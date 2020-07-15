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  3. Норвегия
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Мьёндален
0' 18'
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
70
Sondre
Fosnaess
Hanssen
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
1
Макани
Соша
5
Alexander
Betten
Hansen
12
Накким
Маркус
23
Sondre
Solholm
Johansen
3
Vetle
Dragsnes
10
Tonny
Brochmann
33
Stian
Semb
Aasmundsen
6
Joachim
Solberg
Olsen
7
Lars
Olden
Larsen
9
Sondre
Liseth
22
Ибрагим
Шуайбу
Стрёмсгодсет
4-3-3
Мьёндален
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mikkel Maigaard 3 (3) 0.1
2. Johan Hove 3 0.1
3. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.03
4. Стенгель Херман 1 0.03
5. Moses Mawa 1 0.03
6. Токстад Кристоффер 0 0
Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагим Шуайбу 4 0.13
2. Vetle Dragsnes 1 0.03
3. Quint Jansen 1 0.03
4. Sondre Liseth 1 0.03
5. Брустад Фредрик 0 0
6. Реннинг Мартин 0 0
7. Alexander Betten Hansen 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Jack Ipalibo 1 1
2. Парр Джонатан 2 0
3. Гуннарссон Никлас 2 0
4. Ari Leifsson 2 0
5. Marcus Moelvadgaard 2 0
6. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
7. Look Sa Nicholas Mickelson 1 0
Мьёндален
# Игрок      
1. Stian Semb Aasmundsen 3 0
2. Alexander Betten Hansen 1 1
3. Tonny Brochmann 1 0
4. Брустад Фредрик 1 0
5. Накким Маркус 1 0
6. Vetle Dragsnes 1 0
7. Ибрагим Шуайбу 1 0
8. Sondre Solholm Johansen 1 0
9. Lars Olden Larsen 1 0
10. Dagur Dan Thorhallsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 33.33% (3)
 Мьёндален 0 60% (3) 20% (1) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн
Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг
Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Мьёндален 0:1 Волеренга Мольде 2:1 Мьёндален Олесунн 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Кристиансунд
Викинг 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Стабек 0:0 Мьёндален Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Согндаль Конгсвингер 4:1 Мьёндален Фредрикстад 2:1 Мьёндален Лиллестрём 5:1 Мьёндален Краснодар 4:3 Мьёндален Старт 2:1 Мьёндален Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 2:1 Рёуфосс Мьёндален 1:0 Волеренга Стабек 4:2 Мьёндален

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Мьёндален: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Товарищеские матчи Мьёндален 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Типпелиген Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален Товарищеские матчи
Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет Кубок Мьёндален 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мьёндален Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:6 Стрёмсгодсет Кубок НМ Стрёмсгодсет 1:0 Мьёндален Товарищеские матчи Мьёндален 1:2 Стрёмсгодсет Кубок НМ Стрёмсгодсет 4:2 Мьёндален Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 8 7 1 0 30 - 7 22
2. Мольде 2:0 8 7 1 0 21 - 7 22
3. Бранн 7 4 1 2 12 - 11 13
4. Волеренга 0:0 8 3 4 1 10 - 10 13
5. Русенборг 7 3 2 2 11 - 6 11
6. Стабек 7 3 2 2 9 - 10 11
7. Кристиансунд 0:0 8 2 5 1 16 - 11 11
8. Одд 7 3 1 3 12 - 9 10
9. Стрёмсгодсет 0:0 8 2 4 2 9 - 12 10
10. Мьёндален 0:0 8 2 3 3 7 - 7 9
11. Хёугесунн 0:0 8 2 3 3 6 - 13 9
12. Сарпсборг-08 7 2 0 5 7 - 8 6
13. Викинг 0:2 8 1 2 5 8 - 15 5
14. Саннефьёрд 0:0 8 1 2 5 5 - 14 5
15. Олесунн 0:0 8 0 4 4 10 - 25 4
16. Старт 7 0 3 4 7 - 15 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:0 Мьёндален онлайн

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