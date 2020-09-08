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  3. Норвегия
Санднес
1:0
Конец матча

Стадион:
Конгсвингер
0'
37' Желтая карточка
Хаджич Аднан
49' Желтая карточка
Скагестад Эдвард
1:0
51' Гол
Грёдем Магнус
62' Желтая карточка
Harald Holter
87' Желтая карточка
Tord Johnsen Salte
90'+6
1
Хейгре
Пол
23
Tord
Johnsen
Salte
2
Espen
Hammer
Berger
5
Хансен
Кристер
25
Sander
Ringberg
32
Кронберг
Клаес
8
Грёдем
Магнус
21
Сёдлунн
Андре
14
Хаджич
Аднан
30
Kent
Haavard
Eriksen
19
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
31
Andreas
Smedplass
18
Стейринг
Пер-Магнус
25
Скагестад
Эдвард
21
Daniel
Lysgaard
24
Ridouan
Boulahuane
Essaeh
20
Even
Bydal
23
Martin
Tangen
Vinjor
16
Harald
Holter
3
Victor
Grodaas
8
Dong-Wan
Gang
9
Adem
Gueven
Санднес
3-2-3-2
Конгсвингер
3-5-2

Ход матча

37'
Хаджич Аднан
 
49'
 
Скагестад Эдвард
51'
Грёдем Магнус
1:0
57'
 
Fredrik Mani Paalerud
Ridouan Boulahuane Essaeh
57'
 
Simon Marklund
Martin Tangen Vinjor
62'
 
Harald Holter
69'
Vidar Ari Jonsson1
Johannes Andres Nunez Godoy
 
74'
 
Ludvig Langrekken
Harald Holter
78'
Christian Landu Landu
Sander Ringberg
 
81'
 
Mahmoud Al Laham
Victor Grodaas
87'
Tord Johnsen Salte
 

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kent Haavard Eriksen 7 0.5
2. Грёдем Магнус 6 0.43
3. Sanel Kapidzic 2 0.14
4. Johannes Andres Nunez Godoy 2 0.14
5. Vidar Ari Jonsson1 1 0.07
6. Сёдлунн Андре 1 0.07
7. Хансен Кристер 1 0.07
8. Эффьом Максвелл 1 0.07
9. Кронберг Клаес 0 0
Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 5 (2) 0.36
2. Simon Marklund 3 0.21
3. Ludvig Langrekken 2 0.14
4. Jonas Roenningen 1 0.07
5. Fredrik Mani Paalerud 1 0.07
6. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.07
7. Martin Tangen Vinjor 0 0

Карточки

Санднес
# Игрок      
1. Christian Landu Landu 3 0
2. Tord Johnsen Salte 3 0
3. Грёдем Магнус 3 0
4. Сёдлунн Андре 1 1
5. Хансен Кристер 2 0
6. Хаджич Аднан 2 0
7. Horenus Taddese 2 0
8. Vidar Ari Jonsson1 2 0
9. Sanel Kapidzic 1 0
10. Kent Haavard Eriksen 1 0
11. Espen Hammer Berger 1 0
12. Kevin Jablinski 1 0
13. Sander Ringberg 1 0
Конгсвингер
# Игрок      
1. Harald Holter 5 0
2. Christian Roeer 3 1
3. Скагестад Эдвард 4 0
4. Simon Marklund 3 0
5. Ludvig Langrekken 3 0
6. Victor Grodaas 2 0
7. Daniel Lysgaard 2 0
8. Яласто Вилле 1 0
9. Eirik Maeland 1 0
10. Jonas Roenningen 1 0
11. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
12. Dong-Wan Gang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санднес 0 14.29% (3) 19.05% (4) 28.57% (6) 19.05% (4) 19.05% (4)
 Конгсвингер 15.38% (2) 0 0 30.77% (4) 15.38% (2) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: + = -
Гроруд 1:1 Санднес Санднес 2:1 Рёуфосс Санднес 1:2 Хам-Кам Осане 4:1 Санднес
Санднес 3:1 КФУМ Тромсё 5:0 Санднес Санднес 2:1 Ранхейм Стрёммен 4:0 Санднес Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Согндаль 0:2 Санднес Санднес 1:1 Лиллестрём Дьерв 2:2 Санднес Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер
Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Конгсвингер 4:1 Мьёндален Мольде 4:0 Конгсвингер КФУМ 2:0 Конгсвингер

Последние игры между собой

Санднес: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Конгсвингер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Конгсвингер 1:2 Санднес Первый дивизион Санднес 1:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 6:0 Санднес Первый дивизион Санднес 0:3 Конгсвингер Первый дивизион
Санднес 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Санднес Первый дивизион Санднес 0:2 Конгсвингер Типпелиген (Квалификация) Санднес 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:2 Санднес Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Санднес Адекколига Санднес 3:1 Конгсвингер Адекколига Санднес 1:2 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 0:0 Санднес Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 14 10 2 2 24 - 10 32
2. Ранхейм 14 9 0 5 41 - 25 27
3. Согндаль 14 8 3 3 32 - 17 27
4. Санднес 14 7 3 4 22 - 26 24
5. Лиллестрём 14 6 5 3 20 - 15 23
6. Осане 14 6 4 4 27 - 19 22
7. Гроруд 14 5 5 4 21 - 18 20
8. Схьёрдал-Блинк 14 5 4 5 23 - 23 19
9. Рёуфосс 14 4 5 5 20 - 20 17
10. КФУМ 14 4 5 5 17 - 19 17
11. Дьерв 14 3 6 5 22 - 31 15
12. Стрёммен 14 4 2 8 19 - 28 14
13. Улленсакер-Киса 14 3 5 6 24 - 28 14
14. Конгсвингер 14 3 4 7 14 - 23 13
15. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
16. Хам-Кам 14 2 4 8 22 - 31 10
17. Oeygarden FK 1 0 0 1 1 - 6 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Хаджич Аднан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.18 4.50 20.00
1.98 3.82 3.42
2.07 3.97 2.98
1.17 6.04 36.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.20 1.20 1.72 2.05 4.00 1.22 1.10 6.25 1.92 1.82 1.71 2.06 1.10 6.25 1.31 3.30 1.11 5.80 1.09 6.50 1.08 7.10 1.01 12.00
3.72 1.23 2.31 1.57 1.86 1.92 1.58 2.50 1.28 3.56 1.21 4.10 1.07 6.90
9.60 1.03 9.60 1.03 4.87 1.15 4.02 1.21 2.48 1.49 1.99 1.75 1.61 2.20 1.33 3.09 1.25 3.64 1.11 5.74 1.09 6.35 1.03 9.60 1.02 10.90
3.06 1.40 2.16 1.74 1.55 2.53 1.33 3.49 1.11 7.43 1.50 2.67 1.37 3.24 1.58 2.47 1.88 1.97 1.69 2.24 1.56 2.51 1.51 2.64 1.24 4.39 1.10 8.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.40 2.80 2.46 1.51 1.23 3.90 1.23 3.85
2.44 1.54 1.61 2.29 1.23 4.10
3.48 1.27 2.45 1.50 1.63 2.17 1.25 3.64 1.17 4.54 1.04 8.81 1.03 9.60
1.25 4.22 1.13 6.59 2.30 1.65 1.77 2.11 1.54 2.56 1.40 3.11
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30
3.54 1.29 1.95 1.83 1.46 2.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
1.48 2.50
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
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