Юргорден
1:0
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Фалькенберг
32' Желтая карточкаВан Лой Сандер
54' Желтая карточкаTobias Englund
59' Желтая карточкаЛарссон Якоб
60' Желтая карточкаTobias Karlsson1
83' Вторая желтая карточкаTobias Englund
87' Желтая карточкаКёкк Эллиот
90' Желтая карточкаХольмберг Карл
1:0
90' ГолAslak Fonn Witry
12
Бротвейт
Пер
33
Юза
Тибор
23
Lorik
Ademi
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Юза ТиборПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Lorik AdemiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чибуйке ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Nadeem Omar
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
32'
54'
59'
60'
83'
87'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 5
-
12 Удары в створ 1
-
11 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|5 (3)
|0.19
|2.
|Хольмберг Карл
|2
|0.08
|3.
|Aslak Fonn Witry
|1
|0.04
|4.
|Куйович Эмир
|1
|0.04
|5.
|Йоханссон Эрик
|1
|0.04
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0.04
|7.
|Уокер Кевин
|1
|0.04
|8.
|Oscar Pettersson
|1
|0.04
|9.
|Радетинац Харис
|0
|0
|10.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|11.
|Беркрот Никлас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|2
|0.08
|2.
|Nsima Peter
|1
|0.04
|3.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|4.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|5.
|Кристоффер Карлссон
|0
|0
|6.
|Tobias Englund
|0
|0
|7.
|Karl Soederstroem
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|2.
|Йоханссон Эрик
|2
|0
|3.
|Ларссон Якоб
|2
|0
|4.
|Ульвестад Фредрик
|1
|0
|5.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|7.
|Кёкк Эллиот
|1
|0
|8.
|Уокер Кевин
|1
|0
|9.
|Oscar Pettersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|1
|1
|2.
|Ван Лой Сандер
|2
|0
|3.
|Tobias Karlsson1
|2
|0
|4.
|Johan Brattberg
|0
|1
|5.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|6.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|7.
|Nsima Peter
|1
|0
|8.
|Эрикссон Якоб
|1
|0
|9.
|Матисен Маркус
|1
|0
|10.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
|11.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|41.67% (5)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|0
|16.67% (2)
|Фалькенберг
|0
|60% (3)
|0
|0
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар
Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг
Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|2.
|Мьельбю
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|3.
|Эльфсборг
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|4.
|Юргорден
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|5.
|Сириус
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|6.
|АИК
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Варберг БоИС
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|8.
|Мальмё
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Хеккен
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Эребру
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|11.
|Гётеборг
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Хаммарбю
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|14.
|Кальмар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|15.
|Хельсинборг
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|16.
|Фалькенберг
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0