Русенборг
3:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Леркендаль
Сарпсборг-08
1:0
4' ГолОсен Йермунд
20' Желтая карточкаУтвик Бьерн
1:1
25' ГолИсмаила Кулибали
2:1
62' ГолХольсе Карло
3:1
68' ГолХольсе Карло
16
Ховланд
Эвен
22
Осен
Йермунд
11
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тронд Хенриксен
- Основной состав
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
4'
1:0
20'
25'
62'
68'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0.31
|2.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0.15
|3.
|Борвен Торгейр
|2
|0.15
|4.
|Ховланд Эвен
|2
|0.15
|5.
|Хольсе Карло
|2
|0.15
|6.
|Трондсен Андерс
|1
|0.08
|7.
|Осен Йермунд
|1
|0.08
|8.
|Валсвик Густав
|1
|0.08
|9.
|Лундему Мариус
|1
|0.08
|10.
|Исламович Дино
|1
|0.08
|11.
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.31
|2.
|Абделлауйе Мостафа
|4 (3)
|0.31
|3.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.23
|4.
|Ларсен Йорген
|1
|0.08
|5.
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.08
|6.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.08
|7.
|Линнсет Йонатан
|1
|0.08
|8.
|Салетрос Антон
|0
|0
|9.
|Томассен Йоахим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хелланн Поль-Андре
|4
|0
|2.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|3.
|Исламович Дино
|4
|0
|4.
|Трондсен Андерс
|3
|0
|5.
|Ховланд Эвен
|2
|0
|6.
|Осен Йермунд
|2
|0
|7.
|Мелинг Биргер
|0
|1
|8.
|Региниуссен Торе
|1
|0
|9.
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|10.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|11.
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|4
|0
|2.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|3.
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|4.
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|5.
|Томассен Йоахим
|2
|0
|6.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|7.
|Линнсет Йонатан
|2
|0
|8.
|Ларсен Йорген
|2
|0
|9.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|10.
|Салетрос Антон
|1
|0
|11.
|Конте Бубакар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Русенборг
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|Сарпсборг-08
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|0
|38.46% (5)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: + = -Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг Хёугесунн 1:0 Русенборг Русенборг 2:1 Саннефьёрд
Старт 0:0 Русенборг Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 0:3 Русенборг Русенборг 1:1 Волеренга Бранн 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Будё-Глимт Мольде 1:0 Русенборг Русенборг 0:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт Одд 4:5 Русенборг Русенборг 4:2 Ранхейм Кристиансунд 3:1 Русенборг Русенборг 5:1 Сундсвалль
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд
Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 1
Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 10
Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Кубок Русенборг 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|13
|11
|2
|0
|45 - 17
|35
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|39 - 13
|31
|3.
|Одд
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|4.
|Волеренга
|13
|6
|5
|2
|18 - 17
|23
|5.
|Кристиансунд
|13
|5
|6
|2
|26 - 18
|21
|6.
|Русенборг
|1:1
|13
|5
|4
|4
|18 - 11
|19
|7.
|Стабек
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Саннефьёрд
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|9.
|Бранн
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|10.
|Сарпсборг-08
|1:1
|13
|4
|3
|6
|15 - 13
|15
|11.
|Стрёмсгодсет
|13
|4
|3
|6
|19 - 27
|15
|12.
|Хёугесунн
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|13.
|Викинг
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Мьёндален
|13
|3
|2
|8
|11 - 18
|11
|15.
|Старт
|14
|1
|6
|7
|15 - 27
|9
|16.
|Олесунн
|13
|1
|4
|8
|18 - 40
|7