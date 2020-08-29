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Бранн
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Стрёмсгодсет
0'
1:0
33' Гол
Странд Петтер
1:1
42' Гол
Johan Hove
90'+5
24
Петтерсен
Маркус
19
Твейта
Йон-Хельге
25
Ole
Kolskogen
3
Форрен
Вегард
5
Грогор
Томас
29
Бармен
Кристоффер
23
Daniel
A.
Pedersen
9
Странд
Петтер
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
16
Тейлор
Роберт
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
70
Sondre
Fosnaess
Hanssen
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
Бранн
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

33'
Странд Петтер
1:0
42'
1:1
Johan Hove
(Mikkel Maigaard)
53'
 
Kreshnik Krasniqi
Jack Ipalibo
73'
Хауген Фредрик
Бармен Кристоффер
 
74'
 
Halldor Stenevik
Гуннарссон Никлас

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 5
  • 13 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 8 0.5
2. Daouda Bamba 4 0.25
3. Тейлор Роберт 3 0.19
4. Daniel A. Pedersen 2 0.13
5. Странд Петтер 1 0.06
6. Бармен Кристоффер 1 (1) 0.06
7. Твейта Йон-Хельге 1 0.06
8. Erland Hustad 1 0.06
9. Хауген Фредрик 0 0
10. Тенисте Тайо 0 0
11. Форрен Вегард 0 0
12. Кристиансен Рубен 0 0
13. Грогор Томас 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Johan Hove 6 0.38
2. Mikkel Maigaard 5 (4) 0.31
3. Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.25
4. Moses Mawa 4 0.25
5. Токстад Кристоффер 1 0.06
6. Стенгель Херман 1 0.06
7. Marcus Moelvadgaard 1 0.06
8. Halldor Stenevik 0 0
9. Look Sa Nicholas Mickelson 0 0
10. Jack Ipalibo 0 0

Карточки

Бранн
# Игрок      
1. Ордагич Амер 4 0
2. Форрен Вегард 3 0
3. Кумсан Джилберт 3 0
4. Акоста Бисмарк 3 0
5. Аамада Али 2 0
6. Бармен Кристоффер 2 0
7. Daouda Bamba 2 0
8. Erland Hustad 2 0
9. Ole Kolskogen 2 0
10. Тенисте Тайо 1 0
11. Кристиансен Рубен 1 0
12. Daniel A. Pedersen 1 0
13. Странд Петтер 1 0
14. Тейлор Роберт 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 4 0
2. Парр Джонатан 3 0
3. Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
4. Look Sa Nicholas Mickelson 3 0
5. Jack Ipalibo 1 1
6. Ari Leifsson 2 0
7. Moses Mawa 2 0
8. Marcus Moelvadgaard 2 0
9. Kreshnik Krasniqi 2 0
10. Токстад Кристоффер 1 0
11. Johan Hove 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бранн 28.57% (6) 0 14.29% (3) 23.81% (5) 19.05% (4) 14.29% (3)
 Стрёмсгодсет 13.64% (3) 9.09% (2) 13.64% (3) 31.82% (7) 4.55% (1) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга
Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн Бранн 1:1 Сутра Бранн 1:1 ХИК
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё

Последние игры между собой

Бранн: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:4 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:3 Стрёмсгодсет Кубок НМ Бранн 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 15 13 2 0 53 - 18 41
2. Мольде 16 11 1 4 43 - 17 34
3. Одд 15 9 1 5 23 - 17 28
4. Русенборг 15 8 3 4 27 - 13 27
5. Волеренга 16 7 5 4 22 - 22 26
6. Кристиансунд 15 6 6 3 31 - 21 24
7. Бранн 16 6 4 6 21 - 22 22
8. Хёугесунн 16 6 3 7 17 - 23 21
9. Стрёмсгодсет 16 5 4 7 23 - 32 19
10. Стабек 15 4 6 5 19 - 23 18
11. Сарпсборг-08 15 5 2 8 18 - 22 17
12. Саннефьёрд 15 5 1 9 17 - 27 16
13. Викинг 15 4 4 7 21 - 28 16
14. Мьёндален 15 4 2 9 12 - 20 14
15. Старт 16 2 6 8 17 - 34 12
16. Олесунн 15 1 4 10 21 - 46 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Johan Hove бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Странд Петтер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

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5.30 1.30 10.00
8.20 1.12 16.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.97
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
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