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  3. Норвегия
Согндаль
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Ранхейм
0'
1:0
1' Гол
Тотлэнд Томас
22' Желтая карточка
 24'
1
Фей
Рензе
6
Axel
Kryger
30
Огбу
Иго
4
Росет
Мартин-Уве
5
Daniel
Eid
17
Mathias
Blaarud
7
Sivert
Heggheim
Mannsverk
2
Тотлэнд
Томас
18
Kristoffer
Hoven
9
Endre
Kupen
25
Alioune
Ndour
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
4
Люндал
Мартин
3
Daniel
Kvande
14
Торбьерн
Эггем
7
Региниуссен
Мадс
11
Eirik
Valla
Doennem
23
Adria
Mateo
Lopez
22
Солли
Сиверт
9
Michael
Karlsen
15
Erik
Toenne
Согндаль
3-4-3
Ранхейм
4-3-3

Ход матча

1'
Тотлэнд Томас
1:0
18'
 
Sondre Soerloekk
Adria Mateo Lopez
22'
 

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Hoven 5 0.5
2. Тотлэнд Томас 4 0.4
3. Daniel Eid 3 0.3
4. Endre Kupen 3 0.3
5. Alioune Ndour 3 0.3
6. Mathias Blaarud 1 0.1
7. Брендсред Маркус 1 0.1
8. Ховен Андреас 1 0.1
9. Хельгесен Эйвинн 1 0.1
10. Tomas Kristoffersen 0 0
11. Йенсен Сикстен 0 0
12. Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Ранхейм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Erik Toenne 6 0.6
2. Региниуссен Мадс 6 (1) 0.6
3. Ivar Solli Roenning 5 0.5
4. Люндал Мартин 2 0.2
5. Ole Christian Saeter 2 0.2
6. Michael Karlsen 2 (2) 0.2
7. Oeyvind Alseth 1 0.1
8. Vegard Oestraat Erlien 1 0.1
9. Солли Сиверт 1 0.1
10. Daniel Kvande 1 0.1
11. Торбьерн Эггем 1 0.1
12. Adria Mateo Lopez 0 0
13. Sondre Soerloekk 0 0

Карточки

Согндаль
# Игрок      
1. Огбу Иго 4 0
2. Tomas Kristoffersen 2 0
3. Mathias Blaarud 2 0
4. Daniel Eid 2 0
5. Фей Рензе 1 0
6. Тотлэнд Томас 1 0
7. Sivert Heggheim Mannsverk 1 0
8. Eirik Lereng 1 0
9. Anders Johannessen Nord 1 0
Ранхейм
# Игрок      
1. Региниуссен Мадс 2 0
2. Люндал Мартин 2 0
3. Eirik Valla Doennem 2 0
4. Erik Toenne 1 0
5. Magnus Lenes 1 0
6. Jacob Tromsdal 1 0
7. Sondre Soerloekk 1 0
8. Oeyvind Alseth 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Согндаль 28.57% (6) 4.76% (1) 4.76% (1) 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5)
 Ранхейм 7.14% (2) 14.29% (4) 10.71% (3) 14.29% (4) 28.57% (8) 25% (7)

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль Согндаль 4:2 Хам-Кам Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс
КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв
Ранхейм Последние 20 матчей: + = -
Ранхейм 6:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:0 Рёуфосс Санднес 2:1 Ранхейм Ранхейм 3:2 Конгсвингер
Хам-Кам 3:4 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Осане 0:3 Ранхейм Ранхейм 5:3 Гроруд Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Конгсвингер 1:4 Ранхейм Русенборг 1:0 Ранхейм Олесунн 1:3 Ранхейм Ранхейм 3:0 Кристиансунд Русенборг 4:2 Ранхейм Русенборг 3:2 Ранхейм Ранхейм 2:1 Лиллестрём Мьёндален 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Ранхейм 1:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:0 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 3:2 Согндаль Первый дивизион Согндаль 1:0 Ранхейм Первый дивизион
Ранхейм 2:2 Согндаль Адекколига Согндаль 2:1 Ранхейм Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 0:0 10 8 1 1 17 - 5 25
2. Ранхейм 0:1 10 7 0 3 29 - 16 21
3. Согндаль 1:0 10 6 1 3 22 - 15 19
4. Санднес 0:0 10 5 3 2 16 - 18 18
5. Гроруд 1:0 10 5 1 4 15 - 14 16
6. Осане 0:0 10 4 3 3 14 - 11 15
7. Схьёрдал-Блинк 0:0 10 4 3 3 18 - 17 15
8. Лиллестрём 0:0 10 3 4 3 11 - 12 13
9. Дьерв 0:0 10 2 7 1 17 - 14 13
10. КФУМ 9 3 3 3 14 - 13 12
11. Стрёммен 0:1 10 3 1 6 11 - 16 10
12. Рёуфосс 0:0 10 2 4 4 12 - 14 10
13. Нест-Сотра 1:0 10 2 3 5 15 - 23 9
14. Конгсвингер 9 2 2 5 11 - 18 8
15. Улленсакер-Киса 0:0 10 1 5 4 14 - 21 8
16. Хам-Кам 0:1 10 0 3 7 18 - 27 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Adria Mateo уходит с поля. Sondre Soerloekk выходит вместо него
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Тотлэнд Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Согндаль 1:0 Ранхейм онлайн

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1.47 4.05 5.50

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.30 3.30
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
2.37 1.57
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