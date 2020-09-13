Орландо Сити
2:1
Конец матча
Стадион: Exploria Stadium
Интер Майами
1:0
34' Гол в свои воротаРейес Андрес
41' Желтая карточкаРейес Андрес
45' Желтая карточкаШлегель Родриго
45' Желтая карточкаПисарро Родольфо
50' Желтая карточкаПерейра Маурисио
53' Желтая карточкаРобинсон Робби
1:1
65' ГолШеа Брек
2:1
69' ГолПерейра Маурисио
89' Желтая карточкаМатуиди Блез
24
Смит
Кайл
11
Урсо
Жуниор
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
31
Роублс
Луис
22
Свит
Бен
13
Ульоа
Виктор
12
Агудело
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Запасные игроки
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 РобиньоПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
30 Лоэра ДавидПолузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
31 Роублс ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Свит БенЗащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Агудело ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Торрес РоманЗащитник
- Защитник
-
18 Нилис ДиланЗащитник
-
28 Шеа БрекПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Diego Alonso
Ход матча
34'
1:0
41'
45'
45'
50'
53'
65'
1:1
69'
2:1
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|5
|0.56
|2.
|Нани Луиш
|3
|0.33
|3.
|Дайк Дэрил
|3
|0.33
|4.
|Перейра Маурисио
|2
|0.22
|5.
|Мишель Бенжи
|2
|0.22
|6.
|Урсо Жуниор
|1
|0.11
|7.
|Акинделе Тешо
|1
|0.11
|8.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|9.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|10.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Писарро Родольфо
|2
|0.22
|2.
|Морган Льюис
|2
|0.22
|3.
|Карранса Хулиан
|2
|0.22
|4.
|Шеа Брек
|1
|0.11
|5.
|Агудело Хуан
|1
|0.11
|6.
|Свит Бен
|0
|0
|7.
|Ульоа Виктор
|0
|0
|8.
|Пеллегрини Матиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тейшейра Руан
|3
|0
|2.
|Росель Ориоль
|2
|0
|3.
|Перейра Маурисио
|2
|0
|4.
|Мендес Джегсон
|2
|0
|5.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|6.
|Карлос Антонио
|1
|0
|7.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|8.
|Урсо Жуниор
|1
|0
|9.
|Гальесе Педро
|1
|0
|10.
|Смит Кайл
|1
|0
|11.
|Шлегель Родриго
|1
|0
|12.
|Янссон Робин
|1
|0
|13.
|Мишель Бенжи
|1
|0
|14.
|Перея Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рейес Андрес
|4
|1
|2.
|Пирес Леандро
|3
|0
|3.
|Свит Бен
|3
|0
|4.
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|5.
|Агудело Хуан
|1
|1
|6.
|Карранса Хулиан
|2
|0
|7.
|Матуиди Блез
|1
|0
|8.
|Шеа Брек
|1
|0
|9.
|Трапп Уилл
|1
|0
|10.
|Писарро Родольфо
|1
|0
|11.
|Чапман Джей
|1
|0
|12.
|Пеллегрини Матиас
|1
|0
|13.
|Робинсон Робби
|1
|0
|14.
|Нилис Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орландо Сити
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|Интер Майами
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл
Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити
Интер Майами Последние 10 матчей: + = -Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Интер Майами: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|8.50
|1.05
|8.70
|1.05
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.80
|1.41
|—
|—
|1.45
|2.62
|1.74
|2.10
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.04
|9.00
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|11.25
|1.04
|9.70
|1.05
|3.68
|1.29
|—
|—
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.02
|1.88
|—
|—
|1.53
|2.54
|—
|—
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.17
|5.40
|1.14
|6.00
|1.04
|12.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.24
|1.05
|8.27
|1.07
|3.90
|1.25
|—
|—
|3.11
|1.38
|—
|—
|2.10
|1.79
|—
|—
|1.65
|2.32
|—
|—
|1.43
|2.90
|—
|—
|1.19
|4.46
|1.15
|4.94
|1.06
|9.38
|1.05
|10.24
|1.01
|17.97
|1.01
|18.38
|—
|—
|—
|—
|2.84
|1.46
|2.34
|1.64
|1.85
|2.04
|1.54
|2.58
|1.39
|3.12
|1.59
|2.45
|1.35
|3.33
|1.47
|2.73
|2.05
|1.83
|1.68
|2.25
|1.33
|3.47
|1.18
|5.22
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.11
|1.68
|—
|—
|1.96
|1.85
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.13
|5.50
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.46
|2.72
|1.15
|5.55
|1.11
|6.85
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.13
|1.77
|—
|—
|1.51
|2.64
|1.16
|4.82
|1.11
|5.67
|1.02
|14.11
|1.02
|14.93
|1.89
|1.99
|1.56
|2.52
|1.24
|4.28
|1.64
|2.35
|1.46
|2.87
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—