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Олесунн
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Бранн
0'
11' Желтая карточка
Staale Steen Saethre
1:0
29' Гол
Niklas Fernando Nygaard Castro
34' Желтая карточка
Форрен Вегард
1:1
54' Гол
Daouda Bamba
1:2
60' Гол
Daouda Bamba
2:2
72' Гол
Фридьонссон Хольмберт
75' Желтая карточка
Узочакву Арнест
87' Желтая карточка
Niklas Fernando Nygaard Castro
90'+5
1
Ли
Андреас
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
6
Клинкенберг
Фредерикус
16
Joergen
Hatlehol
15
Staale
Steen
Saethre
19
Ларсен
Петер-Орри
2
Shaquill
Sno
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
22
Хеуген
Сигурд
11
Simen
Bolkan
Nordli
30
Аамада
Али
9
Странд
Петтер
3
Форрен
Вегард
15
Акоста
Бисмарк
21
Кристиансен
Рубен
10
Ордагич
Амер
23
Daniel
A.
Pedersen
8
Хауген
Фредрик
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
16
Тейлор
Роберт
Олесунн
3-4-3
Бранн
4-3-3

Ход матча

11'
Staale Steen Saethre
 
29'
Niklas Fernando Nygaard Castro
(Simen Bolkan Nordli)
1:0
34'
 
Форрен Вегард
46'
 
Бармен Кристоффер
Ордагич Амер
54'
1:1
Daouda Bamba
(Странд Петтер)
60'
1:2
Daouda Bamba
62'
Фридьонссон Хольмберт
Simen Bolkan Nordli
 
63'
Узочакву Арнест
Ларсен Петер-Орри
 
67'
 
Грогор Томас
Хауген Фредрик
69'
Oddbjoern Lie
Клинкенберг Фредерикус
 
69'
Оулафссон Давид-Кристьян
Shaquill Sno
 
72'
Фридьонссон Хольмберт
(Niklas Fernando Nygaard Castro)
2:2
73'
 
Erland Hustad
Daouda Bamba
74'
 
Ole Kolskogen
Форрен Вегард
75'
Узочакву Арнест
 
87'
Niklas Fernando Nygaard Castro
 
88'
 
Соренсен Гилли
Тейлор Роберт

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 9
  • 0 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 2 0.07
2. Simen Bolkan Nordli 1 0.03
3. Niklas Fernando Nygaard Castro 1 0.03
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daouda Bamba 3 0.1
2. Daniel A. Pedersen 1 0.03
3. Кумсан Джилберт 1 0.03
4. Тейлор Роберт 1 0.03
5. Erland Hustad 1 0.03
6. Хауген Фредрик 0 0
7. Бармен Кристоффер 0 0
8. Кристиансен Рубен 0 0
9. Странд Петтер 0 0

Карточки

Олесунн
# Игрок      
1. Staale Steen Saethre 2 0
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 2 0
3. Oddbjoern Lie 1 0
4. Joergen Hatlehol 1 0
5. Оулафссон Давид-Кристьян 1 0
6. Узочакву Арнест 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Тенисте Тайо 1 0
2. Форрен Вегард 1 0
3. Аамада Али 1 0
4. Бармен Кристоффер 1 0
5. Daniel A. Pedersen 1 0
6. Кумсан Джилберт 1 0
7. Акоста Бисмарк 1 0
8. Erland Hustad 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олесунн 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1) 0
 Бранн 0 0 0 80% (4) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм
Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Дьерв
Бранн Последние 20 матчей: + = -
Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане
Хёугесунн 3:0 Бранн Бранн 1:1 Сутра Бранн 1:1 ХИК Бранн 1:3 Олесунн Юргорден 1:4 Бранн Бранн 0:1 Осане Бранн 1:0 Хорсенс Бранн 1:5 Викинг Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Бранн 1:0 Одд Волеренга 1:0 Бранн Бранн 1:1 Будё-Глимт Сарпсборг-08 1:1 Бранн Бранн 1:3 Осане Бранн 0:0 Мольде Русенборг 0:0 Бранн

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бранн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Бранн 1:3 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 3:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Олесунн Типпелиген Бранн 6:0 Олесунн Типпелиген
Олесунн 1:2 Бранн Типпелиген Олесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи Олесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 0:0 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Олесунн Типпелиген Бранн 2:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Бранн Типпелиген Олесунн 3:1 Бранн Типпелиген Олесунн 2:1 Бранн Кубок НМ Бранн 1:2 Олесунн Кубок НМ Бранн 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Олесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Бранн 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Будё-Глимт 2 2 0 0 10 - 3 6
4. Кристиансунд 3 1 2 0 9 - 4 5
5. Стабек 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Мьёндален 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Стрёмсгодсет 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Саннефьёрд 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Волеренга 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Одд 3 1 0 2 5 - 4 3
11. Старт 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Русенборг 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Викинг 3 0 1 2 3 - 8 1
14. Хёугесунн 3 0 1 2 4 - 10 1
15. Олесунн 3 0 1 2 5 - 13 1
16. Сарпсборг-08 2 0 0 2 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Форрен Вегард получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Niklas Castro бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Staale Steen Saethre получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Олесунн 2:2 Бранн онлайн

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