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Санднес
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Конгсвингер
0' 33'
1
Хейгре
Пол
23
Tord
Johnsen
Salte
2
Espen
Hammer
Berger
5
Хансен
Кристер
25
Sander
Ringberg
32
Кронберг
Клаес
8
Грёдем
Магнус
21
Сёдлунн
Андре
14
Хаджич
Аднан
30
Kent
Haavard
Eriksen
19
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
31
Andreas
Smedplass
18
Стейринг
Пер-Магнус
25
Скагестад
Эдвард
21
Daniel
Lysgaard
24
Ridouan
Boulahuane
Essaeh
20
Even
Bydal
23
Martin
Tangen
Vinjor
16
Harald
Holter
3
Victor
Grodaas
8
Dong-Wan
Gang
9
Adem
Gueven
Санднес
3-2-3-2
Конгсвингер
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kent Haavard Eriksen 7 0.5
2. Грёдем Магнус 5 0.36
3. Sanel Kapidzic 2 0.14
4. Johannes Andres Nunez Godoy 2 0.14
5. Vidar Ari Jonsson1 1 0.07
6. Сёдлунн Андре 1 0.07
7. Хансен Кристер 1 0.07
8. Эффьом Максвелл 1 0.07
9. Кронберг Клаес 0 0
Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 5 (2) 0.36
2. Simon Marklund 3 0.21
3. Ludvig Langrekken 2 0.14
4. Jonas Roenningen 1 0.07
5. Fredrik Mani Paalerud 1 0.07
6. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.07
7. Martin Tangen Vinjor 0 0

Карточки

Санднес
# Игрок      
1. Christian Landu Landu 3 0
2. Грёдем Магнус 3 0
3. Сёдлунн Андре 1 1
4. Tord Johnsen Salte 2 0
5. Хансен Кристер 2 0
6. Horenus Taddese 2 0
7. Vidar Ari Jonsson1 2 0
8. Sanel Kapidzic 1 0
9. Kent Haavard Eriksen 1 0
10. Espen Hammer Berger 1 0
11. Kevin Jablinski 1 0
12. Sander Ringberg 1 0
13. Хаджич Аднан 1 0
Конгсвингер
# Игрок      
1. Christian Roeer 3 1
2. Harald Holter 4 0
3. Скагестад Эдвард 3 0
4. Simon Marklund 3 0
5. Ludvig Langrekken 3 0
6. Victor Grodaas 2 0
7. Daniel Lysgaard 2 0
8. Яласто Вилле 1 0
9. Eirik Maeland 1 0
10. Jonas Roenningen 1 0
11. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
12. Dong-Wan Gang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санднес 0 15% (3) 20% (4) 25% (5) 20% (4) 20% (4)
 Конгсвингер 15.38% (2) 0 0 30.77% (4) 15.38% (2) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: + = -
Гроруд 1:1 Санднес Санднес 2:1 Рёуфосс Санднес 1:2 Хам-Кам Осане 4:1 Санднес
Санднес 3:1 КФУМ Тромсё 5:0 Санднес Санднес 2:1 Ранхейм Стрёммен 4:0 Санднес Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Согндаль 0:2 Санднес Санднес 1:1 Лиллестрём Дьерв 2:2 Санднес Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер
Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер

Последние игры между собой

Санднес: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Конгсвингер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Конгсвингер 1:2 Санднес Первый дивизион Санднес 1:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 6:0 Санднес Первый дивизион Санднес 0:3 Конгсвингер Первый дивизион
Санднес 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Санднес Первый дивизион Санднес 0:2 Конгсвингер Типпелиген (Квалификация) Санднес 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:2 Санднес Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Санднес Адекколига Санднес 3:1 Конгсвингер Адекколига Санднес 1:2 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 0:0 Санднес Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 0:1 14 10 1 3 23 - 10 31
2. Ранхейм 0:0 14 9 1 4 40 - 22 28
3. Согндаль 2:0 14 8 3 3 31 - 17 27
4. Осане 1:0 14 6 4 4 23 - 18 22
5. Санднес 0:0 14 6 4 4 21 - 26 22
6. Лиллестрём 0:0 14 5 6 3 17 - 14 21
7. Гроруд 0:0 14 5 5 4 20 - 17 20
8. Схьёрдал-Блинк 0:0 14 5 4 5 22 - 22 19
9. КФУМ 1:0 14 5 4 5 17 - 18 19
10. Рёуфосс 0:0 14 3 6 5 19 - 20 15
11. Дьерв 0:1 14 3 6 5 21 - 27 15
12. Стрёммен 0:2 14 4 2 8 19 - 27 14
13. Конгсвингер 0:0 14 3 5 6 14 - 22 14
14. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
15. Хам-Кам 0:0 14 2 5 7 22 - 30 11
16. Улленсакер-Киса 0:1 14 2 5 7 18 - 28 11
17. Oeygarden FK 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санднес
Ничья
Конгсвингер
2.07
3.97
4.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санднес 0:0 Конгсвингер онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.55 3.70
1.90 3.40 3.40
1.98 3.82 3.42
2.07 3.97 2.98
1.95 3.49 4.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 3.45 1.28 4.00 1.22 1.87 1.87 1.92 1.82 1.71 2.06 1.32 3.20 1.31 3.30 1.11 5.80 1.09 6.50 1.08 7.10 1.01 12.00
3.72 1.23 2.31 1.57 1.86 1.92 1.58 2.50 1.28 3.56 1.21 4.10 1.07 6.90
9.60 1.03 9.60 1.03 4.87 1.15 4.02 1.21 2.48 1.49 1.99 1.75 1.61 2.20 1.33 3.09 1.25 3.64 1.11 5.74 1.09 6.35 1.03 9.60 1.02 10.90
5.42 1.17 2.99 1.42 2.53 1.55 2.02 1.84 1.76 2.12 1.58 2.47 1.88 1.97 1.69 2.24 1.56 2.51 1.51 2.64 1.24 4.39 1.10 8.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.35 1.55 2.46 1.51 1.23 3.90 1.23 3.85
2.44 1.54 1.61 2.29 1.23 4.10
3.48 1.27 2.45 1.50 1.63 2.17 1.25 3.64 1.17 4.54 1.04 8.81 1.03 9.60
2.06 1.81 1.69 2.24 2.30 1.65 1.77 2.11 1.54 2.56 1.40 3.11
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
3.54 1.29 1.95 1.83 1.46 2.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
1.48 2.50
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
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