Хаммарбю
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Теле2 Арена
Гётеборг
16' Желтая карточкаФенгер Мадс
13
Фенгер
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Aimar Sher
-
Главный тренер: Stefan Billborn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
23 Emil Holm
-
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
16'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|3
|0.12
|2.
|Паулиньо II
|2
|0.08
|3.
|Gustav Ludwigson
|2
|0.08
|4.
|Качаниклич Алекс
|1
|0.04
|5.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|3
|0.11
|2.
|Сана Тобиас
|1
|0.04
|3.
|Sargon Abraham
|1
|0.04
|4.
|Айеш Хосам
|1 (1)
|0.04
|5.
|Фарнеруд Александер
|1
|0.04
|6.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.04
|7.
|Хараишвили Георгий
|1
|0.04
|8.
|Яллоу Александр
|0
|0
|9.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|10.
|Emil Holm
|0
|0
|11.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фенгер Мадс
|3
|0
|2.
|Андерсен Йеппе
|3
|0
|3.
|Видгрен Деннис
|3
|0
|4.
|Халили Абдул
|2
|0
|5.
|Паулиньо II
|2
|0
|6.
|Richard Magyar
|0
|1
|7.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|8.
|Сандберг Симон
|1
|0
|9.
|Tim Soederstroem
|1
|0
|10.
|Aimar Sher
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Айеш Хосам
|2
|0
|2.
|August Erlingmark
|0
|1
|3.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|4.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|5.
|Калисир Андре
|1
|0
|6.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0
|7.
|Яллоу Александр
|1
|0
|8.
|Alhassan Yusuf
|1
|0
|9.
|Emil Holm
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|Гётеборг
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС
Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг
Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эльфсборг 2:0 Гётеборг Гётеборг 0:1 Юргорден
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Гётеборг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Гётеборг 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|2.
|Мальмё
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|3.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|9 - 11
|16
|4.
|Сириус
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|5.
|Варберг БоИС
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|6.
|Мьельбю
|1:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Хеккен
|9
|3
|5
|1
|17 - 9
|14
|8.
|Юргорден
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|9.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Хаммарбю
|0:0
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|11.
|Гётеборг
|0:0
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|12.
|Эребру
|1:1
|9
|2
|4
|3
|6 - 9
|10
|13.
|Эстерсунд
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|14.
|Хельсинборг
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|15.
|Кальмар
|9
|2
|0
|7
|11 - 16
|6
|16.
|Фалькенберг
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0