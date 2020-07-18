25' Желтая карточкаNiklas Sandberg I
0:1
30' ГолYlldren Ibrahimaj
33' Желтая карточкаThore Pedersen
42' Желтая карточкаYlldren Ibrahimaj
44' Желтая карточкаBruno Leite2
0:2
80' ГолБютюки Зюмер
16
Bruno
Leite2
22
Эстбе
Арилд
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
30'
33'
44'
80'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Niklas Sandberg I
|3 (2)
|0.1
|2.
|Kristoffer Velde
|1
|0.03
|3.
|Alexander Ammitzboell
|1
|0.03
|4.
|Деслер Миккел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|2 (1)
|0.07
|2.
|Бютюки Зюмер
|2
|0.07
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|2
|0.07
|4.
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0.03
|5.
|Viljar Vevatne
|1
|0.03
|6.
|Kristoffer Loekberg
|1
|0.03
|7.
|Even Oestensen
|1
|0.03
|8.
|Johnny Furdal
|0
|0
|9.
|Белл Джо
|0
|0
|10.
|Adrian Pereira
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kristoffer Velde
|2
|0
|2.
|Bruno Leite2
|2
|0
|3.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|4.
|Thore Pedersen
|1
|0
|5.
|Niklas Sandberg I
|1
|0
|6.
|Benjamin Kaellman
|1
|0
|7.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
|8.
|Benjamin Hansen1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Viljar Vevatne
|2
|0
|2.
|Викстёль Рольф
|2
|0
|3.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|4.
|Even Oestensen
|2
|0
|5.
|Бериша Ветон
|1
|0
|6.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|7.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|8.
|Ylldren Ibrahimaj
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|Викинг
|0
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт
Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Викинг
Викинг Последние 20 матчей: + = -Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд
Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Викинг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Викинг 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 1:4 Хёугесунн Товарищеские матчи Викинг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|9
|9
|0
|0
|35 - 10
|27
|2.
|Мольде
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|3.
|Волеренга
|8
|4
|3
|1
|11 - 10
|15
|4.
|Одд
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|5.
|Бранн
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|6.
|Русенборг
|8
|3
|3
|2
|11 - 6
|12
|7.
|Стабек
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|8.
|Стрёмсгодсет
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|9.
|Кристиансунд
|8
|2
|4
|2
|17 - 13
|10
|10.
|Мьёндален
|9
|2
|2
|5
|10 - 12
|8
|11.
|Викинг
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|12.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|13.
|Сарпсборг-08
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|14.
|Саннефьёрд
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Старт
|8
|0
|4
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Олесунн
|8
|0
|3
|5
|10 - 26
|3