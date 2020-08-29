Бранн
1:1
Конец матча
Стадион: Бранн Зрители: 200
Стрёмсгодсет
1:0
33' ГолСтранд Петтер
1:1
42' ГолJohan Hove
11
Daouda
Bamba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Mikal Kvinge
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
33'
1:0
42'
1:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 5
-
13 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.5
|2.
|Daouda Bamba
|4
|0.25
|3.
|Тейлор Роберт
|3
|0.19
|4.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0.13
|5.
|Странд Петтер
|1
|0.06
|6.
|Бармен Кристоффер
|1 (1)
|0.06
|7.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.06
|8.
|Erland Hustad
|1
|0.06
|9.
|Хауген Фредрик
|0
|0
|10.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|11.
|Форрен Вегард
|0
|0
|12.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|13.
|Грогор Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Johan Hove
|6
|0.38
|2.
|Mikkel Maigaard
|5 (4)
|0.31
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.25
|4.
|Moses Mawa
|4
|0.25
|5.
|Токстад Кристоффер
|1
|0.06
|6.
|Стенгель Херман
|1
|0.06
|7.
|Marcus Moelvadgaard
|1
|0.06
|8.
|Halldor Stenevik
|0
|0
|9.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|0
|0
|10.
|Jack Ipalibo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ордагич Амер
|4
|0
|2.
|Форрен Вегард
|3
|0
|3.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|4.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|5.
|Аамада Али
|2
|0
|6.
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|7.
|Daouda Bamba
|2
|0
|8.
|Erland Hustad
|2
|0
|9.
|Ole Kolskogen
|2
|0
|10.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|11.
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|12.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0
|13.
|Странд Петтер
|1
|0
|14.
|Тейлор Роберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|4
|0
|2.
|Парр Джонатан
|3
|0
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|4.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|3
|0
|5.
|Jack Ipalibo
|1
|1
|6.
|Ari Leifsson
|2
|0
|7.
|Moses Mawa
|2
|0
|8.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|9.
|Kreshnik Krasniqi
|2
|0
|10.
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|11.
|Johan Hove
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бранн
|28.57% (6)
|0
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|Стрёмсгодсет
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|4.55% (1)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +9 =3 -8Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё
Последние игры между собой
Бранн: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:4 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:3 Стрёмсгодсет Кубок НМ Бранн 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|15
|13
|2
|0
|53 - 18
|41
|2.
|Мольде
|16
|11
|1
|4
|43 - 17
|34
|3.
|Одд
|15
|9
|1
|5
|23 - 17
|28
|4.
|Русенборг
|15
|8
|3
|4
|27 - 13
|27
|5.
|Волеренга
|16
|7
|5
|4
|22 - 22
|26
|6.
|Кристиансунд
|15
|6
|6
|3
|31 - 21
|24
|7.
|Бранн
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|8.
|Хёугесунн
|16
|6
|3
|7
|17 - 23
|21
|9.
|Стрёмсгодсет
|16
|5
|4
|7
|23 - 32
|19
|10.
|Стабек
|15
|4
|6
|5
|19 - 23
|18
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|5
|2
|8
|18 - 22
|17
|12.
|Саннефьёрд
|15
|5
|1
|9
|17 - 27
|16
|13.
|Викинг
|15
|4
|4
|7
|21 - 28
|16
|14.
|Мьёндален
|15
|4
|2
|9
|12 - 20
|14
|15.
|Старт
|16
|2
|6
|8
|17 - 34
|12
|16.
|Олесунн
|15
|1
|4
|10
|21 - 46
|7