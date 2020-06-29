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Хеккен
1:0
Конец матча

Стадион:
Хельсинборг
0'
17' Желтая карточка
Сисей Йозеф
34' Желтая карточка
Alexander Timossi Andersson
1:0
60' Гол
Содерлунд Александер
77' Желтая карточка
Ван ден Хурк Антони
87' Желтая карточка
Filip Sjoeberg1
90' Желтая карточка
Абрахамссон Петер
90'+6
26
Абрахамссон
Петер
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
1
Линдегор
Андерс
2
Ravy
Tsouka
Dozi
11
Эрикссон
Адам
13
Ольссон
Мартин
19
Сисей
Йозеф
5
Ольсен
Брандур
42
Дискеруд
Миккел
29
Alexander
Timossi
Andersson
8
Жигович
Армин
15
Max
Svensson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
Хеккен
4-3-3
Хельсинборг
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Сисей Йозеф
34'
 
Alexander Timossi Andersson
46'
 
Casper Widell
Сисей Йозеф
60'
Содерлунд Александер
1:0
65'
 
Геро Альхаджи
Alexander Timossi Andersson
65'
 
Абубакари Мохаммед
Ольсен Брандур
65'
Туоминен Яссе
Daleho Irandust
 
75'
Alexander Faltsetas
Фрайберг Эрик
 
75'
Марич Аднан
Содерлунд Александер
 
75'
Жута Леонард
Leo Bengtsson
 
77'
 
Ван ден Хурк Антони
78'
 
Rasmus Joensson
Ван ден Хурк Антони
82'
 
Filip Sjoeberg1
Дискеруд Миккел
87'
 
Filip Sjoeberg1
90'
Абрахамссон Петер
 
90'
Ali Youssef
Ясин Ахмед
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 13 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daleho Irandust 2 0.08
2. Тойвио Йоона 1 0.04
3. Содерлунд Александер 1 0.04
4. Leo Bengtsson 1 0.04
5. Линдгрен Расмус 0 0
6. Марич Аднан 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Люндберг Виктор 2 0
2. Линдгрен Расмус 1 0
3. Фрайберг Эрик 1 0
4. Тойвио Йоона 1 0
5. Alexander Faltsetas 1 0
6. Абрахамссон Петер 1 0
7. Марич Аднан 1 0
8. Берггрен Густав 1 0
9. Leo Bengtsson 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Ван ден Хурк Антони 2 0
2. Сисей Йозеф 2 0
3. Ольссон Мартин 1 0
4. Ольсен Брандур 1 0
5. Alexander Timossi Andersson 1 0
6. Жигович Армин 1 0
7. Filip Sjoeberg1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0
 Хельсинборг 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен
Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю Хеккен 0:2 Хальмстад Хеккен 1:1 Юнгшиле Хаммарбю 4:1 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ
Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хельсинборг 0:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хеккен 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:2 Хеккен Аллсвенскан
Хельсинборг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хеккен 1:2 Хельсинборг Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Хельсинборг Товарищеские матчи Хеккен 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 4:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 5:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Хеккен Шведский кубок Хельсинборг 1:2 Хеккен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 4 4 0 0 13 - 4 12
2. Варберг БоИС 4 2 1 1 9 - 5 7
3. АИК 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Юргорден 4 2 0 2 8 - 5 6
5. Кальмар 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Мальмё 4 1 3 0 7 - 5 6
7. Хеккен 4 1 3 0 5 - 4 6
8. Эльфсборг 4 1 3 0 4 - 3 6
9. Сириус 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Гётеборг 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Эребру 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Хаммарбю 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Мьельбю 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Фалькенберг 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Эстерсунд 4 0 1 3 2 - 8 1
16. Хельсинборг 4 0 1 3 0 - 8 1
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Alexander Timossi Andersson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Сисей Йозеф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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