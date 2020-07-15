Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Мариенлист
Мьёндален
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Jorge VieiraВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mikkel Maigaard
|3 (3)
|0.1
|2.
|Johan Hove
|3
|0.1
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.03
|4.
|Стенгель Херман
|1
|0.03
|5.
|Moses Mawa
|1
|0.03
|6.
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагим Шуайбу
|4
|0.13
|2.
|Vetle Dragsnes
|1
|0.03
|3.
|Quint Jansen
|1
|0.03
|4.
|Sondre Liseth
|1
|0.03
|5.
|Брустад Фредрик
|0
|0
|6.
|Реннинг Мартин
|0
|0
|7.
|Alexander Betten Hansen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jack Ipalibo
|1
|1
|2.
|Парр Джонатан
|2
|0
|3.
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|4.
|Ari Leifsson
|2
|0
|5.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|6.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|7.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Stian Semb Aasmundsen
|3
|0
|2.
|Alexander Betten Hansen
|1
|1
|3.
|Tonny Brochmann
|1
|0
|4.
|Брустад Фредрик
|1
|0
|5.
|Накким Маркус
|1
|0
|6.
|Vetle Dragsnes
|1
|0
|7.
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0
|8.
|Sondre Solholm Johansen
|1
|0
|9.
|Lars Olden Larsen
|1
|0
|10.
|Dagur Dan Thorhallsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёмсгодсет
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|Мьёндален
|0
|60% (3)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +10 =4 -6Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн
Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг
Мьёндален Последние 20 матчей: +5 =4 -11Мьёндален 0:1 Волеренга Мольде 2:1 Мьёндален Олесунн 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Кристиансунд
Викинг 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Стабек 0:0 Мьёндален Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Согндаль Конгсвингер 4:1 Мьёндален Фредрикстад 2:1 Мьёндален Лиллестрём 5:1 Мьёндален Краснодар 4:3 Мьёндален Старт 2:1 Мьёндален Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 2:1 Рёуфосс Мьёндален 1:0 Волеренга Стабек 4:2 Мьёндален
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Мьёндален: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет Кубок Мьёндален 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мьёндален Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:6 Стрёмсгодсет Кубок НМ Стрёмсгодсет 1:0 Мьёндален Товарищеские матчи Мьёндален 1:2 Стрёмсгодсет Кубок НМ Стрёмсгодсет 4:2 Мьёндален Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0
|8
|7
|1
|0
|30 - 7
|22
|2.
|Мольде
|2:0
|8
|7
|1
|0
|21 - 7
|22
|3.
|Бранн
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|4.
|Волеренга
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 10
|13
|5.
|Русенборг
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|6.
|Стабек
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|8
|2
|5
|1
|16 - 11
|11
|8.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|10.
|Мьёндален
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Хёугесунн
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|12.
|Сарпсборг-08
|7
|2
|0
|5
|7 - 8
|6
|13.
|Викинг
|0:2
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|14.
|Саннефьёрд
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|15.
|Олесунн
|0:0
|8
|0
|4
|4
|10 - 25
|4
|16.
|Старт
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3