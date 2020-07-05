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  3. Норвегия
Стабек
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Русенборг
0'
18' Желтая карточка
Трондсен Андерс
24' Желтая карточка
Осен Йермунд
38'
12
Сандберг
Маркус
2
Joergen
Oeveraas
5
Матс
Солхеим
16
Ханше-Ольсен
Андреас
30
Peder
Vogt
21
Magnus
Lundal
67
Tortol
Lumanza
Lembi
25
Ветлесен
Уго
11
Kornelius
Hansen
23
Oliver
Edvardsen
10
Галль
Ромен
13
Лунд
Юлиан
Файе
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
19
Валсвик
Густав
15
Трондсен
Андерс
18
Захариассен
Кристоффер
25
Лундему
Мариус
22
Осен
Йермунд
10
Хелланн
Поль-Андре
14
Борвен
Торгейр
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
Стабек
4-3-3
Русенборг
4-3-3

Ход матча

18'
 
Трондсен Андерс
24'
 
Осен Йермунд

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ветлесен Уго 2 0.07
2. Kornelius Hansen 2 0.07
3. Касси Люк 1 0.04
4. Oliver Edvardsen 1 0.04
5. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
6. Матс Солхеим 0 0
7. Бохинен Эмиль 0 0
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ховланд Эвен 1 0.03
2. Лундему Мариус 1 0.03
3. Трондсен Андерс 1 0.03
4. Хольсе Карло 1 0.03
5. Хеденстад Вегар 0 0
6. Хелланн Поль-Андре 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 2 0
2. Ветлесен Уго 2 0
3. Матс Солхеим 1 0
4. Бохинен Эмиль 1 0
5. Oliver Edvardsen 1 0
6. Kornelius Hansen 1 0
Русенборг
# Игрок      
1. Трондсен Андерс 3 0
2. Хелланн Поль-Андре 2 0
3. Захариассен Кристоффер 2 0
4. Исламович Дино 2 0
5. Мелинг Биргер 0 1
6. Хеденстад Вегар 1 0
7. Осен Йермунд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 0 0 71.43% (5) 0 14.29% (1) 14.29% (1)
 Русенборг 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: + = -
Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек
Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек Стабек 0:0 Одд Волеренга 0:2 Стабек
Русенборг Последние 20 матчей: + = -
Русенборг 1:1 Волеренга Бранн 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Будё-Глимт Мольде 1:0 Русенборг
Русенборг 0:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт Одд 4:5 Русенборг Русенборг 4:2 Ранхейм Кристиансунд 3:1 Русенборг Русенборг 5:1 Сундсвалль Русенборг 2:1 Схьёрдал-Блинк ПСВ 1:1 Русенборг Русенборг 3:2 Ранхейм Русенборг 1:2 ЛАСК Викинг 2:2 Русенборг Русенборг 3:2 Будё-Глимт Русенборг 0:2 Спортинг Л

Последние игры между собой

Стабек: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Русенборг: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Русенборг 3:2 Стабек Типпелиген Стабек 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Русенборг Типпелиген
Русенборг 0:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Русенборг Типпелиген Стабек 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Стабек Типпелиген Русенборг 3:2 Стабек Кубок Русенборг 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Стабек Товарищеские матчи Стабек 4:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:2 Стабек Типпелиген Русенборг 5:3 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Русенборг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 6 6 0 0 24 - 6 18
2. Мольде 6 5 1 0 16 - 7 16
3. Бранн 6 3 1 2 9 - 10 10
4. Кристиансунд 6 2 4 0 15 - 9 10
5. Стабек 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
6. Стрёмсгодсет 6 2 3 1 9 - 9 9
7. Волеренга 6 2 3 1 9 - 10 9
8. Мьёндален 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Хёугесунн 6 2 2 2 6 - 10 8
10. Одд 6 2 1 3 10 - 8 7
11. Русенборг 0:0 6 1 3 2 5 - 6 6
12. Викинг 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Саннефьёрд 6 1 1 4 4 - 11 4
14. Сарпсборг-08 6 1 0 5 6 - 8 3
15. Старт 6 0 3 3 7 - 14 3
16. Олесунн 6 0 3 3 9 - 19 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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