Сириус
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Студентернас
Мальмё
25
Jamie
Roche
27
Далин
Юхан
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Jamie RocheПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
-
17 Adam StaahlЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Adi Nalic
-
39 Amin Sarr
-
Главный тренер: Jon Dahl Tomasson
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Yukiya Sugita
|5
|0.16
|2.
|Axel Bjoernstroem
|2
|0.06
|3.
|Stefano Holmquist
|2 (1)
|0.06
|4.
|Андерссон Элиас
|2
|0.06
|5.
|Nahom Girmai Netabay
|2
|0.06
|6.
|Саид Мохаммед
|1 (1)
|0.03
|7.
|Karl Larsson
|0
|0
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|5 (1)
|0.16
|2.
|Кристиансен Андерс
|4
|0.13
|3.
|Бергет Йо Инге
|2
|0.06
|4.
|Рикс Сёрен
|2
|0.06
|5.
|Антонссон Маркус
|1
|0.03
|6.
|Тойвонен Ола
|1
|0.03
|7.
|Молинс Гильермо
|1
|0.03
|8.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|9.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|10.
|Прица Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерссон Элиас
|4
|0
|2.
|Сисей Кебба
|2
|0
|3.
|Stefano Holmquist
|2
|0
|4.
|Karl Larsson
|2
|0
|5.
|Бьоркстрём Тим
|2
|0
|6.
|Adam Hellborg
|2
|0
|7.
|Ярль Даниель
|1
|0
|8.
|Юнссон Лукас
|1
|0
|9.
|Nahom Girmai Netabay
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|2
|1
|2.
|Нильсен Лассе
|2
|0
|3.
|Ларссон Эрик
|2
|0
|4.
|Инносент Бонке
|2
|0
|5.
|Тойвонен Ола
|1
|0
|6.
|Сафари Беранг
|1
|0
|7.
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|8.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|9.
|Траустасон Арнор
|1
|0
|10.
|Левицки Оскар
|1
|0
|11.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|0
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|50% (7)
|7.14% (1)
|Мальмё
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: + = -Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус
Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Мальмё 3:0 Хаммарбю Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг
Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Мальмё 8:0 Сюрианска Мальмё 1:3 Варберг БоИС Мальмё 2:0 Спарта Прага
Последние игры между собой
Сириус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Мальмё: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Эльфсборг
|11
|5
|5
|1
|17 - 14
|20
|3.
|Мальмё
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|4.
|Хеккен
|11
|4
|6
|1
|21 - 9
|18
|5.
|Сириус
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Варберг БоИС
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|7.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|8.
|Мьельбю
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|9.
|Эребру
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|10.
|Хаммарбю
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|11.
|АИК
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|12.
|Гётеборг
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Эстерсунд
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Хельсинборг
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|15.
|Фалькенберг
|11
|1
|5
|5
|12 - 18
|8
|16.
|Кальмар
|10
|2
|1
|7
|12 - 17
|7
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0