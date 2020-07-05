18' Желтая карточкаТрондсен Андерс
24' Желтая карточкаОсен Йермунд
30
Peder
Vogt
25
Ветлесен
Уго
10
Галль
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Peder VogtЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Галль РоменНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
-
34 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тронд Хенриксен
Ход матча
18'
24'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ветлесен Уго
|2
|0.07
|2.
|Kornelius Hansen
|2
|0.07
|3.
|Касси Люк
|1
|0.04
|4.
|Oliver Edvardsen
|1
|0.04
|5.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|6.
|Матс Солхеим
|0
|0
|7.
|Бохинен Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ховланд Эвен
|1
|0.03
|2.
|Лундему Мариус
|1
|0.03
|3.
|Трондсен Андерс
|1
|0.03
|4.
|Хольсе Карло
|1
|0.03
|5.
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|6.
|Хелланн Поль-Андре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|2.
|Ветлесен Уго
|2
|0
|3.
|Матс Солхеим
|1
|0
|4.
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|5.
|Oliver Edvardsen
|1
|0
|6.
|Kornelius Hansen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трондсен Андерс
|3
|0
|2.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|3.
|Захариассен Кристоффер
|2
|0
|4.
|Исламович Дино
|2
|0
|5.
|Мелинг Биргер
|0
|1
|6.
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|7.
|Осен Йермунд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|0
|0
|71.43% (5)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Русенборг
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: + = -Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек
Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек Тромсё 1:1 Стабек Стабек 4:2 Мьёндален Лиллестрём 1:3 Стабек Ранхейм 0:2 Стабек Стабек 0:0 Одд Волеренга 0:2 Стабек
Русенборг Последние 20 матчей: + = -Русенборг 1:1 Волеренга Бранн 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Будё-Глимт Мольде 1:0 Русенборг
Русенборг 0:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт Одд 4:5 Русенборг Русенборг 4:2 Ранхейм Кристиансунд 3:1 Русенборг Русенборг 5:1 Сундсвалль Русенборг 2:1 Схьёрдал-Блинк ПСВ 1:1 Русенборг Русенборг 3:2 Ранхейм Русенборг 1:2 ЛАСК Викинг 2:2 Русенборг Русенборг 3:2 Будё-Глимт Русенборг 0:2 Спортинг Л
Последние игры между собой
Стабек: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Русенборг: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Русенборг 0:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Русенборг Типпелиген Стабек 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Стабек Типпелиген Русенборг 3:2 Стабек Кубок Русенборг 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Стабек Товарищеские матчи Стабек 4:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:2 Стабек Типпелиген Русенборг 5:3 Стабек Товарищеские матчи Стабек 1:2 Русенборг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|6
|6
|0
|0
|24 - 6
|18
|2.
|Мольде
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|3.
|Бранн
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Кристиансунд
|6
|2
|4
|0
|15 - 9
|10
|5.
|Стабек
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|7.
|Волеренга
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|8.
|Мьёндален
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Хёугесунн
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|10.
|Одд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|11.
|Русенборг
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Викинг
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Саннефьёрд
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|14.
|Сарпсборг-08
|6
|1
|0
|5
|6 - 8
|3
|15.
|Старт
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|16.
|Олесунн
|6
|0
|3
|3
|9 - 19
|3