  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Кальмар
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Эстерсунд
0' 35'
32
Хёгг
Лукас
2
Henrik
Loefkvist
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
3
Ринг
Себастьян
39
Isak
Magnusson
20
Carl
Gustafsson
11
Ингельссон
Сванте
31
Nils
Froeling
16
York
Rafael
37
Edvin
Crona
1
Кейта
Али
II
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
19
Eirik
Haugan
20
Felix
Hoerberg
13
Фрицсон
Лудвиг
22
Колкетт
Чарли
5
Амин
Реван
8
Ссеванкамбо
Исак
10
Jordan
Attah
Kadiri
21
Simon
Kron
Кальмар
4-4-2
Эстерсунд
3-5-2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромариньо Перейра 2 0.08
2. Nils Froeling 2 0.08
3. Юханссон Петр 1 0.04
4. Ринг Себастьян 1 0.04
5. Isak Magnusson 1 0.04
6. Алити Фидан 0 0
7. Ингельссон Сванте 0 0
8. Янссон Исак 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Simon Kron 1 0.04
2. Jordan Attah Kadiri 1 0.04
3. Перри Небию 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 2 1
2. Эльм Виктор 2 0
3. Алити Фидан 1 0
4. Henrik Loefkvist 1 0
5. York Rafael 1 0
6. Nils Froeling 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Сандберг Ноа 2 0
2. Simon Kron 1 0
3. Eirik Haugan 1 0
4. Фрицсон Лудвиг 1 0
5. Амин Реван 1 0
6. Marco Weymans 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0 28.57% (2) 28.57% (2)
 Эстерсунд 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар
Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд
Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден Эребру 2:0 Эстерсунд Фалькенберг 1:0 Эстерсунд

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Эстерсунд 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 3:0 Кальмар Кубок Кальмар 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Кальмар Аллсвенскан Эстерсунд 0:7 Кальмар Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 0:0 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Варберг БоИС 4 2 1 1 9 - 5 7
3. АИК 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Юргорден 0:0 5 2 1 2 8 - 5 7
5. Кальмар 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Мальмё 0:0 5 1 4 0 7 - 5 7
7. Эльфсборг 0:0 5 1 4 0 4 - 3 7
8. Хеккен 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Сириус 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Гётеборг 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Эребру 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Хаммарбю 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Мьельбю 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Фалькенберг 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Эстерсунд 0:0 5 0 2 3 2 - 8 2
16. Хельсинборг 4 0 1 3 0 - 8 1
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кальмар 0:0 Эстерсунд онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 