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  2. Матчи
  3. Швеция
Сириус
2:5
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
1:0
18' Пенальти
Саид Мохаммед
1:1
51' Гол в свои ворота
Андерссон Элиас
2:1
56' Гол
Stefano Holmquist
58' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
62' Желтая карточка
Adam Hellborg
2:2
65' Гол
Тойвонен Ола
84' Желтая карточка
Юнссон Лукас
2:3
85' Гол
Телин Исаак
2:4
90' Гол
Бергет Йо Инге
2:5
90' Гол
Рикс Сёрен
90'+5
1
Юнссон
Лукас
3
Karl
Larsson
5
Ярль
Даниель
8
Бьоркстрём
Тим
16
Axel
Bjoernstroem
2
Adam
Hellborg
10
Андерссон
Элиас
25
Jamie
Roche
23
Yukiya
Sugita
99
Nahom
Girmai
Netabay
26
Саид
Мохаммед
27
Далин
Юхан
15
Ахмедходжич
Анел
6
Левицки
Оскар
4
Сафари
Беранг
2
Ларссон
Эрик
20
Инносент
Бонке
10
Кристиансен
Андерс
32
Бергет
Йо
Инге
11
Тойвонен
Ола
23
Антонссон
Маркус
7
Телин
Исаак
Сириус
4-3-3
Мальмё
3-4-3

Ход матча

18'
Саид Мохаммед
1:0
46'
Stefano Holmquist
Jamie Roche
 
51'
1:1
Андерссон Элиас
56'
Stefano Holmquist
(Саид Мохаммед)
2:1
58'
 
Кристиансен Андерс
59'
 
Кнудсен Йонас
Сафари Беранг
59'
 
Рикс Сёрен
Антонссон Маркус
59'
 
Ракип Эрдаль
Инносент Бонке
62'
Adam Hellborg
 
65'
2:2
Тойвонен Ола
70'
Сисей Кебба
Саид Мохаммед
 
78'
Шабани Лаорент
Андерссон Элиас
 
84'
Юнссон Лукас
 
85'
2:3
Телин Исаак
(Тойвонен Ола)
88'
Adam Staahl
Karl Larsson
 
90'
2:4
Бергет Йо Инге
(Ларссон Эрик)
90'
 
Adi Nalic
Тойвонен Ола
90'
2:5
Рикс Сёрен
(Телин Исаак)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Yukiya Sugita 5 0.16
2. Stefano Holmquist 3 (1) 0.1
3. Axel Bjoernstroem 2 0.06
4. Саид Мохаммед 2 (2) 0.06
5. Андерссон Элиас 2 0.06
6. Nahom Girmai Netabay 2 0.06
7. Karl Larsson 0 0
8. Шабани Лаорент 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 6 (1) 0.19
2. Кристиансен Андерс 4 0.13
3. Бергет Йо Инге 3 0.1
4. Рикс Сёрен 3 0.1
5. Тойвонен Ола 2 0.06
6. Антонссон Маркус 1 0.03
7. Молинс Гильермо 1 0.03
8. Ларссон Эрик 0 0
9. Кнудсен Йонас 0 0
10. Прица Тим 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Андерссон Элиас 4 0
2. Adam Hellborg 3 0
3. Сисей Кебба 2 0
4. Stefano Holmquist 2 0
5. Karl Larsson 2 0
6. Юнссон Лукас 2 0
7. Бьоркстрём Тим 2 0
8. Ярль Даниель 1 0
9. Nahom Girmai Netabay 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 3 1
2. Нильсен Лассе 2 0
3. Ларссон Эрик 2 0
4. Инносент Бонке 2 0
5. Тойвонен Ола 1 0
6. Сафари Беранг 1 0
7. Бергет Йо Инге 1 0
8. Кнудсен Йонас 1 0
9. Траустасон Арнор 1 0
10. Левицки Оскар 1 0
11. Ахмедходжич Анел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 0 18.75% (3) 6.25% (1) 25% (4) 43.75% (7) 6.25% (1)
 Мальмё 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус
Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус
Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 3:0 Хаммарбю Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг
Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Мальмё 8:0 Сюрианска Мальмё 1:3 Варберг БоИС Мальмё 2:0 Спарта Прага

Последние игры между собой

Сириус: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Мальмё: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Мальмё 1:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 5:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:4 Мальмё Аллсвенскан
Сириус 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:3 Сириус Аллсвенскан Мальмё 3:1 Сириус Товарищеские матчи Мальмё 2:1 Сириус Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мальмё 11 6 4 1 21 - 11 22
3. Эльфсборг 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Хеккен 11 4 6 1 21 - 9 18
5. Юргорден 11 5 2 4 14 - 10 17
6. Сириус 11 4 4 3 17 - 17 16
7. Варберг БоИС 11 4 3 4 16 - 14 15
8. Мьельбю 10 4 1 5 10 - 16 13
9. Эребру 10 3 4 3 9 - 10 13
10. Хаммарбю 10 3 3 4 9 - 14 12
11. АИК 11 3 3 5 11 - 17 12
12. Гётеборг 11 2 6 3 13 - 15 12
13. Эстерсунд 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Хельсинборг 10 1 5 4 8 - 15 8
15. Фалькенберг 11 1 5 5 12 - 18 8
16. Кальмар 10 2 1 7 12 - 17 7
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Саид Мохаммед из команды Сириус забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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