Сарпсборг-08
0:0
Конец матча
Стадион: Сарпсборг Зрители: 200
Хёугесунн
38' Желтая карточкаIbrahima Wadji
43' Желтая карточкаТомассен Йоахим
52' Желтая карточкаBenjamin Hansen1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
23 Sigurd Kvile
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Mads SandeПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солтведт Йоахим
|2
|0.07
|2.
|Исмаила Кулибали
|2
|0.07
|3.
|Абделлауйе Мостафа
|2 (1)
|0.07
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.03
|5.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.03
|6.
|Ларсен Йорген
|1
|0.03
|7.
|Линнсет Йонатан
|1
|0.03
|8.
|Салетрос Антон
|0
|0
|9.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Niklas Sandberg I
|4 (3)
|0.13
|2.
|Kristoffer Velde
|1
|0.03
|3.
|Alexander Ammitzboell
|1
|0.03
|4.
|Деслер Миккел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|2.
|Утвик Бьерн
|3
|0
|3.
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|5.
|Томассен Йоахим
|2
|0
|6.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|7.
|Линнсет Йонатан
|2
|0
|8.
|Ларсен Йорген
|2
|0
|9.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|10.
|Салетрос Антон
|1
|0
|11.
|Конте Бубакар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Kristoffer Velde
|2
|0
|2.
|Benjamin Hansen1
|2
|0
|3.
|Bruno Leite2
|2
|0
|4.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|5.
|Стёлос Александер
|1
|0
|6.
|Thore Pedersen
|1
|0
|7.
|Ibrahima Wadji
|1
|0
|8.
|Niklas Sandberg I
|1
|0
|9.
|Benjamin Kaellman
|1
|0
|10.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сарпсборг-08
|20% (2)
|10% (1)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
|Хёугесунн
|33.33% (2)
|0
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт
Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде
Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Хёугесунн Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|10
|10
|0
|0
|38 - 11
|30
|2.
|Мольде
|1:0
|11
|9
|1
|1
|30 - 10
|28
|3.
|Одд
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|4.
|Волеренга
|0:1
|11
|5
|4
|2
|13 - 11
|19
|5.
|Стабек
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|6.
|Русенборг
|10
|4
|3
|3
|13 - 8
|15
|7.
|Бранн
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|8.
|Стрёмсгодсет
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|9.
|Кристиансунд
|11
|3
|6
|2
|21 - 15
|15
|10.
|Хёугесунн
|11
|3
|3
|5
|7 - 16
|12
|11.
|Викинг
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|12.
|Сарпсборг-08
|11
|3
|2
|6
|10 - 12
|11
|13.
|Саннефьёрд
|11
|3
|1
|7
|9 - 19
|10
|14.
|Мьёндален
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|15.
|Олесунн
|11
|1
|3
|7
|16 - 34
|6
|16.
|Старт
|11
|0
|6
|5
|10 - 19
|6