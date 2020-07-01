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  3. Швеция
Кальмар
1:2
Конец матча

Стадион:
Эстерсунд
0'
1:0
41' Гол в свои ворота
Фрицсон Лудвиг
42' Желтая карточка
Сандберг Ноа
45' Желтая карточка
Ссеванкамбо Исак
1:1
51' Гол
Ссеванкамбо Исак
86' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
87' Желтая карточка
Нури Эмин
1:2
88' Пенальти
Амин Реван
90'+6
32
Хёгг
Лукас
2
Henrik
Loefkvist
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
3
Ринг
Себастьян
39
Isak
Magnusson
20
Carl
Gustafsson
11
Ингельссон
Сванте
31
Nils
Froeling
16
York
Rafael
37
Edvin
Crona
1
Кейта
Али
II
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
19
Eirik
Haugan
20
Felix
Hoerberg
13
Фрицсон
Лудвиг
22
Колкетт
Чарли
5
Амин
Реван
39
Ссеванкамбо
Исак
10
Jordan
Attah
Kadiri
21
Simon
Kron
Кальмар
4-4-2
Эстерсунд
3-5-2

Ход матча

41'
Фрицсон Лудвиг
1:0
42'
 
Сандберг Ноа
45'
 
Ссеванкамбо Исак
46'
 
Kalpi Ouattara
Фрицсон Лудвиг
51'
1:1
Ссеванкамбо Исак
(Simon Kron)
61'
Нури Эмин
Эльм Виктор
 
72'
Geir Andre Herrem
York Rafael
 
72'
Сахпекидис Филип
Edvin Crona
 
72'
Янссон Исак
Isak Magnusson
 
75'
 
Перри Небию
Колкетт Чарли
81'
 
Тёрготт Блэйр
Simon Kron
85'
 
Менса Самуэль
Ссеванкамбо Исак
86'
Ингельссон Сванте
 
87'
Нури Эмин
 
88'
1:2
Амин Реван
89'
Арокойо Гбенга
Nils Froeling
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромариньо Перейра 2 0.08
2. Nils Froeling 2 0.08
3. Юханссон Петр 1 0.04
4. Ринг Себастьян 1 0.04
5. Isak Magnusson 1 0.04
6. Алити Фидан 0 0
7. Ингельссон Сванте 0 0
8. Янссон Исак 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Simon Kron 1 0.04
2. Ссеванкамбо Исак 1 0.04
3. Jordan Attah Kadiri 1 0.04
4. Амин Реван 1 (1) 0.04
5. Перри Небию 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 2 1
2. Эльм Виктор 2 0
3. Нури Эмин 1 0
4. Алити Фидан 1 0
5. Ингельссон Сванте 1 0
6. Henrik Loefkvist 1 0
7. York Rafael 1 0
8. Nils Froeling 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Сандберг Ноа 3 0
2. Simon Kron 1 0
3. Ссеванкамбо Исак 1 0
4. Eirik Haugan 1 0
5. Фрицсон Лудвиг 1 0
6. Амин Реван 1 0
7. Marco Weymans 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0 28.57% (2) 28.57% (2)
 Эстерсунд 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар
Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар Кальмар 0:2 Сундсвалль Кальмар 1:1 Хеккен
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд
Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден Эребру 2:0 Эстерсунд Фалькенберг 1:0 Эстерсунд

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Эстерсунд 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 3:0 Кальмар Кубок Кальмар 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Кальмар Аллсвенскан Эстерсунд 0:7 Кальмар Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Мальмё 5 2 3 0 8 - 5 9
3. Варберг БоИС 4 2 1 1 9 - 5 7
4. АИК 4 2 1 1 7 - 6 7
5. Эльфсборг 5 1 4 0 5 - 4 7
6. Хеккен 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Юргорден 5 2 0 3 8 - 6 6
8. Кальмар 5 2 0 3 8 - 9 6
9. Сириус 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Гётеборг 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Эребру 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Хаммарбю 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Мьельбю 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Фалькенберг 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Эстерсунд 5 1 1 3 4 - 9 4
16. Хельсинборг 4 0 1 3 0 - 8 1
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Ссеванкамбо Исак получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Сандберг Ноа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    ГООООООООЛ - Фрицсон Лудвиг очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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