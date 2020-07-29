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Сарпсборг-08
0:0
Второй тайм: 53'

Стадион: Зрители: 200
Хёугесунн
0'
38' Желтая карточка
Ibrahima Wadji
43' Желтая карточка
Томассен Йоахим
51' Желтая карточка
Benjamin Hansen1
53'
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
6
Несс Николай
2
Боянг
Сулайман
11
Линнсет
Йонатан
26
Исмаила
Кулибали
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
10
Ларсен
Йорген
8
Mohamed
Ofkir
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
15
Фредриксен
Ульрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
23
Thore
Pedersen
6
Воге-Нильсен
Йоаким
99
Kristoffer
Velde
10
Niklas
Sandberg
I
11
Alexander
Ammitzboell
17
Ibrahima
Wadji
Сарпсборг-08
3-4-3
Хёугесунн
4-2-3-1

Ход матча

38'
 
Ibrahima Wadji
43'
Томассен Йоахим
 
51'
 
Benjamin Hansen1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солтведт Йоахим 2 0.07
2. Исмаила Кулибали 2 0.07
3. Абделлауйе Мостафа 2 (1) 0.07
4. Хальворсен Уле Йорген 1 0.03
5. Mohamed Ofkir 1 0.03
6. Ларсен Йорген 1 0.03
7. Линнсет Йонатан 1 0.03
8. Салетрос Антон 0 0
9. Томассен Йоахим 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Niklas Sandberg I 4 (3) 0.13
2. Kristoffer Velde 1 0.03
3. Alexander Ammitzboell 1 0.03
4. Деслер Миккел 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Боянг Сулайман 4 0
2. Утвик Бьерн 3 0
3. Исмаила Кулибали 3 0
4. Хальворсен Уле Йорген 2 0
5. Томассен Йоахим 2 0
6. Alexander Jakobsen 2 0
7. Линнсет Йонатан 2 0
8. Ларсен Йорген 2 0
9. Magnar Oedegaard 1 0
10. Салетрос Антон 1 0
11. Конте Бубакар 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Kristoffer Velde 2 0
2. Bruno Leite2 2 0
3. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
4. Стёлос Александер 1 0
5. Thore Pedersen 1 0
6. Ibrahima Wadji 1 0
7. Niklas Sandberg I 1 0
8. Benjamin Kaellman 1 0
9. Kevin Martin Krygaard 1 0
10. Benjamin Hansen1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 20% (2) 10% (1) 0 30% (3) 10% (1) 30% (3)
 Хёугесунн 33.33% (2) 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт
Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде
Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Хёугесунн Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 10 10 0 0 38 - 11 30
2. Мольде 10 8 1 1 29 - 10 25
3. Волеренга 10 5 4 1 13 - 10 19
4. Одд 1:0 11 6 1 4 17 - 13 19
5. Стабек 10 4 4 2 13 - 12 16
6. Русенборг 10 4 3 3 13 - 8 15
7. Бранн 0:1 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Стрёмсгодсет 1:0 11 4 3 4 12 - 19 15
9. Саннефьёрд 1:0 11 4 1 6 9 - 16 13
10. Хёугесунн 0:0 11 3 3 5 7 - 16 12
11. Кристиансунд 0:1 11 2 6 3 18 - 15 12
12. Викинг 10 3 2 5 13 - 18 11
13. Сарпсборг-08 0:0 11 3 2 6 10 - 12 11
14. Старт 2:1 11 1 6 4 10 - 17 9
15. Мьёндален 0:1 11 2 2 7 10 - 14 8
16. Олесунн 1:2 11 0 3 8 14 - 34 3
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    51'
    Бенджамин Хансен получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Томассен Йоахим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Ibrahima Wadji получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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