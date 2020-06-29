Хеккен
1:0
Конец матча
Стадион: Бравида Арена
Хельсинборг
17' Желтая карточкаСисей Йозеф
34' Желтая карточкаAlexander Timossi Andersson
1:0
60' ГолСодерлунд Александер
77' Желтая карточкаВан ден Хурк Антони
87' Желтая карточкаFilip Sjoeberg1
90' Желтая карточкаАбрахамссон Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Марич Аднан
-
20 Ali Youssef
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Сисей ЙозефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
32 Emil Hellman
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Ход матча
17'
60'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
13 Удары в створ 9
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daleho Irandust
|2
|0.08
|2.
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|3.
|Содерлунд Александер
|1
|0.04
|4.
|Leo Bengtsson
|1
|0.04
|5.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|6.
|Марич Аднан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|2.
|Линдгрен Расмус
|1
|0
|3.
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|4.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|5.
|Alexander Faltsetas
|1
|0
|6.
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|7.
|Марич Аднан
|1
|0
|8.
|Берггрен Густав
|1
|0
|9.
|Leo Bengtsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|2
|0
|2.
|Сисей Йозеф
|2
|0
|3.
|Ольссон Мартин
|1
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|1
|0
|5.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|6.
|Жигович Армин
|1
|0
|7.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|Хельсинборг
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен
Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю Эльфсборг 1:0 Хеккен Хеккен 3:2 Норрбю Хеккен 0:2 Хальмстад Хеккен 1:1 Юнгшиле Хаммарбю 4:1 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ
Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Хельсинборг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хеккен 1:2 Хельсинборг Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Хельсинборг Товарищеские матчи Хеккен 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 4:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 5:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Хеккен Шведский кубок Хельсинборг 1:2 Хеккен Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Варберг БоИС
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|3.
|АИК
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Юргорден
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|5.
|Кальмар
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Мальмё
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|7.
|Хеккен
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|Эльфсборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|9.
|Сириус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Гётеборг
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Эребру
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Хаммарбю
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Мьельбю
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Фалькенберг
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Эстерсунд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|16.
|Хельсинборг
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0