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Русенборг
3:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
1:0
4' Гол
Осен Йермунд
20' Желтая карточка
Утвик Бьерн
1:1
25' Гол
Исмаила Кулибали
2:1
62' Гол
Хольсе Карло
3:1
68' Гол
Хольсе Карло
68'
13
Лунд
Юлиан
Файе
21
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
15
Трондсен
Андерс
22
Осен
Йермунд
5
Шелбред
Пер-Сильян
18
Захариассен
Кристоффер
11
Хольсе
Карло
14
Борвен
Торгейр
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
31
Фальк
Аслак
4
Утвик
Бьерн
5
Magnar
Oedegaard
6
Несс Николай
7
Хальворсен
Уле
Йорген
11
Линнсет
Йонатан
26
Исмаила
Кулибали
16
Томассен
Йоахим
10
Ларсен
Йорген
30
Абделлауйе
Мостафа
17
Солтведт
Йоахим
Русенборг
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

4'
Осен Йермунд
(Борвен Торгейр)
1:0
20'
 
Утвик Бьерн
25'
1:1
Исмаила Кулибали
(Ларсен Йорген)
26'
Тагсет Эдвард
Осен Йермунд
 
62'
Хольсе Карло
(Сейде Эмиль Конрадсен)
2:1
68'
Хольсе Карло
(Тагсет Эдвард)
3:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 4 0.31
2. Хелланн Поль-Андре 2 0.15
3. Борвен Торгейр 2 0.15
4. Ховланд Эвен 2 0.15
5. Хольсе Карло 2 0.15
6. Трондсен Андерс 1 0.08
7. Осен Йермунд 1 0.08
8. Валсвик Густав 1 0.08
9. Лундему Мариус 1 0.08
10. Исламович Дино 1 0.08
11. Хеденстад Вегар 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исмаила Кулибали 4 0.31
2. Абделлауйе Мостафа 4 (3) 0.31
3. Солтведт Йоахим 3 0.23
4. Ларсен Йорген 1 0.08
5. Хальворсен Уле Йорген 1 0.08
6. Mohamed Ofkir 1 0.08
7. Линнсет Йонатан 1 0.08
8. Салетрос Антон 0 0
9. Томассен Йоахим 0 0

Карточки

Русенборг
# Игрок      
1. Хелланн Поль-Андре 4 0
2. Захариассен Кристоффер 4 0
3. Исламович Дино 4 0
4. Трондсен Андерс 3 0
5. Ховланд Эвен 2 0
6. Осен Йермунд 2 0
7. Мелинг Биргер 0 1
8. Региниуссен Торе 1 0
9. Хеденстад Вегар 1 0
10. Рейтан Эрленд Даль 1 0
11. Тагсет Эдвард 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 4 0
2. Боянг Сулайман 4 0
3. Исмаила Кулибали 3 0
4. Хальворсен Уле Йорген 2 0
5. Томассен Йоахим 2 0
6. Alexander Jakobsen 2 0
7. Линнсет Йонатан 2 0
8. Ларсен Йорген 2 0
9. Magnar Oedegaard 1 0
10. Салетрос Антон 1 0
11. Конте Бубакар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Русенборг 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 35.71% (5) 21.43% (3)
 Сарпсборг-08 15.38% (2) 7.69% (1) 0 38.46% (5) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: + = -
Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг Хёугесунн 1:0 Русенборг Русенборг 2:1 Саннефьёрд
Старт 0:0 Русенборг Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 0:3 Русенборг Русенборг 1:1 Волеренга Бранн 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Будё-Глимт Мольде 1:0 Русенборг Русенборг 0:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт Одд 4:5 Русенборг Русенборг 4:2 Ранхейм Кристиансунд 3:1 Русенборг Русенборг 5:1 Сундсвалль
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд
Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 1
Сарпсборг-08: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 10
Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Типпелиген
Русенборг 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Кубок Русенборг 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 11 2 0 45 - 17 35
2. Мольде 13 10 1 2 39 - 13 31
3. Одд 13 8 1 4 21 - 14 25
4. Волеренга 13 6 5 2 18 - 17 23
5. Кристиансунд 13 5 6 2 26 - 18 21
6. Русенборг 1:1 13 5 4 4 18 - 11 19
7. Стабек 13 4 5 4 16 - 18 17
8. Саннефьёрд 13 5 1 7 15 - 23 16
9. Бранн 12 4 3 5 16 - 19 15
10. Сарпсборг-08 1:1 13 4 3 6 15 - 13 15
11. Стрёмсгодсет 13 4 3 6 19 - 27 15
12. Хёугесунн 13 4 3 6 10 - 18 15
13. Викинг 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Мьёндален 13 3 2 8 11 - 18 11
15. Старт 14 1 6 7 15 - 27 9
16. Олесунн 13 1 4 8 18 - 40 7
  • Второй тайм
  • Описание гола
    62'
    Г О О О О Л - Хольсе Карло бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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