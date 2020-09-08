Санднес
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Санднес
Конгсвингер
14
Хаджич
Аднан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хаджич АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 MarlinhoНападающий
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kent Haavard Eriksen
|7
|0.5
|2.
|Грёдем Магнус
|5
|0.36
|3.
|Sanel Kapidzic
|2
|0.14
|4.
|Johannes Andres Nunez Godoy
|2
|0.14
|5.
|Vidar Ari Jonsson1
|1
|0.07
|6.
|Сёдлунн Андре
|1
|0.07
|7.
|Хансен Кристер
|1
|0.07
|8.
|Эффьом Максвелл
|1
|0.07
|9.
|Кронберг Клаес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|5 (2)
|0.36
|2.
|Simon Marklund
|3
|0.21
|3.
|Ludvig Langrekken
|2
|0.14
|4.
|Jonas Roenningen
|1
|0.07
|5.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0.07
|6.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.07
|7.
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Christian Landu Landu
|3
|0
|2.
|Грёдем Магнус
|3
|0
|3.
|Сёдлунн Андре
|1
|1
|4.
|Tord Johnsen Salte
|2
|0
|5.
|Хансен Кристер
|2
|0
|6.
|Horenus Taddese
|2
|0
|7.
|Vidar Ari Jonsson1
|2
|0
|8.
|Sanel Kapidzic
|1
|0
|9.
|Kent Haavard Eriksen
|1
|0
|10.
|Espen Hammer Berger
|1
|0
|11.
|Kevin Jablinski
|1
|0
|12.
|Sander Ringberg
|1
|0
|13.
|Хаджич Аднан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Christian Roeer
|3
|1
|2.
|Harald Holter
|4
|0
|3.
|Скагестад Эдвард
|3
|0
|4.
|Simon Marklund
|3
|0
|5.
|Ludvig Langrekken
|3
|0
|6.
|Victor Grodaas
|2
|0
|7.
|Daniel Lysgaard
|2
|0
|8.
|Яласто Вилле
|1
|0
|9.
|Eirik Maeland
|1
|0
|10.
|Jonas Roenningen
|1
|0
|11.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|12.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санднес
|0
|15% (3)
|20% (4)
|25% (5)
|20% (4)
|20% (4)
|Конгсвингер
|15.38% (2)
|0
|0
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: + = -Гроруд 1:1 Санднес Санднес 2:1 Рёуфосс Санднес 1:2 Хам-Кам Осане 4:1 Санднес
Санднес 3:1 КФУМ Тромсё 5:0 Санднес Санднес 2:1 Ранхейм Стрёммен 4:0 Санднес Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Согндаль 0:2 Санднес Санднес 1:1 Лиллестрём Дьерв 2:2 Санднес Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер
Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер
Последние игры между собой
Санднес: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Конгсвингер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Санднес 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Санднес Первый дивизион Санднес 0:2 Конгсвингер Типпелиген (Квалификация) Санднес 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:2 Санднес Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Санднес Адекколига Санднес 3:1 Конгсвингер Адекколига Санднес 1:2 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 0:0 Санднес Адекколига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|0:1
|14
|10
|1
|3
|23 - 10
|31
|2.
|Ранхейм
|0:0
|14
|9
|1
|4
|40 - 22
|28
|3.
|Согндаль
|2:0
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|4.
|Осане
|1:0
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|5.
|Санднес
|0:0
|14
|6
|4
|4
|21 - 26
|22
|6.
|Лиллестрём
|0:0
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|7.
|Гроруд
|0:0
|14
|5
|5
|4
|20 - 17
|20
|8.
|Схьёрдал-Блинк
|0:0
|14
|5
|4
|5
|22 - 22
|19
|9.
|КФУМ
|1:0
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|10.
|Рёуфосс
|0:0
|14
|3
|6
|5
|19 - 20
|15
|11.
|Дьерв
|0:1
|14
|3
|6
|5
|21 - 27
|15
|12.
|Стрёммен
|0:2
|14
|4
|2
|8
|19 - 27
|14
|13.
|Конгсвингер
|0:0
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|14.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|15.
|Хам-Кам
|0:0
|14
|2
|5
|7
|22 - 30
|11
|16.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|14
|2
|5
|7
|18 - 28
|11
|17.
|Oeygarden FK
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.00
|1.02
|—
|—
|3.45
|1.28
|—
|—
|4.00
|1.22
|—
|—
|1.87
|1.87
|—
|—
|1.92
|1.82
|1.71
|2.06
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.31
|3.30
|1.11
|5.80
|1.09
|6.50
|1.08
|7.10
|1.01
|12.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.72
|1.23
|—
|—
|2.31
|1.57
|—
|—
|1.86
|1.92
|—
|—
|1.58
|2.50
|—
|—
|1.28
|3.56
|1.21
|4.10
|1.07
|6.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.60
|1.03
|9.60
|1.03
|4.87
|1.15
|—
|—
|4.02
|1.21
|—
|—
|2.48
|1.49
|—
|—
|1.99
|1.75
|—
|—
|1.61
|2.20
|—
|—
|1.33
|3.09
|1.25
|3.64
|1.11
|5.74
|1.09
|6.35
|1.03
|9.60
|1.02
|10.90
|—
|—
|—
|—
|5.42
|1.17
|2.99
|1.42
|2.53
|1.55
|2.02
|1.84
|1.76
|2.12
|1.58
|2.47
|1.88
|1.97
|1.69
|2.24
|1.56
|2.51
|1.51
|2.64
|—
|—
|1.24
|4.39
|—
|—
|1.10
|8.01
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.35
|1.55
|—
|—
|2.46
|1.51
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.23
|3.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.44
|1.54
|—
|—
|1.61
|2.29
|—
|—
|1.23
|4.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.48
|1.27
|—
|—
|2.45
|1.50
|—
|—
|1.63
|2.17
|—
|—
|1.25
|3.64
|1.17
|4.54
|1.04
|8.81
|1.03
|9.60
|2.06
|1.81
|1.69
|2.24
|2.30
|1.65
|1.77
|2.11
|1.54
|2.56
|1.40
|3.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—