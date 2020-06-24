Олесунн
2:2
Конец матча
Стадион: Колор Лайн Зрители: 200
Бранн
11' Желтая карточкаStaale Steen Saethre
1:0
29' ГолNiklas Fernando Nygaard Castro
34' Желтая карточкаФоррен Вегард
1:1
54' ГолDaouda Bamba
1:2
60' ГолDaouda Bamba
2:2
72' ГолФридьонссон Хольмберт
75' Желтая карточкаУзочакву Арнест
87' Желтая карточкаNiklas Fernando Nygaard Castro
30
Аамада
Али
10
Ордагич
Амер
11
Daouda
Bamba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
34'
54'
1:1
60'
1:2
75'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
0 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
34 Владение мячом, % 66
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.07
|2.
|Simen Bolkan Nordli
|1
|0.03
|3.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daouda Bamba
|3
|0.1
|2.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0.03
|3.
|Кумсан Джилберт
|1
|0.03
|4.
|Тейлор Роберт
|1
|0.03
|5.
|Erland Hustad
|1
|0.03
|6.
|Хауген Фредрик
|0
|0
|7.
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|8.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|9.
|Странд Петтер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Staale Steen Saethre
|2
|0
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|2
|0
|3.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|4.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|5.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|6.
|Узочакву Арнест
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|2.
|Форрен Вегард
|1
|0
|3.
|Аамада Али
|1
|0
|4.
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|5.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0
|6.
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|7.
|Акоста Бисмарк
|1
|0
|8.
|Erland Hustad
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олесунн
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|Бранн
|0
|0
|0
|80% (4)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: + = -Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм
Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт Олесунн 1:2 Браттвог Олесунн 3:1 Саннефьёрд Нест-Сотра 0:1 Олесунн Олесунн 2:1 Старт Тромсдален 0:1 Олесунн Олесунн 3:1 Рёуфосс Улленсакер-Киса 2:2 Олесунн Олесунн 1:1 Викинг Олесунн 3:1 Нутодден Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Дьерв
Бранн Последние 20 матчей: + = -Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бранн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Олесунн 1:2 Бранн Типпелиген Олесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи Олесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Олесунн Товарищеские матчи Олесунн 0:0 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Олесунн Типпелиген Бранн 2:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Бранн Типпелиген Олесунн 3:1 Бранн Типпелиген Олесунн 2:1 Бранн Кубок НМ Бранн 1:2 Олесунн Кубок НМ Бранн 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Олесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Бранн
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|10 - 3
|6
|4.
|Кристиансунд
|3
|1
|2
|0
|9 - 4
|5
|5.
|Стабек
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Мьёндален
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Саннефьёрд
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Волеренга
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Одд
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|11.
|Старт
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Викинг
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|14.
|Хёугесунн
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|15.
|Олесунн
|3
|0
|1
|2
|5 - 13
|1
|16.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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