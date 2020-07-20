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Хаммарбю
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Гётеборг
0'
16' Желтая карточка
Фенгер Мадс
48'
25
Davor
Blazevic
2
Сандберг
Симон
5
Фельман
Давид
13
Фенгер
Мадс
3
Видгрен
Деннис
8
Андерсен
Йеппе
19
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Качаниклич
Алекс
22
Танкович
Муамер
9
Паулиньо
II
16
Gustav
Ludwigson
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
19
August
Erlingmark
20
Victor
Wernersson
89
Сана
Тобиас
28
Alhassan
Yusuf
8
Айеш
Хосам
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
22
Хараишвили
Георгий
16
Sargon
Abraham
Хаммарбю
4-2-3-1
Гётеборг
4-2-3-1

Ход матча

16'
Фенгер Мадс
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 3 0.12
2. Паулиньо II 2 0.08
3. Gustav Ludwigson 2 0.08
4. Качаниклич Алекс 1 0.04
5. Боянич Дарьян 0 0
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон-Лагемюр Патрик 3 0.11
2. Сана Тобиас 1 0.04
3. Sargon Abraham 1 0.04
4. Айеш Хосам 1 (1) 0.04
5. Фарнеруд Александер 1 0.04
6. Бьярсмюр Маттиас 1 0.04
7. Хараишвили Георгий 1 0.04
8. Яллоу Александр 0 0
9. Alhassan Yusuf 0 0
10. Emil Holm 0 0
11. Jesper Tolinsson 0 0

Карточки

Хаммарбю
# Игрок      
1. Фенгер Мадс 3 0
2. Андерсен Йеппе 3 0
3. Видгрен Деннис 3 0
4. Халили Абдул 2 0
5. Паулиньо II 2 0
6. Richard Magyar 0 1
7. Качаниклич Алекс 1 0
8. Сандберг Симон 1 0
9. Tim Soederstroem 1 0
10. Aimar Sher 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Айеш Хосам 2 0
2. August Erlingmark 0 1
3. Jesper Tolinsson 0 1
4. Фарнеруд Александер 1 0
5. Калисир Андре 1 0
6. Бьярсмюр Маттиас 1 0
7. Яллоу Александр 1 0
8. Alhassan Yusuf 1 0
9. Emil Holm 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хаммарбю 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 37.5% (3) 0
 Гётеборг 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС
Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг Хаммарбю 0:2 АИК Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 1:1 Хельсинборг Гётеборг 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг
Гётеборг 1:0 АИК Сириус 2:2 Гётеборг Хаммарбю 1:3 Гётеборг Гётеборг 2:2 Мьельбю Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эльфсборг 2:0 Гётеборг Гётеборг 0:1 Юргорден

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Гётеборг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Хаммарбю 1:3 Гётеборг Кубок Хаммарбю 6:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:0 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 9 6 2 1 22 - 11 20
2. Мальмё 9 4 4 1 13 - 9 16
3. Эльфсборг 9 4 4 1 9 - 11 16
4. Сириус 9 4 3 2 14 - 11 15
5. Варберг БоИС 9 4 2 3 13 - 9 14
6. Мьельбю 1:1 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Хеккен 9 3 5 1 17 - 9 14
8. Юргорден 9 4 1 4 13 - 10 13
9. АИК 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Хаммарбю 0:0 9 3 3 3 8 - 10 12
11. Гётеборг 0:0 9 2 4 3 10 - 12 10
12. Эребру 1:1 9 2 4 3 6 - 9 10
13. Эстерсунд 9 2 2 5 8 - 14 8
14. Хельсинборг 9 1 4 4 7 - 14 7
15. Кальмар 9 2 0 7 11 - 16 6
16. Фалькенберг 9 1 3 5 7 - 13 6
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Фенгер Мадс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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