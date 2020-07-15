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  3. Швеция
Юргорден
1:0
Конец матча

Стадион:
Фалькенберг
0'
32' Желтая карточка
Ван Лой Сандер
54' Желтая карточка
Tobias Englund
59' Желтая карточка
Ларссон Якоб
60' Желтая карточка
Tobias Karlsson1
83' Вторая желтая карточка
Tobias Englund
87' Желтая карточка
Кёкк Эллиот
90' Желтая карточка
Хольмберг Карл
1:0
90' Гол
Aslak Fonn Witry
90'+9
12
Бротвейт
Пер
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
21
Йоханссон
Эрик
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
11
Ринг
Джонатан
24
Эдвардс
Кертис
9
Радетинац
Харис
17
Хольмберг
Карл
16
Норинг
Виктор
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
8
Tobias
Karlsson1
33
Юза
Тибор
13
Матисен
Маркус
23
Lorik
Ademi
22
Бьёркенгрен
Йон
25
Tobias
Englund
9
Nsima
Peter
6
Веде
Антон
Юргорден
4-2-3-1
Фалькенберг
3-5-2

Ход матча

32'
 
Ван Лой Сандер
54'
 
Tobias Englund
59'
Ларссон Якоб
 
60'
 
Tobias Karlsson1
61'
 
Karl Soederstroem
Nsima Peter
61'
 
Кристоффер Карлссон
Lorik Ademi
63'
Куйович Эмир
Радетинац Харис
 
83'
 
Tobias Englund
86'
 
Эрикссон Якоб
Веде Антон
86'
Аугустинссон Йонатан
Эдвардс Кертис
 
87'
Кёкк Эллиот
 
90'
Хольмберг Карл
 
90'
Aslak Fonn Witry
(Кёкк Эллиот)
1:0
90'
 
Melker Nilsson
Юза Тибор

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 5
  • 12 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 5 (3) 0.19
2. Хольмберг Карл 2 0.08
3. Aslak Fonn Witry 1 0.04
4. Куйович Эмир 1 0.04
5. Йоханссон Эрик 1 0.04
6. Аугустинссон Йонатан 1 0.04
7. Уокер Кевин 1 0.04
8. Oscar Pettersson 1 0.04
9. Радетинац Харис 0 0
10. Кёкк Эллиот 0 0
11. Беркрот Никлас 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 2 0.08
2. Nsima Peter 1 0.04
3. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
4. Tobias Karlsson1 1 0.04
5. Кристоффер Карлссон 0 0
6. Tobias Englund 0 0
7. Karl Soederstroem 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 3 0
2. Йоханссон Эрик 2 0
3. Ларссон Якоб 2 0
4. Ульвестад Фредрик 1 0
5. Хольмберг Карл 1 0
6. Аугустинссон Йонатан 1 0
7. Кёкк Эллиот 1 0
8. Уокер Кевин 1 0
9. Oscar Pettersson 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 1 1
2. Ван Лой Сандер 2 0
3. Tobias Karlsson1 2 0
4. Johan Brattberg 0 1
5. Кристоффер Карлссон 1 0
6. Чибуйке Джон 1 0
7. Nsima Peter 1 0
8. Эрикссон Якоб 1 0
9. Матисен Маркус 1 0
10. Edi Sylisufaj 1 0
11. Бьёркенгрен Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 41.67% (5) 16.67% (2) 25% (3) 0 0 16.67% (2)
 Фалькенберг 0 60% (3) 0 0 40% (2) 0

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар
Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг
Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
Юргорден 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:3 Юргорден Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 5:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Юргорден 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:0 Юргорден Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 7 5 2 0 18 - 7 17
2. Мьельбю 7 4 1 2 9 - 7 13
3. Эльфсборг 7 3 4 0 8 - 5 13
4. Юргорден 8 4 1 3 13 - 9 13
5. Сириус 8 3 3 2 10 - 9 12
6. АИК 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Варберг БоИС 7 3 1 3 10 - 7 10
8. Мальмё 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Хеккен 7 2 4 1 9 - 7 10
10. Эребру 7 2 3 2 5 - 6 9
11. Гётеборг 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Хаммарбю 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Эстерсунд 7 2 1 4 5 - 10 7
14. Кальмар 7 2 0 5 9 - 12 6
15. Хельсинборг 8 1 3 4 5 - 12 6
16. Фалькенберг 8 1 2 5 5 - 11 5
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Ван Лой Сандер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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