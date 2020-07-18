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  3. Норвегия
Хёугесунн
0:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Викинг
0'
25' Желтая карточка
Niklas Sandberg I
0:1
30' Гол
Ylldren Ibrahimaj
33' Желтая карточка
Thore Pedersen
42' Желтая карточка
Ylldren Ibrahimaj
44' Желтая карточка
Bruno Leite2
72'
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
15
Фредриксен
Ульрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
16
Bruno
Leite2
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
10
Niklas
Sandberg
I
9
Benjamin
Kaellman
99
Kristoffer
Velde
22
Эстбе
Арилд
9
Торстейнбё
Фредерик
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
24
Kristoffer
Loekberg
8
Белл
Джо
15
Johnny
Furdal
7
Бютюки
Зюмер
14
Бериша
Ветон
20
Ylldren
Ibrahimaj
Хёугесунн
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

25'
Niklas Sandberg I
 
30'
0:1
Ylldren Ibrahimaj
(Бериша Ветон)
33'
Thore Pedersen
 
42'
 
Ylldren Ibrahimaj
44'
Bruno Leite2
 
46'
Alexander Ammitzboell
Niklas Sandberg I
 
62'
Kevin Martin Krygaard
Гринхейм Кристиан
 
62'
Mads Sande
Bruno Leite2
 
63'
 
Sebastian Soeraas Sebulonsen
Kristoffer Loekberg

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Niklas Sandberg I 3 (2) 0.1
2. Kristoffer Velde 1 0.03
3. Alexander Ammitzboell 1 0.03
4. Деслер Миккел 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 2 (1) 0.07
2. Ylldren Ibrahimaj 2 0.07
3. Бютюки Зюмер 1 0.03
4. Торстейнбё Фредерик 1 0.03
5. Viljar Vevatne 1 0.03
6. Kristoffer Loekberg 1 0.03
7. Even Oestensen 1 0.03
8. Белл Джо 0 0
9. Adrian Pereira 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Kristoffer Velde 2 0
2. Bruno Leite2 2 0
3. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
4. Thore Pedersen 1 0
5. Niklas Sandberg I 1 0
6. Benjamin Kaellman 1 0
7. Kevin Martin Krygaard 1 0
8. Benjamin Hansen1 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 2 0
2. Викстёль Рольф 2 0
3. Хёйланд Томми 2 0
4. Even Oestensen 2 0
5. Бериша Ветон 1 0
6. Эстбе Арилд 1 0
7. Эустбё Ивен 1 0
8. Ylldren Ibrahimaj 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 Викинг 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт
Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг
Викинг Последние 20 матчей: + = -
Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд
Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Викинг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Хёугесунн 1:1 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 0:1 Викинг Кубок Хёугесунн 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Викинг 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 1:4 Хёугесунн Товарищеские матчи Викинг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 9 9 0 0 35 - 10 27
2. Мольде 8 7 1 0 24 - 7 22
3. Волеренга 8 4 3 1 11 - 10 15
4. Одд 8 4 1 3 13 - 9 13
5. Бранн 8 4 1 3 12 - 12 13
6. Русенборг 8 3 3 2 11 - 6 12
7. Стабек 8 3 3 2 10 - 11 12
8. Стрёмсгодсет 8 3 3 2 11 - 13 12
9. Кристиансунд 8 2 4 2 17 - 13 10
10. Мьёндален 9 2 2 5 10 - 12 8
11. Викинг 1:0 9 2 2 5 9 - 18 8
12. Хёугесунн 0:1 9 2 2 5 6 - 15 8
13. Сарпсборг-08 8 2 1 5 8 - 9 7
14. Саннефьёрд 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Старт 8 0 4 4 7 - 15 4
16. Олесунн 8 0 3 5 10 - 26 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Bruno Leite получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Ylldren Ibrahimaj получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Thore Pedersen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Ylldren Ibrahimaj бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Niklas Sandberg получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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