Кальмар
1:2
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
Эстерсунд
1:0
41' Гол в свои воротаФрицсон Лудвиг
42' Желтая карточкаСандберг Ноа
45' Желтая карточкаСсеванкамбо Исак
1:1
51' ГолСсеванкамбо Исак
86' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
87' Желтая карточкаНури Эмин
1:2
88' ПенальтиАмин Реван
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
16
York
Rafael
37
Edvin
Crona
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
21
Simon
Kron
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 York RafaelНападающий
-
37 Edvin CronaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нури ЭминЗащитник
-
19 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Simon KronНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
41'
1:0
42'
45'
51'
1:1
61'
87'
88'
1:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.08
|2.
|Nils Froeling
|2
|0.08
|3.
|Юханссон Петр
|1
|0.04
|4.
|Ринг Себастьян
|1
|0.04
|5.
|Isak Magnusson
|1
|0.04
|6.
|Алити Фидан
|0
|0
|7.
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|8.
|Янссон Исак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Simon Kron
|1
|0.04
|2.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.04
|3.
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.04
|4.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.04
|5.
|Перри Небию
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|2
|1
|2.
|Эльм Виктор
|2
|0
|3.
|Нури Эмин
|1
|0
|4.
|Алити Фидан
|1
|0
|5.
|Ингельссон Сванте
|1
|0
|6.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|7.
|York Rafael
|1
|0
|8.
|Nils Froeling
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сандберг Ноа
|3
|0
|2.
|Simon Kron
|1
|0
|3.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0
|4.
|Eirik Haugan
|1
|0
|5.
|Фрицсон Лудвиг
|1
|0
|6.
|Амин Реван
|1
|0
|7.
|Marco Weymans
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Эстерсунд
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар
Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд
Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден Эребру 2:0 Эстерсунд Фалькенберг 1:0 Эстерсунд
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Мальмё
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|3.
|Варберг БоИС
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|АИК
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Эльфсборг
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|6.
|Хеккен
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Юргорден
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|8.
|Кальмар
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|9.
|Сириус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Гётеборг
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Эребру
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Хаммарбю
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Мьельбю
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Фалькенберг
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Хельсинборг
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0