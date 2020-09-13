  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
Орландо Сити
2:1
Конец матча

Стадион:
Интер Майами
0'
1:0
34' Гол в свои ворота
Рейес Андрес
41' Желтая карточка
Рейес Андрес
45' Желтая карточка
Шлегель Родриго
45' Желтая карточка
Писарро Родольфо
50' Желтая карточка
Перейра Маурисио
53' Желтая карточка
Робинсон Робби
1:1
65' Гол
Шеа Брек
2:1
69' Гол
Перейра Маурисио
89' Желтая карточка
Матуиди Блез
90'+10
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
15
Шлегель
Родриго
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
8
Мендес
Джегсон
9
Мюллер
Крис
10
Перейра
Маурисио
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
31
Роублс
Луис
5
Фигаль
Хорхе
3
Рейес
Андрес
26
Пирес
Леандро
22
Свит
Бен
13
Ульоа
Виктор
8
Матуиди
Блез
7
Морган
Льюис
10
Писарро
Родольфо
12
Агудело
Хуан
19
Робинсон
Робби
Орландо Сити
4-2-3-1
Интер Майами
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Амброуз Майки
Свит Бен
34'
Рейес Андрес
1:0
41'
 
Рейес Андрес
45'
Шлегель Родриго
 
45'
 
Писарро Родольфо
46'
 
Нилис Дилан
Ульоа Виктор
46'
 
Шеа Брек
Амброуз Майки
50'
Перейра Маурисио
 
53'
 
Робинсон Робби
61'
 
Карранса Хулиан
Робинсон Робби
65'
1:1
Шеа Брек
(Писарро Родольфо)
69'
Перейра Маурисио
(Мюллер Крис)
2:1
79'
Перея Андрес
Дайк Дэрил
 
79'
Мишель Бенжи
Мюллер Крис
 
84'
Де Джон Алекс
Перейра Маурисио
 
87'
 
Пеллегрини Матиас
Морган Льюис
89'
 
Матуиди Блез
90'
Акинделе Тешо
Нани Луиш
 
90'
Дезарт Джои
Мендес Джегсон
 

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 5 0.56
2. Нани Луиш 3 0.33
3. Дайк Дэрил 3 0.33
4. Перейра Маурисио 2 0.22
5. Мишель Бенжи 2 0.22
6. Урсо Жуниор 1 0.11
7. Акинделе Тешо 1 0.11
8. Моутинью Жоау 0 0
9. Дуайер Доминик 0 0
10. Моутинью Жоан II 0 0
Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Писарро Родольфо 2 0.22
2. Морган Льюис 2 0.22
3. Карранса Хулиан 2 0.22
4. Шеа Брек 1 0.11
5. Агудело Хуан 1 0.11
6. Свит Бен 0 0
7. Ульоа Виктор 0 0
8. Пеллегрини Матиас 0 0

Карточки

Орландо Сити
# Игрок      
1. Тейшейра Руан 3 0
2. Росель Ориоль 2 0
3. Перейра Маурисио 2 0
4. Мендес Джегсон 2 0
5. Моутинью Жоан II 2 0
6. Карлос Антонио 1 0
7. Моутинью Жоау 1 0
8. Урсо Жуниор 1 0
9. Гальесе Педро 1 0
10. Смит Кайл 1 0
11. Шлегель Родриго 1 0
12. Янссон Робин 1 0
13. Мишель Бенжи 1 0
14. Перея Андрес 1 0
Интер Майами
# Игрок      
1. Рейес Андрес 4 1
2. Пирес Леандро 3 0
3. Свит Бен 3 0
4. Фигаль Хорхе 3 0
5. Агудело Хуан 1 1
6. Карранса Хулиан 2 0
7. Матуиди Блез 1 0
8. Шеа Брек 1 0
9. Трапп Уилл 1 0
10. Писарро Родольфо 1 0
11. Чапман Джей 1 0
12. Пеллегрини Матиас 1 0
13. Робинсон Робби 1 0
14. Нилис Дилан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орландо Сити 17.65% (3) 17.65% (3) 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4) 23.53% (4)
Интер Майами 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл
Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити
Интер Майами Последние 10 матчей: + = -
Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами
Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Интер Майами: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Интер Майами 3:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Интер Майами МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:2 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 2:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Писарро Родольфо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Шлегель Родриго получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Рейес Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Рейес Андрес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 7'
    Свит Бен уходит с поля. Амброуз Майки выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Exploria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Орландо Сити 2:1 Интер Майами онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.95 3.70 3.70
1.02 11.00 98.00
2.08 3.62 3.42
1.85 3.79 4.01
1.29 4.71 18.88

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.05 8.70 1.05 3.05 1.35 2.80 1.41 1.45 2.62 1.74 2.10 1.53 2.50 1.07 7.50 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 11.00
11.25 1.04 9.70 1.05 3.68 1.29 2.83 1.44 2.02 1.88 1.53 2.54 1.36 3.20 1.17 5.40 1.14 6.00 1.04 12.00
10.24 1.05 8.27 1.07 3.90 1.25 3.11 1.38 2.10 1.79 1.65 2.32 1.43 2.90 1.19 4.46 1.15 4.94 1.06 9.38 1.05 10.24 1.01 17.97 1.01 18.38
2.84 1.46 2.34 1.64 1.85 2.04 1.54 2.58 1.39 3.12 1.59 2.45 1.35 3.33 1.47 2.73 2.05 1.83 1.68 2.25 1.33 3.47 1.18 5.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.11 1.68 1.96 1.85 1.25 3.75 1.13 5.50 1.02 11.00
3.12 1.36 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.55 1.11 6.85
3.15 1.37 2.13 1.77 1.51 2.64 1.16 4.82 1.11 5.67 1.02 14.11 1.02 14.93
1.89 1.99 1.56 2.52 1.24 4.28 1.64 2.35 1.46 2.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.73 2.03 1.30 3.30
3.95 1.25 2.77 1.44 1.71 2.14 1.30 3.52 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
1.75 2.09
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный