06
9. Even Oestensen 1 0.06
10. Johnny Furdal 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 7 (1) 0.41
2. Квоеме Охи 6 (3) 0.35
3. Хуссейн Эцаз 6 0.35
4. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.24
5. Эйкрем Магнус 3 0.18
6. Брюнхильдсен Ола 3 0.18
7. Хестад Эйрик 2 0.12
8. Кнутсон Эрлинг 2 0.12
9. Эурснес Фредрик 2 0.12
10. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.12
11. Хёуген Кристоффер 1 0.06
12. Эллингсен Мартин 1 0.06
13. Кристенсен Тобиас 1 0.06
14. Кителано Йон 1 0.06
15. Уинго Генри 1 0.06
16. Грегерсен Стиан 1 0.06
17. Martin Bjoernbak 0 0
18. Мострем Маттиас 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 3 0
2. Бериша Ветон 2 0
3. Викстёль Рольф 2 0
4. Хёйланд Томми 2 0
5. Торстейнбё Фредерик 2 0
6. Kristoffer Loekberg 2 0
7. Белл Джо 2 0
8. Even Oestensen 2 0
9. Эстбе Арилд 1 0
10. Эустбё Ивен 1 0
11. Ylldren Ibrahimaj 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 3 1
2. Эйкрем Магнус 4 0
3. Хуссейн Эцаз 4 0
4. Эурснес Фредрик 3 0
5. Martin Bjoernbak 3 0
6. Кристенсен Тобиас 3 0
7. Fredrik Sjoelstad 1 1
8. Хестад Эйрик 2 0
9. Хёуген Кристоффер 1 0
10. Эллингсен Мартин 1 0
11. Синюан Шерифф 1 0
12. Кителано Йон 1 0
13. Уинго Генри 1 0
14. Брюнхильдсен Ола 1 0
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 8.7% (2) 13.04% (3) 21.74% (5) 26.09% (6) 13.04% (3) 17.39% (4)
 Мольде 13.95% (6) 13.95% (6) 11.63% (5) 20.93% (9) 9.3% (4) 30.23% (13)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: + = -
Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд
Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде
Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд

Последние игры между собой

Викинг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Мольде: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Мольде 5:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:3 Мольде Типпелиген
Мольде 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Викинг Типпелиген Мольде 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Мольде Кубок Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Викинг 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Викинг Кубок НМ Мольде 1:0 Викинг Типпелиген Мольде 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 16 14 2 0 56 - 18 44
2. Мольде 17 11 1 5 45 - 20 34
3. Одд 16 10 1 5 29 - 18 31
4. Русенборг 16 8 4 4 29 - 15 28
5. Кристиансунд 16 7 6 3 33 - 21 27
6. Волеренга 16 7 5 4 22 - 22 26
7. Бранн 16 6 4 6 21 - 22 22
8. Хёугесунн 16 6 3 7 17 - 23 21
9. Викинг 16 5 4 7 24 - 30 19
10. Стрёмсгодсет 16 5 4 7 23 - 32 19
11. Стабек 16 4 7 5 21 - 25 19
12. Сарпсборг-08 16 5 2 9 18 - 25 17
13. Саннефьёрд 16 5 1 10 17 - 29 16
14. Старт 17 3 6 8 18 - 34 15
15. Мьёндален 16 4 2 10 13 - 26 14
16. Олесунн 16 1 4 11 21 - 47 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Викинг 3:2 Мольде онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Букмекер 1 X 2
1.47 4.20 6.60
3.80 2.11 2.90

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.10 1.14 2.13 1.66 6.20 1.10 2.75 1.42 2.70 1.42 1.37 2.95 1.83 1.97 1.64 2.25 1.07 7.50 1.23 3.90 1.04 9.00 1.07 7.30 1.04 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 3.20 1.32 1.18 4.50 1.39 2.85 1.02 11.00
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.87 1.87 1.49 2.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.14 1.66
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный